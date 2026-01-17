El personaje de Meryl Streep en ‘Mamma Mia’ podría ser resucitado para la tercera entrega, según Stellan Skarsgård

Stellan Skarsgard aseguró que Donna podría aparecer en Mamma Mia 3. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. Captura de video)

Los rumores sobre una posible tercera entrega de la franquicia Mamma Mia! han vuelto a tomar fuerza, especialmente en torno al eventual regreso de Donna Sheridan, el personaje interpretado por Meryl Streep.

Aunque la película aún no ha sido confirmada oficialmente, recientes declaraciones de integrantes del elenco y del equipo de producción han reactivado el interés en el proyecto.

El tema resurgió durante la 83ª edición de los Globos de Oro, celebrada el 11 de enero de 2026, cuando Stellan Skarsgård fue consultado por la prensa sobre la posibilidad de que el personaje de Donna reaparezca en una nueva película.

El artista, quien obtuvo el premio a Mejor Actor de Reparto en una Película por su actuación en Sentimental Value, respondió que en el cine es posible “traer de vuelta a cualquiera”, y añadió que Donna es un personaje que funciona bien dentro del universo de la saga.

“Ella puede regresar de la muerte; todos pueden regresar de la muerte en las películas; y en las películas, ella es fantástica”, dijo.

En Mamma Mia! Here We Go Again (2018), secuela y precuela de la película original estrenada en 2008, el personaje de Donna muere fuera de pantalla debido a una enfermedad no especificada.

Aun así, el desarrollo narrativo dejó margen para reinterpretaciones o recursos argumentales que podrían permitir su regreso. Stellan Skarsgård, de 74 años, interpretó a Bill Anderson, uno de los antiguos vínculos sentimentales de Donna, en ambas películas.

Durante su encuentro con los medios en la sala de prensa de los Globos de Oro, el actor señaló que hay personas involucradas en el desarrollo del proyecto que están considerando la manera de reincorporar al personaje.

Por si fuera poco, la productora Judy Craymer confirmó en mayo que el guion de Mamma Mia 3 ya está terminado y que la película continúa en etapa de desarrollo.

En una entrevista concedida a Deadline, Craymer afirmó que el equipo creativo tiene claro el rumbo que quiere tomar y que el proyecto eventualmente se concretará.

En ese mismo contexto, mencionó la posibilidad de que Sabrina Carpenter se incorpore al elenco. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado oficialmente la aprobación del film ni se han confirmado participaciones del reparto.

Meryl Streep, por su parte, ha manifestado públicamente su disposición a regresar a la saga. En 2023, durante la publicación de la “Historia Oral de Mamma Mia!” en Vogue, la actriz señaló que estaría interesada en participar si la propuesta le resulta atractiva.

En esa ocasión, comentó que había expresado a Craymer su apertura a distintas soluciones narrativas para el regreso de Donna, incluso aquellas que recurrieran a fórmulas poco convencionales dentro del género.

Amanda Seyfried, quien interpreta a Sophie, la hija de Donna, también ha mostrado interés en una nueva película.

En declaraciones realizadas en diciembre, la actriz afirmó que desconoce el desarrollo específico de la historia, pero dio por hecho que una eventual tercera entrega mantendría los elementos musicales que caracterizan a la franquicia.

Además, señaló que continuará apoyando públicamente la realización del proyecto. Por ahora, Mamma Mia 3 sigue siendo un proyecto en desarrollo, sin confirmación oficial de rodaje ni fecha de estreno.