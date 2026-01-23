La emotiva reacción de Elle Fanning a la nominación al Oscar: “¿Esto es real? ¿Esto es un sueño? No puedo recuperar el aliento”

VALOR SENTIMENTAL, de Joachim Trier. Una experiencia enriquecedora y profundamente conmovedora que explora íntimamente la hermandad, las relaciones padre-hija y el poder evocador de los recuerdos de la infancia. Protagonizada por Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning. (Mubi)

Elle Fanning experimentó un momento de intensa emoción al recibir la noticia de su primera nominación al Oscar como mejor actriz de reparto por Sentimental Value. La actriz, de 27 años, relató que la sorpresa la encontró en casa, rodeada por su madre, abuela, hermana y tía, quienes se unieron en una celebración entre gritos, abrazos y lágrimas. “¿Esto es real? ¿Esto es un sueño? No puedo recuperar el aliento”, expresó Fanning en declaraciones a PEOPLE, reflejando el impacto que tuvo el anuncio en su entorno familiar.

Un reconocimiento colectivo para el elenco y la producción

Fanning destacó la importancia de compartir este logro con el equipo de la película, extendiendo su agradecimiento a sus compañeros de reparto y a quienes hicieron posible el proyecto. Mencionó especialmente a Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Renate Reinsve y al director Joachim Trier. La actriz subrayó el valor de obtener su primera nominación por una película que celebra el poder del cine y la familia, y dedicó palabras de reconocimiento a la “familia de Sentimental Value”, que incluye guionistas, editores, el equipo de producción y los colaboradores de NEON.

Elle Fanning celebra su primera nominación al Oscar con el apoyo incondicional de su familia y el elenco de Sentimental Value (REUTERS/Mario Anzuoni)

La alegría de Fanning fue aún mayor al saber que otros miembros del elenco también recibieron sus primeras nominaciones por parte de la Academia. Sentimental Value narra la historia de una mujer que debe reconectar con su padre, un renombrado director, tras la muerte inesperada de su madre. La película acumula siete nominaciones al Oscar, entre ellas la de mejor película, lo que la posiciona como uno de los títulos sobresalientes de la temporada de premios, según PEOPLE.

La emoción de Inga Ibsdotter Lilleaas y la fuerza del apoyo familiar

La coprotagonista Inga Ibsdotter Lilleaas, igualmente nominada por primera vez, manifestó a PEOPLE su asombro y gratitud ante el reconocimiento. “No puedo creer que esto haya pasado. Esta nominación significa el mundo para mí. Agradezco a mi familia por su apoyo, especialmente a mi esposo y a mi hijo. ¡Gracias, gracias, gracias!”, afirmó Lilleaas, poniendo en evidencia la importancia del respaldo familiar en este tipo de logros.

Inga Ibsdotter Lilleaas también obtiene su primera nominación al Oscar por Sentimental Value, destacando la importancia del respaldo familiar (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El ambiente de celebración que se vivió en el hogar de Fanning fue un reflejo del impacto de este reconocimiento. En una jornada cargada de alegría, la actriz compartió la noticia con sus seres más cercanos, en un momento en el que la felicidad y el mérito se extendieron a todos quienes forman parte de su círculo personal y profesional.

El desafío de interpretar a Rachel Kemp

En una entrevista previa con PEOPLE durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, Fanning habló sobre el reto de dar vida a Rachel Kemp, una actriz estadounidense que lucha por ser reconocida y valorada. Describió la experiencia como “muy meta”, al identificar paralelismos entre su carrera y la del personaje. Fanning enfatizó el enfoque personal que el director Joachim Trier aportó al filme, permitiendo que el elenco sumara experiencias propias a la narrativa, un elemento que, según la actriz, se percibe claramente en la esencia de la película.

La interpretación de Rachel Kemp representó un desafío personal para Elle Fanning, quien encontró paralelismos entre su vida y la de su personaje (Mubi)

La actriz también comentó que, aunque Rachel Kemp difiere de ella en varios aspectos, ambas han enfrentado desafíos similares en el mundo actoral. Interpretar a este personaje le permitió canalizar emociones y aprendizajes personales, lo que convirtió el proceso en algo liberador. Esta conexión emocional profundizó el compromiso de Fanning con el papel y enriqueció su interpretación en pantalla.

La ceremonia de los Oscar y un futuro prometedor

La edición número 98 de los Oscar se celebrará el 15 de marzo a las 19:00 horas (hora del este de Estados Unidos), con Conan O’Brien como presentador. El evento será transmitido en directo por ABC y Hulu, y se espera que Sentimental Value sea protagonista en la competencia, gracias a sus siete nominaciones y al reconocimiento internacional que ha cosechado en la temporada de premios.

La nominación de Elle Fanning refleja la emoción y el reconocimiento internacional a su carrera y al trabajo conjunto de Sentimental Value (REUTERS/Mario Anzuoni)

La nominación de Elle Fanning marca un hito en su carrera y representa el fruto de un trabajo colectivo en el que confluyen talento, dedicación y el apoyo incondicional de la familia. El impacto emocional del anuncio, la celebración compartida y el reconocimiento de la industria consolidan este momento como uno de los más significativos en la trayectoria de la actriz. La expectativa crece a medida que se acerca la ceremonia, donde Fanning y el equipo de Sentimental Value buscarán consagrar su éxito ante la mirada del mundo.