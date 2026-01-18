Entretenimiento

La razón por la que Ben Affleck vomitaba entre tomas mientras filmaba una emotiva escena con Bruce Willis en ‘Armageddon’

El actor recordó una jornada de rodaje marcada por problemas de salud durante la filmación de la cinta

Guardar
Ben Affleck recordó la vez
Ben Affleck recordó la vez que no paró de vomitar en una escena de Armageddon junto a Bruce Willis. (Captura de video)

Ben Affleck reveló recientemente una experiencia poco habitual vivida durante el rodaje de Armageddon (1998), una de las producciones más exitosas de finales de los años noventa.

En una entrevista, el actor recordó que el día en que filmó una de las escenas más relevantes de la película se encontraba atravesando un cuadro de intoxicación alimentaria, circunstancia que marcó de manera particular esa jornada de trabajo.

Según relató el artista, la situación ocurrió durante la filmación de la escena en la que su personaje, A.J. Frost, es reemplazado por Harry S. Stamper, interpretado por Bruce Willis, en el asteroide.

“Cuando filmamos esa escena, yo tenía una intoxicación alimentaria. No era lo suficientemente experimentado como actor para saber que uno puede simplemente levantar el teléfono y decir: ‘Estoy demasiado enfermo para trabajar hoy’”, indicó.

Ben Affleck filmó la escena
Ben Affleck filmó la escena mientras estaba enfermo. (Captura de video)

En cambio, optó por continuar con el rodaje y recordó que la situación fue físicamente exigente, pues pasó buena parte del tiempo vomitando entre tomas, algo que, afirmó, nunca le había ocurrido antes ni volvió a sucederle después.

El equipo de producción dispuso un recipiente cerca del set para que pudiera recuperarse entre una toma y otra. “Tenían un tacho de basura y yo estaba ahí entre tomas”, relató.

Más allá de ese episodio puntual, Ben Affleck señaló que Armageddon fue una experiencia significativa dentro de su carrera, en gran parte por la oportunidad de trabajar junto a un elenco amplio y consolidado.

En la entrevista, comentó que recientemente se reencontró con Steve Buscemi, otro de los integrantes del reparto, durante el estreno de The Rip. Ambos recordaron el rodaje de la película y coincidieron en que se trató de una experiencia inusual dentro de sus trayectorias.

Ben Affleck y Steve Buscemi
Ben Affleck y Steve Buscemi aseguraron sentirse afortunados de ser parte de la cinta. (Captura de video)

Affleck explicó que, tanto para él como para Buscemi, el proyecto tuvo un carácter particular debido a la magnitud de la producción y al tipo de historia que se estaba contando.

“Pensábamos en lo extraño y a la vez interesante que fue todo, una experiencia casi fuera de lo común, diferente a cualquier otra que hubiéramos tenido antes”, señaló. En ese contexto, ambos recordaron sentirse afortunados de haber formado parte de una producción de gran escala.

El actor también se refirió al ambiente de trabajo durante el rodaje y destacó la actitud de Bruce Willis, quien encabezaba el reparto. Según Ben Affleck, Willis mantuvo un trato cordial y respetuoso con todos los integrantes del equipo.

Esa percepción coincide con declaraciones realizadas anteriormente por Jerry Bruckheimer, productor del film, quien en distintas ocasiones resaltó la conducta de Willis durante la filmación.

Bruce Willis mantenía un buen
Bruce Willis mantenía un buen ambiente en el set de la cinta. (Cinematic)

Bruckheimer recordó que Bruce solía ser generoso con el equipo técnico y el elenco, ya que al finalizar cada semana de rodaje se realizaban sorteos entre los miembros del equipo, y el actor contribuía de manera regular con dinero para esos premios.

“Siempre ponía una suma importante en el pozo”, explico y agregó que los ganadores se llevaban una compensación adicional al cierre de la semana laboral.

Temas Relacionados

Ben AffleckBruce WillisArmageddonestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

La vez que Cindy Crawford le organizó una cita a Sara Foster con George Clooney hace 30 años: “Fue deprimente”

La actriz recordó que la diferencia de edad y el contexto personal hizo que la relación no prosperara

La vez que Cindy Crawford

Megan Fox y Machine Gun Kelly han terminado su relación y están centrados en la crianza de su hija, según un amigo cercano

Tras el nacimiento de su primera hija en común, la actriz y el músico priorizan la crianza compartida sin retomar su relación sentimental

Megan Fox y Machine Gun

Hudson Williams y la transformación física que convirtió a “Más que rivales” en un fenómeno

El joven actor canadiense ha dado de qué hablar por la dedicación y disciplina detrás de su impresionante cambio corporal, demostrando que el esfuerzo en el gimnasio puede convertirlo en la nueva promesa de la pantalla chica

Hudson Williams y la transformación

El personaje de Meryl Streep en ‘Mamma Mia’ podría ser resucitado para la tercera entrega, según Stellan Skarsgård

Aunque la película aún no ha sido confirmada, el actor afirmó que el papel de Dona sería esencial en la tercera cinta de la franquicia

El personaje de Meryl Streep

La madre de Melissa Gilbert defiende a Timothy Busfield en una carta al juez: “Lo necesito en mi vida”

La mujer de 89 años envió una carta al juez en la que describe al actor como un hombre íntegro, mientras enfrenta cargos por abuso sexual infantil en Nuevo México

La madre de Melissa Gilbert
DEPORTES
River Plate enfrenta a Peñarol

River Plate enfrenta a Peñarol de Uruguay en su segundo amistoso del año: formaciones confirmadas

El propietario del Inter Miami manifestó el deseo de que su club juegue la Copa Libertadores: los argumentos

Messi comenzó la pretemporada en Inter Miami y revolucionó las redes: la reacción de Antonela y el mensaje de la MLS

El joven piloto argentino que la Fórmula 1 calificó como uno de los “talentos más prometedores” en el automovilismo

Franco Agamenone se consagró campeón del AAT Challenger y Victoria Bosio dio el golpe en el W50

TELESHOW
Emilia Attias fue a ver

Emilia Attias fue a ver a Nico Vázquez al teatro: “Es sublime”

Tras las insólitas críticas por su viaje a Finlandia, María Becerra y J Rei eligieron pasar sus vacaciones en Mar del Tuyú

Wanda Nara celebró el reencuentro con sus hijos tras su regreso de Punta del Este

Christian Petersen regresó a la cocina luego de ganar la batalla más difícil de su vida: “Volviendo al trabajo”

La foto romántica que eligió Martín Pepa para saludar a Pampita por su cumpleaños: “Reina”

INFOBAE AMÉRICA

Un tratamiento para dejar de

Un tratamiento para dejar de fumar mostró eficacia para reducir el consumo problemático de cannabis

En qué lugar de la Argentina hay humedales que retienen microplásticos y cuidan el ecosistema

Panamá cerró 2025 con 593 homicidios, según estadísticas oficiales

La escasez no solo afecta el bolsillo: qué le pasa al cerebro cuando sentimos que no alcanza

Desapareció en los Alpes italianos y fue hallado casi un año después gracias a un operativo con inteligencia artificial