Melanie C habló sobre su independencia musical luego de las Spice Girls: “Fue abrumador pero necesario descubrir quién era”

Videoclips como 'Wannabe' y 'Say You'll Be There' siguen siendo íconos de la música pop, destacando la creatividad que caracterizó al grupo británico (Spice Girls)

Reconocida mundialmente como Mel C, la cantante británica volvió sobre los recuerdos de su paso por las Spice Girls y reveló detalles poco conocidos de su carrera en solitario. En conversación con la revista People, repasó momentos claves del célebre grupo femenino.

Durante la entrevista, habló de sus desafíos personales y del impacto del Girl Power, mientras celebra la autenticidad y la diversidad que marcaron su trayectoria. La artista compartió, además, historias junto a otras figuras musicales y reflexionó sobre cómo la honestidad creativa impulsó su evolución profesional.

Melanie C recordó la audición que marcó el inicio de las Spice Girls y la conformación del grupo femenino más exitoso de la década (People)

Primeros pasos y audición en las Spice Girls

Al recordar sus inicios, Melanie Chisholm —recordada con el nombre artístico Melanie C— relató cómo un volante marcó el comienzo de todo. “‘¿Tienes entre 18 y 23 años y sabes cantar o bailar? ¿Eres ambiciosa y extrovertida?’”, citó sobre el anuncio que buscaba integrantes para una banda femenina.

Ese anuncio la llevó a varios intentos y rechazos. Tras perder una audición por una enfermedad, le dieron otra oportunidad dos semanas después. “Entonces conocí a Victoria (Beckham), Mel B (Melanie Brown), Geri (Halliwell) y Michelle (Stephenson). Michelle era parte del grupo original, pero después llegó Emma (Bunton), y ahí fue cuando realmente comenzaron las Spice Girls”, explicó.

Búsqueda de identidad con apodos del grupo

La vestimenta y la incomodidad marcaron la etapa temprana del grupo. “Mel C” recordó que el primer equipo de gestión quería un estilo uniforme, pero eso causaba malestar entre las integrantes.

Dicha situación cambió cuando Geri propuso usar prendas auténticas para reflejar la personalidad de cada una. Así nació la individualidad característica del grupo. Más tarde, el editor Peter Lorraine sugirió los apodos. “Se ocurrió en un almuerzo; al principio era una broma, pero en Estados Unidos nos llamaron así y adoptamos esas identidades”, explicó.

La individualidad y los apodos de las Spice Girls surgieron como respuesta a la búsqueda de identidad y originalidad del grupo (Reuters)

Desafíos en la industria y momentos icónicos

Desde su formación, las Spice Girls enfrentaron prejuicios en la industria musical. “Nos decían que las bandas femeninas no vendían tanto como las masculinas. Ni siquiera podíamos salir en las portadas porque no éramos chicos”, afirmó.

Para la cantante de 52 años recientemente cumplidos, superar estos obstáculos fortaleció su deseo de hablar de empoderamiento femenino. Con respecto a esto, destacó: “Queríamos ser un grupo para chicas y los desafíos solo alimentaron nuestra determinación”.

Los videoclips dejaron recuerdos imborrables en la artista. “‘Wannabe’ se grabó en el hotel de la estación de St. Pancras, en Londres. Tenía que ser en una sola toma y ensayamos todo el día para filmar durante la noche”, detalló.

También compartió un dato especial para los seguidores: el chaleco verde de Mel B en ‘Wannabe’ es el mismo que después usó ella. Mientras que acerca de “Say You’ll Be There”, resaltó: “Tuvo un presupuesto alto y lo filmamos en el desierto de Mojave. Fue un video hermoso y muy icónico”.

Encuentros con figuras célebres

Las Spice Girls sorprendieron a la realeza británica con un comportamiento poco convencional. “Previo a conocer a figuras como el ahora rey Carlos, te explican que hagas una reverencia y esperes a que te saluden”, comentó Chisholm. Pero prefirieron ignorar las formalidades y recordó: “Geri incluso le dio una palmada y le dejó marcas de labial en la cara”.

La artista también señaló que conocer a Madonna en los MTV Awards de 1997 fue una de las noches más impactantes de su carrera. “Admiraba a Madonna y al verla pensé: ser artista es ser auténtica, eso era lo que quería lograr”, afirmó.

La cantautora compartió anécdotas con la realeza británica y personalidades, que influyeron en su carrera y visión artística (People)

Experiencia en cine y carrera en solitario

La intérprete rememora la filmación de “Spice World: La Película” en Londres y destacó la cantidad de cameos y locaciones icónicas. Agradeció el apoyo de Richard E. Grant, quien interpretó al mánager del grupo. “Nos hacía reír y nos enseñó mucho. Meat Loaf, nuestro conductor, era una gran persona aunque pésimo al volante”, comentó con humor.

Tras el éxito global del grupo, Melanie C describió como desafiante y liberador iniciar su carrera en solitario. En relación a esta experiencia, señaló: “Fue abrumador pero necesario descubrir quién era sin ser Sporty Spice”.

Destacó la colaboración musical con Lisa “Left Eye” Lopes de TLC en ‘Never Be The Same Again’. “Trabajar con Lisa fue muy especial. Nos influyó mucho cuando empezamos, así que fue un sueño realizado para mí”, manifestó.

Iniciar una carrera como solista fue un desafío para Melanie C, quien destacó la colaboración con Lisa Lopes en su primer gran éxito independiente (Collage)

Actualidad: televisión, inclusión y nuevos retos

La artista recalcó su orgullo como aliada de la comunidad LGBTQ+. “Me siento muy orgullosa de acompañar a la comunidad, algo que también celebran las Spice Girls”, destacó en la reciente entrevista.

Detalló también que su rol como coach en el programa “The Voice Australia” ha sido una experiencia única. Sobre ello afirmó: “La televisión me pone nerviosa, pero el programa me permitió ver audiciones auténticas. Es un proceso maravilloso”.

Entre otros aspectos, acerca de su último videoclip, “Sweat”, indicó: “Con 51 años, no habría hecho un video así antes. Ahora no me importa, es fruto del esfuerzo y estoy orgullosa de mostrarlo tal cual soy”.

La artista valoró su cercanía con el movimiento LGBTQ+ y reconoció sentirse orgullosa de su espontaneidad actual (People)

Al revisar imágenes de la gira de reencuentro de 2019 en el Reino Unido, Melanie C reconoció que el paso del tiempo permitió que las integrantes disfrutaran plenamente la conexión con varias generaciones de seguidores durante los conciertos.