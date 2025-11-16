Entretenimiento

Michael J. Fox se sinceró sobre el apoyo incondicional de su esposa e hijos frente al Parkinson

El actor compartió cómo el apoyo familiar ha marcado su vida desde el diagnóstico de Parkinson en 1991

Guardar
Michael J. Fox resaltó en
Michael J. Fox resaltó en Nueva York que el acompañamiento constante de su familia le ha permitido sobrellevar los desafíos diarios del Parkinson (REUTERS/Shutterstock)

En el evento benéfico A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson’s realizado en Nueva York, Michael J. Fox destacó el papel fundamental de su familia al enfrentar el Parkinson.

El actor de 64 años remarcó ante People que su esposa, Tracy Pollan, y sus cuatro hijos han mostrado “un apoyo constante y genuino” desde el diagnóstico que recibió en 1991.

Siempre han estado conmigo, año tras año”, afirmó Fox en una entrevista exclusiva con People y reconoció que, aunque el impacto de la enfermedad afecta a todo el núcleo familiar, la presencia y disposición de sus seres queridos resulta “esencial” en su vida cotidiana.

En la gala a beneficio
En la gala a beneficio de la Michael J. Fox Foundation, el actor agradeció el apoyo inquebrantable de su esposa Tracy Pollan y sus hijos (REUTERS/Jeenah Moon)

La artista asistió a la gala organizada en Cipriani South Street para recaudar fondos a beneficio de la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research.

La fundación, creada en el año 2000 por el propio actor, ha entregado más de 2.500 millones de dólares para impulsar la investigación del Parkinson.

Sobre la evolución de la tarea impulsada por su organización, Fox señaló: “No sabes cuánto necesitas hasta que sabes cuánto te ha costado. Estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado, contento de ver los avances”, manifestó, en declaraciones recogidas por People.

Tracy Pollan también destacó la importancia del respaldo familiar en declaraciones a People durante la velada. “Nuestros hijos son increíblemente solidarios con Michael”, señaló a la revista

Michael J Fox y Tracy
Michael J Fox y Tracy Pollan llevan casados 34 años y tienen cuatro hijos (Instagram/Michael J Fox)

Y detalló en su declaración: “Él se mantiene optimista y eso ayuda mucho, pero es importante reconocer que se trata de un desafío enorme. No es fácil para la familia, para quienes cuidan, ni para el propio afectado. Aun así, todos asisten y nos acompañan”.

La ceremonia anual contó con la presencia de figuras del espectáculo y de la cultura como Denis Leary, quien ofició de anfitrión de la noche, el músico Jackson Browne y los humoristas Nikki Glaser y Jon Stewart, quienes realizaron rutinas para los asistentes.

Asistieron además actores y personalidades como Meg Ryan, Clark Gregg, Richard Kind, Julianna Margulies, Katie Couric, John Molner, Willie Geist y Christina Geist, quienes manifestaron públicamente su respaldo a la familia Fox.

Tracy Pollan enfatizó la dificultad
Tracy Pollan enfatizó la dificultad que implica el Parkinson para toda la familia y destacó el compromiso de sus hijos en acompañar al actor (Shutterstock)

Cómo era Michael J. Fox antes de la fama

La travesía de Michael J. Fox en la industria del entretenimiento atraviesa más de cuatro décadas. El protagonista de Volver al futuro compartió con Entertainment Weekly las barreras que enfrentó antes de su salto a la fama.

Solía recibir malos tratos, me decían que no servía, me llamaban bajito. Así era el ambiente”, confesó el actor.

Antes de encarnar a Marty McFly en Volver al futuro, el actor ya había alcanzado notoriedad con su papel en la serie Family Ties, aunque su situación laboral atravesó momentos complejos.

“Llevaba cinco años actuando, tenía cierto reconocimiento por Family Ties, pero pasé dos años en situaciones muy duras, hurgando en la basura. Esperaba una oportunidad”, recordó a EW.

El giro en su carrera sucedió en 1984, periodo en el que trabajó en Teen Wolf, renovó contrato para la tercera temporada de Family Ties y fue convocado para reunirse con Robert Zemeckis y Steven Spielberg.

Michael J. Fox rememoró ante
Michael J. Fox rememoró ante la prensa la complicada etapa profesional que vivió antes del éxito de "Volver al futuro", siempre confiando en su entorno cercano (Universal Pictures)

Por decisión de la producción, Fox reemplazó a Eric Stoltz en el papel central de Marty McFly en la película dirigida por Zemeckis.

