Matt Damon reveló que su esposa inicialmente se sintió atraída por Ben Affleck: “¿Elegiste al equivocado?”

Luciana Barroso, esposa de Matt Damon, confesó sentirse atraída primero por Ben Affleck (REUTERS/Jeenah Moon)

El vínculo entre Matt Damon y Ben Affleck se estrechó desde que eran niños, en un barrio de Cambridge, Massachusetts.

Desde entonces, compartieron no solo la infancia y su sueño de trabajar en el cine, sino también una carrera que los llevó a escribir juntos En busca del destino (Good Will Hunting), película de 1997 que les otorgó el reconocimiento de la crítica y el premio Oscar al Mejor Guion Original.

Décadas después, la complicidad entre ambos sigue intacta, tanto en lo profesional como en lo personal.

Recientemente, una historia llamativa sobre los mejores amigos se conoció durante una entrevista. Luciana Barroso, esposa de Damon desde hace dos décadas, confesó que cuando vio En busca del destino en el cine, el actor que realmente llamó su atención fue Affleck.

Damon recordó entre risas que se enteró de este detalle meses después de iniciar su relación y que su reacción fue preguntar: “¿Elegiste al equivocado?”.

Damon y Affleck alcanzaron el reconocimiento mundial tras escribir el guion de "En busca del destino" y ganar el Oscar (Miramax)

Según contó, la mejor amiga de Barroso prefería a Damon, pero Barroso se sentía atraída por Affleck.

Con el tiempo, el interés inicial de Luciana Barroso cambió y, al conocer a Ben Affleck personalmente, esa atracción desapareció.

La relación de Damon y Barroso inició en 2002, cuando se cruzaron en Miami durante el rodaje de una película. Dos años después contrajeron matrimonio y formaron una familia numerosa.

El matrimonio incluye a tres hijas en común: Isabella, Gia y Stella, además de Alexia, hija de Barroso de una relación anterior.

La relación entre Damon y Barroso inició en Miami en 2002 durante el rodaje de una película y culminó en matrimonio y una familia multicultural (REUTERS/Kent J. Edwards)

El círculo de confianza de la familia incluye a Affleck, quien trabajó junto a Barroso en distintos proyectos y la describió como una excelente productora y amiga.

Durante una conversación con el presentador Howard Stern, Ben Affleck comentó que la relación de Matt Damon y Luciana Barroso le permitió presenciar “muchas cosas hermosas” a lo largo de los años.

El artista de Hollywood sostuvo que el matrimonio de sus amigos se basa en una profunda amistad y en el apoyo mutuo, incluso cuando están separados y cada uno sigue su camino profesional.

A lo largo de los años, la familia mantuvo un equilibrio entre la vida privada y la exposición mediática, una tarea complicada para figuras públicas de su talla.

La amistad de Matt Damon y Ben Affleck comenzó en la infancia en Cambridge y marcó sus exitosas carreras en Hollywood (Foto AP/Ashley Landis)

Matt Damon y su crítica a Netflix

Hace unos días, Matt Damon expresó sus opiniones respecto al modo en que Netflix orienta la producción y escritura de películas.

El actor explicó que la plataforma exige a los guionistas reiterar varias veces la información clave durante los diálogos, ya que “la gente está en sus teléfonos mientras ve la película”.

Según Damon, el público de hoy no suele prestar atención continua, lo que obliga a los creadores a reforzar la trama para que nadie se pierda detalles importantes.

Además, relató que los ejecutivos de la compañía piden incorporar una gran escena de acción en los primeros cinco minutos de cada largometraje, con la intención de evitar que los espectadores se distraigan o abandonen la reproducción.

THE RIP. (L to R) Ben Affleck as Detective Sergeant J.D. Byrne and Matt Damon as Lieutenant Dane Dumars in The Rip. Cr. Claire Folger/Netflix © 2025.

Compartió que los responsables buscan “algo impactante en los primeros cinco minutos” para captar la atención y lograr que la audiencia permanezca frente a la pantalla.

En esa misma línea, Matt Damon sostuvo que la mayoría de los títulos disponibles en el catálogo de Netflix están diseñados para no perder al espectador en ningún momento.

La tendencia general apunta a adaptarse a los hábitos de consumo fragmentado y a la competencia por la atención frente a múltiples dispositivos.

A pesar de la crítica, la estrella y su cercano amigo Ben Affleck protagonizaron recientemente la película El botín, que tras su estreno se posicionó en el Top 10 de lo más visto en el servicio de streaming.