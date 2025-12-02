Daniel Radcliffe y Tom Felton se reencuentran: así se ven 24 años después de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’

El reencuentro tuvo lugar en el Hudson Theatre durante el evento de Merrily "We Roll Along", despertando nostalgia y ovaciones entre los fans (Instagram/@People)

Daniel Radcliffe y Tom Felton, conocidos mundialmente por sus papeles como Harry Potter y Draco Malfoy, se reencontraron el pasado 1 de diciembre en Nueva York, durante la presentación especial de la grabación de Merrily We Roll Along.

El evento tuvo lugar en el Hudson Theatre, donde Radcliffe encabezó el elenco de la reposición de 2023 de esta pieza de Stephen Sondheim.

El reencuentro fue captado por el medio People, que detalló el momento en el que ambos actores se abrazaron antes de ingresar a la sala.

Esta ocasión marcó la primera captura pública que comparten desde julio de 2011, cuando asistieron al estreno de Harry Potter y las reliquias de la muerte - parte 2 en Nueva York.

El encuentro de los actores generó atención entre los seguidores de la saga, al tratarse de dos de los protagonistas más emblemáticos de la franquicia, quienes compartieron set hace más de dos décadas.

Daniel Radcliffe y Tom Felton compartieron un encuentro público tras más de una década, recordando su experiencia como íconos de "Harry Potter" en Broadway (Warner Bros./Instagram)

Radcliffe, de 36 años, y Felton, de 38, se conocieron durante el rodaje de Harry Potter y la piedra filosofal.

La película, que se estrenó hace 24 años, dio inicio a una serie de adaptaciones cinematográficas que se convirtieron en un fenómeno global, alcanzando éxito comercial y de crítica.

A pesar de que sus personajes vivían una relación conflictiva en pantalla, ambos mantienen una relación cordial fuera de ella.

En declaraciones recientes recogidas por Good Morning America, Felton resaltó la importancia de Radcliffe en su trayectoria personal, mencionando la influencia que este tuvo en su llegada a Broadway.

“He tomado algunos consejos de Potter. Fue una de las primeras inspiraciones para venir a Broadway”, destacó. “Lo vi, creo, en su primer show hace más de diez años. Ahora es ganador de un Tony y una de las grandes razones por las que Broadway es tan especial”.

Más de dos décadas desde su primer encuentro en el set, ambos actores mantienen la amistad y el apoyo mutuo fuera de la pantalla (Foto AP/John Raoux, archivo)

Actualmente, Tom Felton interpreta nuevamente a Draco Malfoy en la obra Harry Potter and the Cursed Child, que se encuentra en su séptima temporada en Nueva York.

La producción teatral explora la vida de la siguiente generación de personajes, centrando su trama en los hijos de Harry y Draco.

Durante el show, el actor revive una de las frases más recordadas de su personaje al decir “¿Tienes miedo, Potter?” antes de un duelo.

Según datos difundidos, las funciones de la obra han registrado notables cifras de asistencia, y durante la semana de Acción de Gracias la producción recaudó más de 3.150.000 dólares.

Respecto a la interpretación de su ex compañero de reparto en el escenario, Daniel Radcliffe confesó en Good Morning America no haber visto aún la puesta en escena, aunque destacó su entusiasmo por la participación de su excompañero.

Durante la obra "Harry Potter and the Cursed Child", Tom Felton revive las rivalidades que marcaron la saga, ahora centradas en la siguiente generación de magos (Warner Bros./Harry Potter Theatrical Productions)

“Es increíble. Tom es mayor que yo, siempre fue el chico genial. Es una locura que me considere una inspiración para algo, eso es muy amable de su parte. Estoy emocionado de que esté en esto, haciendo Broadway y protagonizando esta obra. Es realmente agradable saber que estará en la ciudad y voy a poder verlo”, sostuvo.

Por su parte, Radcliffe tiene previsto regresar a Broadway en 2026 con la obra Every Brilliant Thing, escrita por Duncan Macmillan y Jonny Donahoe.

El actor adelantó en Good Morning America que la pieza temática aborda los esfuerzos de un niño por animar a su madre en medio de una crisis personal, a través de una lista de cosas que hacen que la vida valga la pena.

El estreno está programado para el 21 de febrero en el Hudson Theatre, con funciones hasta el 24 de mayo.

Actualmente, el público puede ver a la recordada estrella de Harry Potter en pantalla grande gracias a la versión filmada de Merrily We Roll Along, dirigida por Maria Friedman y con un elenco que incluye a los también ganadores del Tony Jonathan Groff y Lindsay Mendez.

Daniel Radcliffe regresa a Broadway con "Every Brilliant Thing", consolidando su trayectoria en teatro tras ganar un Tony por "Merrily We Roll Along" en Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)

La película captura una presentación en vivo de la obra y preserva las interpretaciones originales de sus protagonistas.