La razón por la que Ben Affleck vomitaba entre tomas mientras filmaba una emotiva escena con Bruce Willis en ‘Armageddon’

Ben Affleck recordó la vez que no paró de vomitar en una escena de Armageddon junto a Bruce Willis. (Captura de video)

Ben Affleck reveló recientemente una experiencia poco habitual vivida durante el rodaje de Armageddon (1998), una de las producciones más exitosas de finales de los años noventa.

En una entrevista, el actor recordó que el día en que filmó una de las escenas más relevantes de la película se encontraba atravesando un cuadro de intoxicación alimentaria, circunstancia que marcó de manera particular esa jornada de trabajo.

Según relató el artista, la situación ocurrió durante la filmación de la escena en la que su personaje, A.J. Frost, es reemplazado por Harry S. Stamper, interpretado por Bruce Willis, en el asteroide.

“Cuando filmamos esa escena, yo tenía una intoxicación alimentaria. No era lo suficientemente experimentado como actor para saber que uno puede simplemente levantar el teléfono y decir: ‘Estoy demasiado enfermo para trabajar hoy’”, indicó.

Ben Affleck filmó la escena mientras estaba enfermo. (Captura de video)

En cambio, optó por continuar con el rodaje y recordó que la situación fue físicamente exigente, pues pasó buena parte del tiempo vomitando entre tomas, algo que, afirmó, nunca le había ocurrido antes ni volvió a sucederle después.

El equipo de producción dispuso un recipiente cerca del set para que pudiera recuperarse entre una toma y otra. “Tenían un tacho de basura y yo estaba ahí entre tomas”, relató.

Más allá de ese episodio puntual, Ben Affleck señaló que Armageddon fue una experiencia significativa dentro de su carrera, en gran parte por la oportunidad de trabajar junto a un elenco amplio y consolidado.

En la entrevista, comentó que recientemente se reencontró con Steve Buscemi, otro de los integrantes del reparto, durante el estreno de The Rip. Ambos recordaron el rodaje de la película y coincidieron en que se trató de una experiencia inusual dentro de sus trayectorias.

Ben Affleck y Steve Buscemi aseguraron sentirse afortunados de ser parte de la cinta. (Captura de video)

Affleck explicó que, tanto para él como para Buscemi, el proyecto tuvo un carácter particular debido a la magnitud de la producción y al tipo de historia que se estaba contando.

“Pensábamos en lo extraño y a la vez interesante que fue todo, una experiencia casi fuera de lo común, diferente a cualquier otra que hubiéramos tenido antes”, señaló. En ese contexto, ambos recordaron sentirse afortunados de haber formado parte de una producción de gran escala.

El actor también se refirió al ambiente de trabajo durante el rodaje y destacó la actitud de Bruce Willis, quien encabezaba el reparto. Según Ben Affleck, Willis mantuvo un trato cordial y respetuoso con todos los integrantes del equipo.

Esa percepción coincide con declaraciones realizadas anteriormente por Jerry Bruckheimer, productor del film, quien en distintas ocasiones resaltó la conducta de Willis durante la filmación.

Bruce Willis mantenía un buen ambiente en el set de la cinta. (Cinematic)

Bruckheimer recordó que Bruce solía ser generoso con el equipo técnico y el elenco, ya que al finalizar cada semana de rodaje se realizaban sorteos entre los miembros del equipo, y el actor contribuía de manera regular con dinero para esos premios.

“Siempre ponía una suma importante en el pozo”, explico y agregó que los ganadores se llevaban una compensación adicional al cierre de la semana laboral.