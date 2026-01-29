Michael J. Fox reveló por qué decidió volver a la actuación luego de ver “Shrinking”

La participación de Michael J. Fox junto a Harrison Ford explora el impacto del Parkinson en la vida diaria a través del humor y la autenticidad (Apple TV/REUTERS)

El inesperado regreso de Michael J. Fox a la pantalla con la tercera temporada de Shrinking sorprendió al público.

En esta nueva etapa, el actor interpretó a Jerry, un paciente con Parkinson, y volvió a trabajar junto a Bill Lawrence, el creador de la serie, con quien compartió la experiencia de Spin City.

Fox, diagnosticado con Parkinson a los 29 años, interrumpió su retiro tras ver el programa.

Según contó a People, tras terminar los episodios, llamó a Lawrence y le dijo con su característico humor: “¿Cómo hicieron una serie sobre Parkinson y no me llamaron?”.

El comentario, que provocó risas, se convirtió en el punto de partida para su regreso.

La estrella regresa a la actuación en la tercera temporada interpretando un personaje con Parkinson (Apple TV)

Lawrence confirmó a LA Times que cada vez que Fox anunciaba su retiro, él lo creía, pero no tardaba en surgir una nueva oportunidad para colaborar.

En la ficción de Shrinking, su personaje se cruzó en una sala de espera con el Dr. Paul Rhoades, encarnado por Harrison Ford.

Ambos personajes viven con Parkinson, lo que les permitió compartir experiencias y humor, dos elementos que definen el tono de sus escenas.

Al hablar sobre su encuentro con Ford, el artista relató a LA Times que él resultó ser “increíblemente amable y atento”.

Explicó que observar la manera en la que su compañero de escena abordó su personaje le permitió comprender por qué es una de las figuras más reconocidas del cine.

Fox decidió volver a trabajar motivado por la conexión personal y su deseo de disfrutar proyectos genuinos, sin buscar relanzar su carrera (Apple TV+)

Para Michael J. Fox, volver al set no implicaba una campaña para relanzar su carrera. Su motivación fue mucho más personal: buscaba algo que le resultara divertido y genuino.

Explicó a People que, por primera vez, llegó al set sin preocuparse por el cansancio o por posibles toses: “Era la primera vez que iba al plató y no tenía que preocuparme por si estaba demasiado cansado o tosía o cualquier otra cosa”.

“Simplemente lo hago. Fue muy bueno, porque en los momentos en los que digo: ‘No voy a poder hacerlo’, entonces digo: ‘Bueno, simplemente lidiaré con el hecho de que no puedo hacerlo en la escena’. Y lo superas”, resumió.

Cuando surgían dificultades físicas, decidió integrarlas a la escena, logrando así una naturalidad poco habitual en televisión.

El origen del personaje de Jerry se dio en diálogo con Bill Lawrence. El actor pidió no interpretarse a sí mismo conviviendo con el Parkinson, sino “a un tipo cualquiera”.

El creador Bill Lawrence considera que Fox aporta un nivel de autenticidad y humanidad sin precedentes a la serie "Shrinking" (REUTERS/Aude Guerrucci)

Lawrence contó a People que la incorporación de Fox llevó la historia a “un nuevo nivel de autenticidad”.

Además, reconoció que la enfermedad no debía verse como una sentencia, sino como una condición ante la que se puede mantener la esperanza y el sentido del humor.

La dinámica entre los personajes de Fox y Ford sirvió para mostrar la importancia de encontrar un par, alguien que comparte la misma experiencia.

En ese sentido, Michael J. Fox recalcó a LA Times que “solo alguien que lo vive realmente puede comprenderlo”.

Según Lawrence, el equipo de guionistas evitó la compasión superficial y apostó por una perspectiva basada en la esperanza y el humor.

A lo largo de su retiro, Michael J. Fox desarrolló su labor en la fundación que lleva su nombre, pero eligió volver a la actuación de forma ocasional (Shutterstock)

En el set, el retorno del actor fue recibido con entusiasmo tanto por el equipo joven como por los más experimentados.

Bill Lawrence relató a People que todos destacaron su “impresionante sentido del humor”, una cualidad que sigue presente en su trabajo.

Además, la presencia de Fox aportó un ambiente especial durante las grabaciones y permitió que nuevos integrantes del equipo apreciaran su estilo y profesionalismo.

Durante los años de retiro, la estrella de Volver al futuro dedicó su tiempo tanto a su familia como a la fundación que lleva su nombre.

Ahora, con sus hijos ya adultos, decidió regresar a la actuación de manera ocasional.

El retorno del actor fue recibido con entusiasmo por el equipo de "Shrinking", destacando su profesionalismo y carisma durante el rodaje (AP Foto/George Walker IV)

Como él mismo explicó a LA Times, no busca reconocimiento profesional ni iniciar una nueva etapa en su carrera, sino aprovechar oportunidades que le resulten valiosas y placenteras.

“Y pensé: ‘Hazlo por el simple hecho de hacerlo’. No tengo ningún plan. No tengo por qué volver a actuar ni nada por el estilo. Será divertido. Y además está Harrison Ford, lo cual es una locura”, afirmó.

Sobre su relación con el Parkinson, Fox manifestó que la enfermedad añadió a su vida “una dimensión más dinámica y cargada de posibilidades”.

Insistió en que su objetivo es vivir plenamente, aprovechar cada oportunidad y seguir haciendo lo que le gusta hasta el final.

La tercera temporada de Shrinking estrenó su primer episodio el pasado 28 de enero y continuará con nuevos capítulos cada miércoles hasta abril en Apple TV.