Entretenimiento

Matt Damon reveló que su esposa inicialmente se sintió atraída por Ben Affleck: “¿Elegiste al equivocado?”

El actor compartió la anécdota sobre cómo Luciana Barroso admitió que tuvo un primer flechazo por su mejor amigo

Guardar
Luciana Barroso, esposa de Matt
Luciana Barroso, esposa de Matt Damon, confesó sentirse atraída primero por Ben Affleck (REUTERS/Jeenah Moon)

El vínculo entre Matt Damon y Ben Affleck se estrechó desde que eran niños, en un barrio de Cambridge, Massachusetts.

Desde entonces, compartieron no solo la infancia y su sueño de trabajar en el cine, sino también una carrera que los llevó a escribir juntos En busca del destino (Good Will Hunting), película de 1997 que les otorgó el reconocimiento de la crítica y el premio Oscar al Mejor Guion Original.

Décadas después, la complicidad entre ambos sigue intacta, tanto en lo profesional como en lo personal.

Recientemente, una historia llamativa sobre los mejores amigos se conoció durante una entrevista. Luciana Barroso, esposa de Damon desde hace dos décadas, confesó que cuando vio En busca del destino en el cine, el actor que realmente llamó su atención fue Affleck.

Damon recordó entre risas que se enteró de este detalle meses después de iniciar su relación y que su reacción fue preguntar: “¿Elegiste al equivocado?”.

Damon y Affleck alcanzaron el
Damon y Affleck alcanzaron el reconocimiento mundial tras escribir el guion de "En busca del destino" y ganar el Oscar (Miramax)

Según contó, la mejor amiga de Barroso prefería a Damon, pero Barroso se sentía atraída por Affleck.

Con el tiempo, el interés inicial de Luciana Barroso cambió y, al conocer a Ben Affleck personalmente, esa atracción desapareció.

La relación de Damon y Barroso inició en 2002, cuando se cruzaron en Miami durante el rodaje de una película. Dos años después contrajeron matrimonio y formaron una familia numerosa.

El matrimonio incluye a tres hijas en común: Isabella, Gia y Stella, además de Alexia, hija de Barroso de una relación anterior.

La relación entre Damon y
La relación entre Damon y Barroso inició en Miami en 2002 durante el rodaje de una película y culminó en matrimonio y una familia multicultural (REUTERS/Kent J. Edwards)

El círculo de confianza de la familia incluye a Affleck, quien trabajó junto a Barroso en distintos proyectos y la describió como una excelente productora y amiga.

Durante una conversación con el presentador Howard Stern, Ben Affleck comentó que la relación de Matt Damon y Luciana Barroso le permitió presenciar “muchas cosas hermosas” a lo largo de los años.

El artista de Hollywood sostuvo que el matrimonio de sus amigos se basa en una profunda amistad y en el apoyo mutuo, incluso cuando están separados y cada uno sigue su camino profesional.

A lo largo de los años, la familia mantuvo un equilibrio entre la vida privada y la exposición mediática, una tarea complicada para figuras públicas de su talla.

La amistad de Matt Damon
La amistad de Matt Damon y Ben Affleck comenzó en la infancia en Cambridge y marcó sus exitosas carreras en Hollywood (Foto AP/Ashley Landis)

Matt Damon y su crítica a Netflix

Hace unos días, Matt Damon expresó sus opiniones respecto al modo en que Netflix orienta la producción y escritura de películas.

El actor explicó que la plataforma exige a los guionistas reiterar varias veces la información clave durante los diálogos, ya que “la gente está en sus teléfonos mientras ve la película”.

Según Damon, el público de hoy no suele prestar atención continua, lo que obliga a los creadores a reforzar la trama para que nadie se pierda detalles importantes.

Además, relató que los ejecutivos de la compañía piden incorporar una gran escena de acción en los primeros cinco minutos de cada largometraje, con la intención de evitar que los espectadores se distraigan o abandonen la reproducción.

THE RIP. (L to R)
THE RIP. (L to R) Ben Affleck as Detective Sergeant J.D. Byrne and Matt Damon as Lieutenant Dane Dumars in The Rip. Cr. Claire Folger/Netflix © 2025.

