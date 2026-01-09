Netflix confirma el regreso de “Black Mirror” con su temporada 8

La serie ha sido descrita como un espejo inquietante de la sociedad digital actual (Netflix)

Black Mirror, la aclamada serie de antología sobre dilemas tecnológicos, continuará con una octava temporada. Así lo anunció Netflix, este viernes 9 de enero, a través de una entrevista con el creador Charlie Brooker.

La confirmación se hizo pública en la antesala de los Globos de Oro 2026, ya que la temporada 7 de la serie obtuvo nominaciones a la gala por primera vez en su historia.

“Black Mirror volverá, y ojalá sea más Black Mirror que nunca“, afirmó Brooker en diálogo con Tudum. ”Regresará justo a tiempo para que la realidad la alcance. Eso es emocionante. Esa parte de mi cerebro ya está activada y girando a toda velocidad", señaló el guionista británico.

Una producción que convirtió la tecno-paranoia en espejo social

Estrenada originalmente en 2011, Black Mirror surgió como una serie antológica de ciencia ficción distópica. Se ha caracterizado por presentar historias autoconclusivas, cada una con personajes, mundos y conflictos distintos, pero unidas por un eje común: la relación entre la tecnología, el poder y el comportamiento humano.

Charlie Brooker confirmó el regreso de Black Mirror en una entrevista con Netflix Tudum (REUTERS/Etienne Laurent)

Descrita por su productora como “un híbrido entre The Twilight Zone y Relatos de lo inesperado”, la serie explora escenarios que van desde realidades alternativas hasta sátiras mordaces del presente.

A lo largo de los años, la producción se ha ganado la reputación de anticipar debates tecnológicos reales —desde la vigilancia masiva hasta la mercantilización de la intimidad— y de incomodar al espectador con relatos que permanecen en la memoria mucho después de finalizado cada episodio.

La confirmación de la temporada 8 llega tras el buen recibimiento de la séptima entrega, estrenada en abril de 2025. La crítica le dio una calificación de 84% en Rotten Tomatoes, mientras que el termómetro de la audiencia se promedió en 75% de aprobación.

Ese reconocimiento se tradujo en las primeras nominaciones de Black Mirror a los Golden Globes. La temporada 7 fue postulada a Mejor serie limitada o antológica, mientras que Rashida Jones y Paul Giamatti recibieron nominaciones individuales por sus actuaciones en los episodios “Common People” y “Eulogy”, respectivamente.

Paul Giamatti fue nominado a los Golden Globes por su papel en el episodio “Eulogy” (Netflix)

“Fue una sorpresa agradable y un honor. Quiero decir, obviamente no experimento emociones humanas, pero en la medida en que puedo emularlas, estuve muy complacido”, expresó Brooker con ironía.

En su entrevista con Tudum, el creador también destacó el impacto de los episodios más comentados de la temporada.

“Creo que Eulogy es uno de mis Black Mirror favoritos de todos los tiempos. Es desgarrador en tono, pero también es hermoso. La profundidad emocional de ese episodio es algo de lo que estoy muy orgulloso”, afirmó.

Consultado sobre su método creativo, Brooker volvió a recurrir a una metáfora central sobre el formato de la serie: la música. Para él, cada temporada de Black Mirror funciona como un álbum en el que conviven distintos estilos y sensibilidades. Solo que en lugar de canciones, le toca seleccionar historias.

En "Common People", la enfermedad de una profesora obliga a una pareja a firmar una suscripción de alta tecnología para mantenerla con vida (Netflix)

“Siempre pienso: ‘¿Qué no hemos hecho todavía? ¿Qué tono estoy buscando? ¿En qué parte del álbum va esta canción y hacia qué dirección musical nos movemos?’”, explicó.

Esta variedad quedó reflejada en la temporada 7, que incluyó desde dramas íntimos como “Eulogy” hasta experimentos narrativos como “Bête Noire” o la esperada secuela “USS Callister: Into Infinity”, destacada por la crítica por expandir el universo de uno de los episodios más icónicos de la serie.

Por ahora, Netflix no ha dado más detalles sobre la fecha de estreno de la temporada 8. Estos episodios todavía están en una fase temprana de desarrollo.

Por otro lado, los resultados de las nominaciones de Black Mirror en los Golden Globes se revelarán en la gala de este domingo 11 de enero.