El capítulo de Los Simpsons que se burló de Yoko Ono

El capítulo retrató el ascenso y caída de 'Los Borbotones', la banda ficticia de Homero Simpson inspirada en el legendario grupo británico (YouTube)

Los Simpsons se han consolidado como un fenómeno global desde su primera emisión en 1989. Con casi cuatro décadas al aire, la serie creada por Matt Groening continúa dejando una huella indeleble en la televisión, transformándose en un espejo satírico de la sociedad estadounidense y del mundo. A lo largo de más de setecientos episodios, la familia amarilla abordó temas sociales, políticos y culturales, convirtiéndose en un referente obligado para entender la cultura pop contemporánea.

Su longevidad no solo radica en su humor, sino en su agudeza para incorporar referencias históricas, personajes icónicos y momentos clave de diferentes épocas. Ningún sector ha escapado de su mirada irónica: desde la política internacional hasta el entretenimiento, pasando por la economía y la vida cotidiana. En esta vasta galería de parodias y homenajes, la industria musical ha sido uno de sus blancos preferidos, destacando episodios que quedaron en la memoria colectiva por su ingenio y profundidad.

Uno de los momentos más emblemáticos de esta crítica se encuentra en el episodio “El cuarteto vocal de Homero”, conocido en inglés como “Homer’s Barbershop Quartet”. En esta entrega, emitida originalmente el 30 de septiembre de 1993, la serie realiza una parodia directa a The Beatles y, de manera particular, dedica una burla memorable a Yoko Ono, la controversial artista japonesa que marcó la historia del mítico grupo británico.

El episodio 'El cuarteto vocal de Homero' de Los Simpsons parodió a The Beatles y a Yoko Ono (Captura/20th Century FOX)

“Los Borbotones”: la sátira de Los Beatles y la fama efímera

El episodio “El cuarteto vocal de Homero” es el cuadragésimo de la quinta temporada y fue escrito por Jeff Martin. En esta historia, Homero Simpson recuerda su pasado como integrante de “Los Borbotones”, un cuarteto musical formado junto a Apu Nahasapeemapetilon, Seymour Skinner y Barney Gómez. La banda, inspirada abiertamente en la trayectoria de The Beatles, escala rápidamente a la fama en los años ochenta, pero se enfrenta a los mismos desafíos y tensiones que atravesaron los legendarios músicos de Liverpool.

La construcción narrativa del episodio funciona como un homenaje y, a la vez, una crítica feroz a la industria musical estadounidense. El éxito de “Los Borbotones” se ve empañado por las disputas internas, la presión de las disqueras y la volatilidad de la popularidad. La sátira alcanza su punto máximo cuando Homero desprecia un premio Grammy y la prensa especializada comienza a dejar de lado a la banda, exponiendo la fragilidad de la fama en el mundo del espectáculo.

Entre las referencias más celebradas se encuentra la canción “Baby on Board”, que se convierte en un éxito ficticio y demuestra la capacidad de Los Simpsons para crear momentos musicales que trascienden la pantalla. La mezcla de comedia, nostalgia y análisis de la cultura pop convierte a este capítulo en uno de los más recordados por los fanáticos.

Años después de la emisión, Yoko Ono presentó una obra de arte inspirada en su caricaturización en la serie (Captura/20th Century FOX)

La burla a Yoko Ono

La sátira de Los Simpsons alcanza un punto álgido cuando la serie decide referirse de manera directa a Yoko Ono, pareja de John Lennon y figura central en la historia de The Beatles. En el episodio, Barney Gumble regresa al estudio de grabación acompañado de una mujer de rasgos asiáticos, identificada como una reconocida artista vinculada al arte alternativo. La referencia es inconfundible: se trata de una caricaturización de Yoko Ono, famosa tanto por su obra experimental como por su influencia en la vida y carrera de Lennon.

La burla se materializa en dos momentos claves. Por un lado, la nueva canción de Barney, inspirada en la música experimental, consiste únicamente en una secuencia de eructos, una parodia directa al arte vanguardista y a las producciones alternativas asociadas con Ono. En otro momento del episodio, con la banda ya desintegrada, ambos recurren al bar de Moe.

Mientras Barney le pide una cerveza, como es de costumbre, su pareja, la mujer ordena una ciruela flotando en perfume, en un sombrero de hombre. Una petición tan excéntrica que resalta el carácter irreverente de la caricatura.

Este tipo de humor, ácido y sin concesiones, es característico de Los Simpsons y ha contribuido a su fama mundial. La serie no solo se limita a retratar figuras públicas, sino que utiliza la exageración para reflexionar sobre las tensiones entre la creatividad, la fama y las relaciones personales en la industria musical.

Años después, la propia Yoko Ono realizó una obra de arte inspirada en esta secuencia. Según detalló NME, la misma fue expuesta en Islandia, demostrando el alcance y la influencia de la sátira animada en el mundo real.