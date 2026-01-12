La valiosa lección que Emma Stone recibió de Diane Keaton antes de morir: “Siempre será mi Estrella del Norte”

Emma Stone recordó las lecciones que aprendió de Diane Keaton. (Reuters)

Emma Stone recordó públicamente la influencia que tuvo Diane Keaton tanto en su vida como en su carrera, y destacó las enseñanzas personales y profesionales que recibió de la intérprete, fallecida el 11 de octubre de 2025 a los 79 años a causa de una neumonía.

La actriz de 37 años, habló sobre su vínculo con su colega en una entrevista con W Magazine. En el artículo, Stone reconoció que incluso pensar en Keaton le resultaba emocionalmente difícil.

“Me estoy emocionando solo de pensarlo. Siempre será mi Estrella del Norte, mi heroína definitiva, porque me enseñó a no querer emular a nadie más, ni siquiera a ella. Me enseñó lo valioso que es para el mundo que una persona se dé cuenta de quién es y de lo que puede aportar”, expresó.

Emma Stone dijo que Diane Keaton le enseñó a no imitar a otras personas.

Según la estrella de Hollywood, esa enseñanza trascendió el ámbito actoral y se extendió a todos los aspectos de la vida y del trabajo creativo.

Por si fuera poco, Emma Stone destacó que Diane Keaton fue una figura singular no solo por su trayectoria como actriz, sino también por la diversidad de intereses que desarrolló a lo largo de su vida.

“En muchos sentidos, no solo como la actriz brillante que fue, sino también como directora, fotógrafa, curadora de libros de mesa, una persona que hacía vinos era completamente ella misma”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que cada faceta de Keaton estaba marcada por una identidad clara y personal: “Las casas, la moda, todo en ella era único y completamente Diane”.

Emma Stone aseguró que todas las de Diane Keaton tenían un sello propio. (Instagram/Diane Keaton)

Para Emma, ese compromiso con la individualidad fue una enseñanza decisiva y describió a Diane como alguien “muy viva”, una cualidad que, según dijo, se reflejaba tanto en su trabajo como en su forma de entender el mundo.

“Es la persona que realmente me hizo entender que lo más valioso que puedes ser es tú misma, de manera auténtica. Fue la mejor de todas”, señaló.

La actriz también se refirió a la capacidad de Keaton para expresar la complejidad de la experiencia humana.

“Creo que la vida, en general, es muy trágica y muy divertida al mismo tiempo. Normalmente estás sosteniendo ambas cosas, en el estado del mundo, en las relaciones, en todo. Es una especie de tragicomedia”, reflexionó.

Emma Stone señaló la capacidad de Diane Keaton para expresar la complejidad de la experiencia humana. (Captura de video)

En ese contexto, Stone valoró la habilidad de Keaton para canalizar esa dualidad en pantalla: “Cualquiera que pueda transmitir eso y sacarlo a la luz como ella lo hacía es un regalo para todos nosotros”.

Cabe destacar que la relación entre ambas actrices se remonta a varios años atrás. En 2015, Diane Keaton entrevistó a Emma Stone para la revista Interview, en una conversación en la que hablaron sobre la creciente popularidad de la actriz más joven y su vínculo con el público.

En ese intercambio, Stone comentó: “No me siento diferente a nadie. Soy una fanática absoluta, como tú mejor que nadie lo sabes. Sé lo que es ser fan”.

Emma Stone confesó que también se considera una fan. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En aquella charla también abordaron temas vinculados a la estética, la moda y la identidad personal. Emma le dijo a Diane que compartían gustos similares y añadió: “Cuanto más único, mejor”.

Para la protagonista de La La Land, la autenticidad era un rasgo central de la atracción que sentía por otras personas. “Cuando sientes que alguien es fiel a cómo quiere verse o a quién es, hay algo en esa aceptación de uno mismo que se percibe. Eso suele ser lo que más me atrae”, afirmó.