Compartió que los responsables buscan “algo impactante en los primeros cinco minutos” para captar la atención y lograr que la audiencia permanezca frente a la pantalla.

En esa misma línea, Matt Damon sostuvo que la mayoría de los títulos disponibles en el catálogo de Netflix están diseñados para no perder al espectador en ningún momento.

La tendencia general apunta a adaptarse a los hábitos de consumo fragmentado y a la competencia por la atención frente a múltiples dispositivos.

A pesar de la crítica, la estrella y su cercano amigo Ben Affleck protagonizaron recientemente la película El botín, que tras su estreno se posicionó en el Top 10 de lo más visto en el servicio de streaming.

Temas Relacionados

Matt DamonBen AffleckLuciana Barrosoestrellas de hollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

El k-drama “Bon Appétit, majestad” ingresó al ranking de las series más vistas en Netflix

La serie coreana protagonizada por Lim Yoon-a sorprendió al ubicarse entre las producciones favoritas de 2025

El k-drama “Bon Appétit, majestad”

Eric Dane generó preocupación por su estado de salud tras ausentarse de un evento en su honor

El actor de “Grey’s Anatomy” envió un mensaje emotivo agradeciendo el apoyo incondicional de su familia y amigos ante su diagnóstico de ELA

Eric Dane generó preocupación por

Christopher Judge califica como “desconcertante” su experiencia con Christopher Nolan

El actor, conocido por “God of War”, relata la falta de interacción y la atmósfera fría durante el rodaje de “Batman: El caballero de la noche asciende”, destacando el estilo distante del director británico

Christopher Judge califica como “desconcertante”

“El rechazo también impulsa”: Millie Bobby Brown habló del final de “Stranger Things” y los nuevos comienzos

Reconocida como Personalidad del Año en los Premios Joy, la actriz reflexionó sobre el cierre de la serie, la maternidad y la importancia de convertir el rechazo en motor para seguir adelante

“El rechazo también impulsa”: Millie

El escándalo fiscal que sacude la carrera de Cha Eun-woo: ¿qué pasó con el actor de “True Beauty”?

Una investigación por presuntas irregularidades fiscales impacta la reputación del integrante de ASTRO

El escándalo fiscal que sacude
DEPORTES
Enzo Fernández brilló en el

Enzo Fernández brilló en el triunfo del Chelsea ante Crystal Palace: su gol y el hit especial que le dedicaron los hinchas

Boca Juniors debutará en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra: hora, TV y probables formaciones

El show de atajadas del Dibu Martínez y el golazo de Buendía en la victoria clave del Aston Villa ante Newcastle

Polémica definición en una carrera por un toque en la última vuelta: “Hizo todo lo que no hay que hacer”

“Derechazo imposible”: el golazo de Thiago Almada con conexión argentina para el Atlético de Madrid frente al Mallorca

TELESHOW
Maxi López reveló sin filtro

Maxi López reveló sin filtro el inesperado pedido de Wanda Nara: “Volver a ser madre”

El hijo de Noelia Marzol tuvo un doloroso percance en la playa: “Agua viva alert”

Gladys La Bomba Tucumana recordó a su pareja con un video inédito juntos a 8 meses de su muerte: “Te extraño”

Charly García sorprendió en Punta del Este y emocionó a todos en un show de León Gieco y Agarrate Catalina

¿Fito Páez y Sofía Gala juntos?: la dedicatoria de cumpleaños que avivó rumores de romance

INFOBAE AMÉRICA

Al menos 34 personas resultaron

Al menos 34 personas resultaron heridas por la caída de un rayo durante una manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasil

El gobierno de Irak anunció que procesará y juzgará a los terroristas del Estado Islámico trasladados desde Siria

Steve Witkoff afirmó que EEUU e Israel están alineados sobre los próximos pasos para la segunda fase del plan para Gaza

Ralph Fiennes da el salto a la ópera en París

Delcy Rodríguez, la dictadora dual de Venezuela mantiene presos políticos para sostener el terrorismo de Estado