Ralph Fiennes habría revelado la identidad del nuevo actor que le dará vida a Voldemort

Durante un evento, Ralph Fiennes alimentó la especulación sobre el futuro de Voldemort en la próxima serie de HBO al mencionar a Cillian Murphy como posible sucesor en el papel Crédito: X/@TheDailyHPotter

Un comentario inesperado de Ralph Fiennes, recordado actor de Harry Potter, encendió la especulación sobre el futuro de Voldemort en la próxima serie de HBO.

El intérprete, al ser consultado sobre quién lo sucedería en el papel, expresó a la prensa británica: “Me han dicho que ya han elegido, ¿no? Creo que Cillian Murphy es muy bueno. Muy buena elección”.

La reacción nerviosa de Fiennes después de sus palabras no pasó inadvertida para quienes siguen de cerca la producción, pues al parecer el nombre del nuevo villano pudo haberse mencionado antes de cualquier anuncio formal.

Su notable entusiasmo al considerar la opción de Murphy, ganador del Oscar por Oppenheimer, se suma a diversas declaraciones que ayudan a entender el clima que envuelve esta adaptación.

En febrero de 2025, durante una conversación con Spin 1038, comentó que le sorprendió la decisión de retomar la historia de la saga literaria de J.K. Rowling en una serie.

Ralph Fiennes genera rumores al mencionar a Cillian Murphy como posible Voldemort en la serie de "Harry Potter" de HBO (Warner Bros./REUTERS)

Señaló que parecía que apenas había terminado el rodaje de las películas y comentó que “estas cosas pasan, ¿no? Estas grandes corporaciones... lo harán todo de nuevo”.

Afirmó también que está seguro de que la serie tendrá una energía y cualidades distintas, además de actuaciones nuevas en todos esos papeles conocidos, dándoles una nueva vida.

Cuando le preguntaron si planeaba ver la serie, Ralph Fiennes aseguró que sí y que le echaría un vistazo.

La entrevistadora mencionó los rumores sobre Cillian Murphy como posible próximo Voldemort, a lo que él respondió que conocía la versión. “Será fantástico, es un gran, gran actor, por supuesto. Será maravilloso”, sostuvo por ese entonces.

Por su parte, Murphy aclaró en septiembre de 2025 durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused que no tiene relación con el proyecto.

La producción de la nueva serie mantiene en secreto la identidad del actor que interpretará a Lord Voldemort (Warner Bros.)

Al respecto, comentó que sus hijos le muestran información que circula y que no sabe nada sobre la producción de HBO.

También mencionó que sería difícil para cualquiera continuar con el personaje de Voldemort después de Fiennes, a quien describió como una leyenda de la actuación y deseó suerte a quien acepte ese reto.

Las declaraciones de ambos actores han dado lugar a múltiples interpretaciones entre quienes siguen la saga de Harry Potter.

La serie mantiene discreción total sobre los detalles del reparto, lo cual ha incrementado la atención sobre cualquier comentario de los implicados.

Cabe destacar que, después de un largo tiempo, la serie cuenta con un elenco renovado.

Murphy desmintió cualquier vinculación con la adaptación de "Harry Potter" y aseguró no tener relación con el proyecto (REUTERS/Isabel Infantes)

En mayo de 2025, se anunció que Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton interpretarán a Harry, Ron y Hermione.

Entre los adultos se encuentran John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Los productores destacaron la calidad y carisma de los nuevos protagonistas, seleccionados entre miles de aspirantes.

Además, la producción utiliza un doble para algunas escenas de Harry Potter, estrategia que facilita el cumplimiento de las exigencias propias de una serie y asegura la continuidad del personaje principal en pantalla.

La posible inclusión de Cillian Murphy en el universo de Harry Potter generó distintas opiniones.

El elenco principal de la serie de HBO incluye a Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton como Harry, Ron y Hermione (Aidan Monaghan/HBO via AP)

Por un lado, hay quienes consideran poco probable que un actor con su trayectoria y premios asuma ese compromiso. Además de haber sido reconocido con la estatuilla dorada, Murphy fue protagonista de la exitosa serie Peaky Blinders entre 2013 y 2022.

Mientras tanto, algunos creen que, si la información fuera cierta, el anuncio debería llegar por canales oficiales y no por un comentario casual.

Por el momento, la identidad de Voldemort en esta nueva serie aún no ha sido confirmada oficialmente.

El regreso de Hogwarts con un enfoque diferente a las películas captura las miradas de los fanáticos en todo el mundo.