Entretenimiento

Daniel Stern, actor de ‘Mi pobre angelito’, se recupera tras haber sido hospitalizado de emergencia

El artista, que encarnó a uno de los ladrones en el clásico navideño, se había retirado de Hollywood para vivir en su propio rancho

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Stern caracterizado como Marv, uno
Stern caracterizado como Marv, uno de los torpes ladrones en la clásica comedia navideña de 1990 (Captura: 20th Century Studios)

El recordado actor estadounidense Daniel Stern, conocido por su papel de Marv Murchins en la icónica comedia navideña Mi pobre angelito (Home Alone), fue hospitalizado de emergencia a inicios de este mes en California.

El dato fue revelado este martes por TMZ. Según detalló el medio, el intérprete de 67 años fue atendido el pasado 7 de octubre por el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, agentes que respondieron una llamada que alertaba de la emergencia médica en una residencia privada en Somis.

Luego de ser evaluado por los bomberos, fue trasladado a un hospital cercano.

Aunque no se reveló la causa exacta de la emergencia de salud, un representante del actor declaró a TMZ que Stern “ahora se encuentra bien”, se ha recuperado y fue dado de alta.

El incidente generó preocupación por el veterano actor, que ha mantenido una vida discreta y alejada del foco mediático desde hace varios años.

La salud del actor mejora
La salud del actor mejora tras el susto médico que preocupó a sus seguidores (Créditos: Instagram/realdanielstern)

La paz en medio de la naturaleza

Stern alcanzó fama internacional en la década de 1990 por su papel como uno de los torpes ladrones —los “ladrones mojados”— junto a Joe Pesci en Mi pobre angelito (1990) y su secuela Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992).

También se le recuerda por interpretar a Phil Berquist en City Slickers (Cowboys de ciudad) y por haber sido la voz del narrador adulto Kevin Arnold en la serie The Wonder Years (Los años maravillosos).

Con una filmografía extensa en cine y televisión, Stern decidió apartarse del ritmo frenético de Hollywood para dedicarse a una vida más tranquila, centrada en el arte, la familia y la naturaleza.

En una entrevista exclusiva con PEOPLE en diciembre de 2024, el actor explicó que su retiro voluntario le permitió encontrar lo que él describe como una “vida real”, mientras “creaba arte” en su rancho propio.

En su rancho, el actor
En su rancho, el actor combina la escultura, la agricultura y el trabajo con comunidades locales en proyectos de arte público (Instagram)

Stern se reinventó como escultor en bronce y agricultor, tras instalarse en su propiedad del sur de California.

“Amo estar en la naturaleza. Amo estar lejos. Amo mi soledad y poder concentrarme en lo que hago. Así que el mundo agrícola es un gran lugar para mí”, explicó a la revista.

Daniel Stern ha realizado esculturas para proyectos de arte público en ciudades como San Diego, Pasadena y Palm Desert, además de otros encargos privados y exposiciones. También tiene una residencia artística en el Studio Channel Islands Art Centre, en Camarillo.

El actor se casó en 980 con la actriz Laure Mattos y tuvo tres hijos. Uno de ellos es el senador estatal Henry Stern, representante de California.

En diálogo con PEOPLE, el intérprete que encarnó a al bandido Marv Murchins reconoció la ventaja que tuvo para dedicarse a su vocación agrícola gracias a su éxito en el cine de los 80 y 90.

El artista y actor mantiene
El artista y actor mantiene una amistad cercana con su excompañero Joe Pesci (Créditos: Instagram/@realdanielstern)

“Gané suficiente dinero y soy bastante frugal... Compré la casa al contado. Compré los autos al contado... porque, como artista, nunca supe si volvería a ganar más dinero”, explicó.

A pesar de su vida apartada, Stern conserva vínculos con viejos amigos de la industria, especialmente con su compañero de elenco en Mi pobre angelito, Joe Pesci.

En diciembre del año pasado, el actor contó que ambos se ven una vez al año y así han conservado una amistad sólida por más de tres décadas.

Temas Relacionados

Daniel SternMi pobre angelitoHome Aloneestrellas de Hollywoodentretenimiento

