El spin-off de dos personajes de Los Simpson que fue cancelado a último momento

Si bien tenían una serie planeada, fue descartada tras un experimento que expuso el exceso de violencia en sus episodios

La intro de "El show de Tomy y Daly" que suele aparecer en la televisión de la familia Simpson (YouTube)

Desde su debut en 1989, Los Simpson se han convertido en un verdadero ícono cultural, manteniéndose en el aire durante casi cuarenta años. La longevidad y el éxito de la serie creada por Matt Groening trascendieron generaciones y fronteras, consolidando a la familia amarilla como una referencia obligada en la animación televisiva. A lo largo de su historia, la serie fue reconocida tanto por su agudo sentido del humor como por su capacidad para parodiar la cultura popular, la política y la sociedad estadounidense.

Uno de los sellos distintivos de la serie reside en su habilidad para incorporar parodias ingeniosas y referencias a otros programas, películas y fenómenos culturales. Desde homenajes a clásicos del cine hasta sátiras de eventos actuales, han sabido reinventarse y mantener su vigencia. Sin embargo, dentro del universo de Springfield, algunos personajes secundarios han cobrado vida propia, generando un culto de seguidores que a menudo piden verlos en aventuras independientes.

Es bajo ese contexto que se conoció una noticia desconocida por los más fanáticos: dos personas iban a tener un spin-off, pero el proyecto fue cancelado. Más precisamente, una dupla “icónica” que tiene apariciones recurrentes en los capítulos.

Tomy y Daly: los favoritos que casi tuvieron serie propia

Entre los numerosos personajes secundarios que han surgido en Los Simpson, pocos alcanzaron la popularidad de Tomy y Daly (conocidos en inglés como Itchy & Scratchy). Este dúo, protagonistas del show animado dentro de la propia serie, es célebre por sus episodios cortos y extremadamente violentos, donde un ratón sádico y un gato desafortunado se enfrentan en escenas cargadas de humor negro.

Para muchos, estos segmentos representaban algunos de los momentos más salvajes y memorables de la serie original.

La popularidad de Tomy y Daly motivó la propuesta de una serie independiente, pero los altos niveles de violencia impidieron su realización (Captura/20th Century FOX)

La fascinación por Tomy y Daly fue tal que, con el paso del tiempo, numerosos espectadores comenzaron a exigir la creación de una serie exclusiva para estos personajes. Según relató Matt Groening, las cartas y pedidos para un spin-off dedicado a sus aventuras se volvieron recurrentes. Sin embargo, el creador siempre se mostró escéptico respecto a la viabilidad de un programa basado únicamente en el dúo animado. Groening explicó en un especial que “no creo que sea realmente lo que quieren” los fans.

La inspiración detrás de Tomy y Daly proviene de clásicos como Herman y Katnip, caricaturas que buscaban ser una versión aún más violenta de Tom y Jerry. En los primeros años, estos segmentos servían como transiciones ultracortas en el programa The Tracey Ullman Show, el espacio donde originalmente surgió la familia Simpson. Con el tiempo, los productores de la serie consideraron la posibilidad de darles su propio espacio, alentados por la popularidad del dúo.

Por qué se canceló el spin-off

La idea de un spin-off de Tomy y Daly no solo fue una propuesta teórica. Según reveló Mike Reiss, guionista de la serie, en su libro Springfield Confidential, los productores llegaron a realizar una prueba piloto. El experimento consistió en emitir todos los cortos existentes de los personajes en un solo episodio de catorce minutos. Este material, que en ocasiones no superaba los nueve segundos por segmento, fue reunido para evaluar si el concepto podía sostenerse fuera del contexto de Los Simpson.

El resultado fue contundente. “Contenía tanto gore y violencia insensata que la gente se ponía enferma. Alguno comparó el metraje con las películas que veía Alex en ‘La naranja mecánica’”, explicó Reiss. La reacción negativa confirmó las sospechas de Groening: la esencia de Tomy y Daly solo funcionaba porque estaba enmarcada dentro del universo de la familia Simpson. “No podría emitirse en su forma pura”, sentenció el creador, y la idea del spin-off fue descartada por completo.

El guionista John Schwartzwelder aportó una reflexión clave sobre el motivo del fracaso: “Podíamos mostrar las cosas más horrendas a los niños siempre y cuando mostrásemos a los niños Simpson viéndolas primero”, sentenció.

Este recurso servía como distanciamiento, permitiendo que la audiencia procesara el contenido violento en un contexto paródico y seguro. Al eliminar ese “paso extra”, el spin-off perdía su efecto y se volvía excesivo incluso para los seguidores más entusiastas.

Groening y su equipo determinaron que Tomy y Daly funcionan mejor como parte del universo de Los Simpson y no como protagonistas absolutos (Captura/20th Century FOX)

La importancia de Tomy y Daly en la serie

El caso de Tomy y Daly ilustra cómo el éxito de ciertos personajes dentro de una serie no siempre garantiza que puedan brillar con luz propia fuera de su contexto original. La experiencia de Los Simpson evidencia que parte del encanto de estos personajes reside en su función como complemento y contrapunto al relato principal, no como protagonistas absolutos.

A pesar de la cancelación del spin-off, Tomy y Daly siguen siendo una de las marcas registradas de la serie. Sus apariciones ocasionales continúan provocando risas y sorpresa, demostrando que su mejor lugar está, precisamente, dentro del universo de Springfield. La decisión de no seguir adelante con el proyecto reafirma la visión de Groening y su equipo sobre los límites y el potencial de los personajes secundarios.

