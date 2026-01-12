Entretenimiento

La valiosa lección que Emma Stone recibió de Diane Keaton antes de morir: “Siempre será mi Estrella del Norte”

La actriz de 37 años calificó a la fallecida artista como su “Estrella del Norte” y destacó la influencia que la intérprete tuvo en su vida

Guardar
Emma Stone recordó las lecciones
Emma Stone recordó las lecciones que aprendió de Diane Keaton. (Reuters)

Emma Stone recordó públicamente la influencia que tuvo Diane Keaton tanto en su vida como en su carrera, y destacó las enseñanzas personales y profesionales que recibió de la intérprete, fallecida el 11 de octubre de 2025 a los 79 años a causa de una neumonía.

La actriz de 37 años, habló sobre su vínculo con su colega en una entrevista con W Magazine. En el artículo, Stone reconoció que incluso pensar en Keaton le resultaba emocionalmente difícil.

“Me estoy emocionando solo de pensarlo. Siempre será mi Estrella del Norte, mi heroína definitiva, porque me enseñó a no querer emular a nadie más, ni siquiera a ella. Me enseñó lo valioso que es para el mundo que una persona se dé cuenta de quién es y de lo que puede aportar”, expresó.

Emma Stone dijo que Diane
Emma Stone dijo que Diane Keaton le enseñó a no imitar a otras personas.

Según la estrella de Hollywood, esa enseñanza trascendió el ámbito actoral y se extendió a todos los aspectos de la vida y del trabajo creativo.

Por si fuera poco, Emma Stone destacó que Diane Keaton fue una figura singular no solo por su trayectoria como actriz, sino también por la diversidad de intereses que desarrolló a lo largo de su vida.

En muchos sentidos, no solo como la actriz brillante que fue, sino también como directora, fotógrafa, curadora de libros de mesa, una persona que hacía vinos era completamente ella misma”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que cada faceta de Keaton estaba marcada por una identidad clara y personal: “Las casas, la moda, todo en ella era único y completamente Diane”.

Emma Stone aseguró que todas
Emma Stone aseguró que todas las de Diane Keaton tenían un sello propio. (Instagram/Diane Keaton)

Para Emma, ese compromiso con la individualidad fue una enseñanza decisiva y describió a Diane como alguien “muy viva”, una cualidad que, según dijo, se reflejaba tanto en su trabajo como en su forma de entender el mundo.

Es la persona que realmente me hizo entender que lo más valioso que puedes ser es tú misma, de manera auténtica. Fue la mejor de todas”, señaló.

La actriz también se refirió a la capacidad de Keaton para expresar la complejidad de la experiencia humana.

Creo que la vida, en general, es muy trágica y muy divertida al mismo tiempo. Normalmente estás sosteniendo ambas cosas, en el estado del mundo, en las relaciones, en todo. Es una especie de tragicomedia”, reflexionó.

Emma Stone señaló la capacidad
Emma Stone señaló la capacidad de Diane Keaton para expresar la complejidad de la experiencia humana. (Captura de video)

En ese contexto, Stone valoró la habilidad de Keaton para canalizar esa dualidad en pantalla: “Cualquiera que pueda transmitir eso y sacarlo a la luz como ella lo hacía es un regalo para todos nosotros”.

Cabe destacar que la relación entre ambas actrices se remonta a varios años atrás. En 2015, Diane Keaton entrevistó a Emma Stone para la revista Interview, en una conversación en la que hablaron sobre la creciente popularidad de la actriz más joven y su vínculo con el público.

En ese intercambio, Stone comentó: “No me siento diferente a nadie. Soy una fanática absoluta, como tú mejor que nadie lo sabes. Sé lo que es ser fan”.

Emma Stone confesó que también
Emma Stone confesó que también se considera una fan. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En aquella charla también abordaron temas vinculados a la estética, la moda y la identidad personal. Emma le dijo a Diane que compartían gustos similares y añadió: “Cuanto más único, mejor”.

Para la protagonista de La La Land, la autenticidad era un rasgo central de la atracción que sentía por otras personas. “Cuando sientes que alguien es fiel a cómo quiere verse o a quién es, hay algo en esa aceptación de uno mismo que se percibe. Eso suele ser lo que más me atrae”, afirmó.

Temas Relacionados

Emma StoneDiane Keatonestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Esta fue la película más difícil de preparar para Jennifer Lawrence

La actriz recordó el proceso de entrenamiento vocal, físico y alimentario que realizó para interpretar a uno de sus personajes más famosos

Esta fue la película más

Hailey Bieber rechazó acusaciones de maltrato en su matrimonio con Justin Bieber

La modelo negó haber difundido un video viral que la señalaba como ejemplo de una relación abusiva

Hailey Bieber rechazó acusaciones de

Melissa Gilbert elimina su cuenta de Instagram tras las acusaciones de abuso sexual de su esposo Timothy Busfield

La desaparición del perfil de la actriz en redes sociales coincide con la orden de arresto emitida por la policía de Albuquerque contra su esposo

Melissa Gilbert elimina su cuenta

Las 10 razones por las que Adam Sandler se siente “jodidamente viejo”: “No sé cuánto tiempo me queda”

A los 59 años, el actor reflexionó sobre el envejecimiento al recibir un reconocimiento a su carrera

Las 10 razones por las

Matt Prokop, actor de “High School Musical 3”, fue detenido por cargos de pornografía infantil

Anteriormente, fue acusado de abuso por varias de sus exparejas, entre ellas la actriz Sarah Hyland

Matt Prokop, actor de “High
DEPORTES
La controvertida actitud de Mbappé

La controvertida actitud de Mbappé tras el título de Barcelona en la Supercopa de España: así impidió el pasillo del Real Madrid

El anuncio especial que realizó Boca para la venta de entradas para el amistoso contra Millonarios en homenaje a Miguel Russo

El rotundo cambio físico de Colapinto que generó impacto en la Fórmula 1

Conmoción en Inglaterra por la muerte de un hincha tras un partido de la FA Cup: “Absolutamente devastados”

El provocador gesto de Aryna Sabalenka tras imponerse en la polémica final del WTA 500 de Brisbane

TELESHOW
Quién es Maia Reficco, la

Quién es Maia Reficco, la actriz argentina con la que estaría saliendo Franco Colapinto

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes sociales

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance el día del cumpleaños del músico: “Mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia acordó

El Gobierno de Bolivia acordó con los principales sindicatos levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles

Pese a las vigilias de las familias y los reclamos de las ONG, este domingo no hubo liberaciones de presos políticos en Venezuela

El régimen de Venezuela ratificó su estrecha relación con la dictadura de Cuba

Ucrania bombardeó tres plataformas de la petrolera rusa Lukoil usadas para abastecer a las fuerzas del Kremlin

La Premio Nobel iraní Narges Mohammadi denunció que el régimen está ejecutando a sangre fría a los manifestantes