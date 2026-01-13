Entretenimiento

La hija de Charlie Sheen y Denise Richards confesó que tiene miedo de los hombres: “No confío en ninguno de ellos”

Sami Sheen denunció que vivió agresiones sexuales que la dejaron “literalmente traumatizada” y no planea involucrarse con hombres por el momento

Sami Sheen admitió que sus
Sami Sheen admitió que sus malas experiencias con los hombres la tienen aterrorizada. (Instagram/@samisheen)

Sami Sheen habló sobre la violencia y agresión que ha vivido en situaciones sexuales, describiendo cómo estas experiencias la han dejado “literalmente traumatizada” y temerosa de los hombres.

La hija de Denise Richards y Charlie Sheen compartió su testimonio en un video publicado en TikTok, donde cuestionó por qué algunos hombres recurren a comportamientos agresivos sin consultar a sus parejas previamente.

“Es realmente aterrador, y no es divertido, y hace que nunca quiera ser íntima con otro hombre de nuevo. Creo que ni siquiera se dan cuenta de que lo que están haciendo no está bien”, dijo.

Sami Sheen afirmó que no
Sami Sheen afirmó que no desea tener encuentros íntimos con los hombres en un largo tiempo. (Instagram/ Sami Sheen)

Su mensaje fue dirigido a sus 267,900 seguidores en la plataforma, y en él hizo un llamado a la conciencia sobre la importancia del consentimiento explícito antes de cualquier interacción sexual.

La creadora de contenido de 21 años explicó que ha vivido situaciones traumáticas incluso con hombres que, en apariencia, parecían ser los más atentos y amables.

“Es realmente traumático, y me ha pasado muchísimas veces. Es el chico más dulce del mundo, y luego, en la cama, simplemente estoy aterrorizada y no me lo estoy pasando bien. Es la peor experiencia de mi vida”, relató.

La influencer subrayó que estos episodios han tenido un efecto duradero en su bienestar emocional y en su percepción de la intimidad. Incluso, Sami Sheen enfatizó que, en ocasiones, ha tenido que confrontar a sus citas pasadas sobre el comportamiento inapropiado.

Sami Sheen admitió que confrontó
Sami Sheen admitió que confrontó a hombres por su comportamiento. (Instagram/Sami Sheen)

“Tienes que decirles: ‘No puedes hacer eso. No está bien. No me gusta y necesitas preguntarme si está bien’”, contó.

Aun así, dijo que varias experiencias “muy malas” la han dejado “literalmente traumatizada” y “con miedo” de los hombres. “No quiero hacer nada con otro hombre por mucho tiempo. Estoy realmente asustada. No confío en ninguno de ellos”, confesó.

Sami también cuestionó la percepción cultural de la agresión sexual y su relación con la atracción.

“¿Cómo alguien podría querer lastimar a una mujer de esa manera? ¿No les resulta más atractivo ser gentiles con una mujer? ¿Por qué somos tan violentos? ¿Qué tiene de sexy eso?”, cuestionó.

Sami Sheen cuestionó la forma
Sami Sheen cuestionó la forma de comportarse de los hombres con las mujeres. (Instagram/Sami Sheen)

La influencer hizo un llamado a la comunicación y al consentimiento explícito en las relaciones sexuales. “Solo pregunta: ‘¿Puedo hacer esto contigo? ¿Está bien para ti? ¿Te hace sentir incómoda? ¿Te duele?’”, instó.

En la descripción de su publicación, reforzó el mensaje: “¡El consentimiento es sexy, empecemos a pedirlo!”.

Sami Sheen reveló todas las cirugías que se ha realizado

En una serie de historias de Instagram, Sami Sheen enumeró los tratamientos que se ha hecho: aumento de labios, implantes mamarios, rinoplastia, carillas dentales y extensiones de cabello.

“Siete años de diferencia… gracias a las extensiones, el relleno de labios, la cirugía de busto, la rinoplastia, las carillas y FaceApp”, escribió junto a una foto comparativa de su aspecto antes y después de las intervenciones.

Sami Sheen se mostró orgullosa
Sami Sheen se mostró orgullosa de su cambio físico gracias a las cirugías plásticas. (Instagram/Sami Sheen)

Entre los primeros procedimientos que mencionó se encuentra el relleno de labios, algo que comenzó a realizarse a los 18 años y que retoca “cada año”.

Además, confesó que tiene una cierta “adicción” a delinear sus labios de forma exagerada. Sin embargo, no todos los tratamientos fueron de su agrado.

Sami Sheen explicó que probó el bótox en la frente, pero no tuvo buenos resultados. “Lo odié. Me lo puse para levantar las cejas, pero sucedió lo contrario. Me pesaba toda la cara y me veía horrible”, comentó.

Sami Sheen admitió que no
Sami Sheen admitió que no todos los procedimientos fueron de su agrado. (Captura: Instagram)

Después de aquella experiencia, decidió probar con relleno en la nariz, aunque los resultados fueron limitados. “Funcionó un poco, pero al final necesitaba una rinoplastia. Me la hice dos veces”, admitió.

También habló abiertamente sobre su aumento de busto: “Por fin se asentaron completamente. Siento que pude haber ido más grande, y cuando tenga que volver a hacerlo, definitivamente iré por un tamaño mayor”.

Uno de los procedimientos más dolorosos, según confesó, fue la colocación de carillas dentales, que realizó hace un año. “Fue el peor proceso de todos. Espero que duren veinte años porque no quiero volver a pasar por eso”, dijo entre risas.

Sami Sheen admitió que el
Sami Sheen admitió que el procedimiento más doloroso que se realizó fueron las carillas. (Instagram/Sami Sheen)

Sami también reveló que su motivación para realizarse tantas cirugías está ligada a su historia personal. En un episodio de Wild Things, contó que sufrió bullying en la escuela y que algunos compañeros se burlaban de su parecido con su padre, el actor Charlie Sheen.

“La secundaria fue muy dura. La gente me decía cosas horribles, incluso que nunca sería tan bonita como mi mamá”, recordó.

