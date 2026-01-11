“Estoy tomando decisiones de manera distinta a como lo hacía antes”, confiesa Sarah Jessica Parker sobre su carrera actual

El reconocimiento a Parker destaca su impacto duradero y su vigencia en la industria del entretenimiento internacional (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sarah Jessica Parker fue homenajeada recientemente con el Carol Burnett Award 2026, un reconocimiento a sus más de 50 años de carrera en la actuación, momento en el que opta por un cambio en la toma de decisiones.

La protagonista de Sex and the City comenzó en el mundo del espectáculo a los 8 años y desde entonces participó en producciones como Annie en Broadway, la comedia Square Pegs y películas como Footloose y Firstborn.

A la hora de la premiación por su trayectoria, el galardón llegó de manos de su esposo, Matthew Broderick, quien recordó cómo puso en duda que Parker aceptara el papel de Carrie Bradshaw: “¿De verdad quieres hacer televisión?”, rememoró Broderick sobre la icónica serie.

Contra todo pronóstico, Parker obtuvo seis premios Golden Globe y dos Emmy por ese personaje, consolidando una trayectoria que pocos actores logran alcanzar, revela Fortune.

"Sex and the City" marcó un antes y un después en la carrera de Sarah Jessica Parker gracias a su interpretación protagónica

Una nueva mirada sobre el equilibrio entre trabajo y vida personal

A sus 60 años, Parker ha revaluado el significado del equilibrio entre la vida laboral y personal. En una entrevista con CNBC, la actriz reconoció: “Estoy tomando decisiones de manera distinta a como lo hacía antes”, priorizando proyectos que le permitan disponer de tiempo fuera del set.

Durante décadas, compaginó su faceta actoral con incursiones en la moda, la edición y una empresa vinícola. Ahora, considera que poder elegir trabajos con menor ritmo es “un lujo que no da por sentado”.

“Como profesional de largo recorrido, intentas encontrar trabajos donde sigas aprendiendo, mejores, tal vez viajes. Ojalá te paguen y trabajes con gente interesante, pero ahora soy mucho más reflexiva, en pequeños detalles, sobre cómo emplearé mi tiempo”, explicó Parker.

A los 60 años, Sarah Jessica Parker redefine el equilibrio entre vida personal y trabajo en la industria del entretenimiento (REUTERS/Brendan McDermid)

Pese a su éxito, Parker se mostró reacia a comentar sobre el equilibrio entre trabajo y vida, señalando que muchas personas sostienen múltiples empleos sin acceso a cuidados infantiles o médicos fiables. “Lo que más me sorprende es toda esa gente, mujeres, hombres, padres, que mantienen dos o tres empleos en nuestra ciudad, en todo el país, que no tienen el tipo de apoyo que yo tengo, que de verdad están gestionando cada día”, afirmó.

El sistema de apoyo detrás de Parker

La actriz no se presenta como una “supermujer” solitaria. Por el contrario, atribuye sus logros a una red de apoyo fundamental, compuesta por familiares, cuidadores y profesionales. “Sé cómo puedo hacer tantas cosas, porque tengo el tipo de apoyo que necesito”, subrayó.

La actriz reconoce el papel esencial de una red de apoyo en su vida profesional y personal (REUTERS/Mario Anzuoni)

Su rutina solo funciona gracias a quienes la respaldan mientras ella actúa, lee manuscritos para el Booker Prize, gestiona su bodega, supervisa su productora “Pretty Matches” o colabora con “The States Project”, una organización defensora de candidatos y causas demócratas a nivel estatal.

El caso de Parker refleja lo que experimentan otras figuras de éxito: lo que se denomina “equilibrio” en altos niveles suele depender de una estructura de soporte tanto en el hogar como en el trabajo, desde parejas que asumen más cuidados hasta empleados que mantienen los negocios en su ausencia.

El debate sobre el equilibrio trabajo-vida entre líderes empresariales

El debate sobre el verdadero equilibrio entre trabajo y vida personal trasciende el mundo del espectáculo. Algunos líderes empresariales rechazan el concepto de “balance” y proponen alternativas.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, declaró: “No me gusta la palabra ‘equilibrio’ porque implica una renuncia”. En su caso, prefiere hablar de “armonía”, donde felicidad en casa y desempeño en el trabajo se retroalimentan.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, considera que el equilibrio implica una renuncia y prefiere el término "armonía" (REUTERS/Manuel Silvestri)

Otros directivos, como Satya Nadella (Microsoft) y Anna Lundstrom (Nespresso UK), abogan por la “fluidez” o “armonía” trabajo-vida, ya que separar ambos ámbitos resulta inviable en puestos ejecutivos. En tanto, el director general de Zoom, Eric Yuan, incluso sostiene que “no hay manera de equilibrar: el trabajo es vida, la vida es trabajo”.

Entre las mujeres líderes, la ex CEO de PepsiCo, Indra Nooyi, ha sido tajante al afirmar que “tenerlo todo” es un mito, y ha pedido a empleadores y autoridades mejores políticas de apoyo familiar, en lugar de exigir a las mujeres un esfuerzo sobrehumano. “Integrar trabajo y familia será siempre un desafío”, aseguró.