“No estaba al tanto de los problemas de la película. Solo quería trabajar, hacer mi parte”, relató al citado medio sobre el momento de la filmación.

El salto del formato televisivo al cinematográfico resultó desafiante. La actriz Lea Thompson, que compartió elenco en Volver al futuro, llegó a poner en duda la presencia de Fox por su origen televisivo.

“En los años 80 eso era una barrera. No se hacía de manera simultánea”, relató el actor. Finalmente, Thompson reconoció el desempeño de Fox en el filme.

Sin conexiones familiares en el mundo del espectáculo, Michael J. Fox debió construir su carrera desde el inicio, tras migrar desde Edmonton, Canadá, y tras una breve participación en la comedia Leo and Me.

"Pasé dos años en situaciones
"Pasé dos años en situaciones muy duras, hurgando en la basura. Esperaba una oportunidad", confesó el artista (Foto AP/Peter Kramer)

Tras años de incertidumbre, la repercusión de Volver al futuro resultó inmediata. “Después de años luchando, el éxito llegó de repente. Todo pasó muy rápido”, escribió la estrella en su libro de memorias Future Boy.

Temas Relacionados

Michael J. FoxParkinsonTracy Pollanestrellas de hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Un guiño oculto en “Jurassic Park” revela una conexión inesperada con “Tiburón”

Se trata de un detalle casi imperceptible. Según Espinof, funciona como un homenaje directo dentro de una escena clave y refuerza el estilo de Steven Spielberg

Un guiño oculto en “Jurassic

Alan Ritchson se niega a frenar pese al dolor y preocupa por el extremo esfuerzo físico que pone en “Reacher”

A sus 43 años, el actor sigue ignorando las advertencias médicas y mantiene un nivel de exigencia que ya le dejó lesiones, agotamiento y estudios médicos alarmantes. Según Espinof, quiere filmar todas las novelas de la saga sin bajar el ritmo

Alan Ritchson se niega a

Estrellas millonarias y actores al margen: el desigual reparto de la riqueza en Hollywood

Un reciente informe expone enormes diferencias económicas dentro del cine, donde pocos intérpretes ganan fortunas y miles sobreviven con salarios mínimos

Estrellas millonarias y actores al

La extraordinaria relación de Oasis con Argentina, su público favorito

Este fin de semana, la legendaria banda británica vibrará una vez más en Buenos Aires con un emocionante reencuentro

La extraordinaria relación de Oasis

Así fue el emotivo tributo de KISS al fallecido Ace Frehley durante su primer concierto en 2 años

El público en Virgin Hotels Las Vegas se unió en un momento de quietud para recordar al icónico Spaceman

Así fue el emotivo tributo
DEPORTES
Boca Juniors recibirá a Tigre

Boca Juniors recibirá a Tigre con el objetivo de ser primero en su zona del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate visitará a Vélez con la necesidad de ganar y esperar otros resultados para la clasificación a la Libertadores: hora, TV y formaciones

El increíble video de una figura del tenis nadando entre tiburones que recorre el mundo: “Un día más en la vida”

Los Pumas se enfrentarán a Escocia en el segundo amistoso de la gira por Europa

Batalla campal entre dos selecciones que jugarán el Mundial 2026: la agresión de un futbolista a dos rivales

TELESHOW
Johnny Depp sorprendió con un

Johnny Depp sorprendió con un show musical en una exclusiva velada en el Hotel Faena

Rulo Schijman fue operado por apendicitis y mostró su foto desde la clínica: “Modo on”

Evangelina Anderson no descansa: la exigente rutina de abdominales del fin de semana

Oasis brilló en el estadio Monumental ante 85.000 personas: del abrazo de los hermanos Gallagher al guiño a Diego Maradona

Andrés Gelós y el arte de escribir sin límites y sin prejuicios: los secretos de un narrador todoterreno

INFOBAE AMÉRICA

El patrimonio de Gene Hackman

El patrimonio de Gene Hackman sale a subasta en Nueva York

Netanyahu reiteró su oposición “inalterable” a la creación de un Estado palestino

Elecciones en Chile: Johannes Kaiser aseguró que su respaldo al candidato que compita contra Jara en el balotaje “será irrestricto”

En medio de la jornada electoral por el referéndum, Daniel Noboa anunció la detención del principal jefe narco de Ecuador

León XIV denunció que “el cine está en peligro” y llamó a proteger su “valor social”