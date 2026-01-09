Entretenimiento

“Me hubiera gustado estar en AC/DC”: la inesperada confesión de Brian May

El icónico guitarrista de Queen destacó la autenticidad y la coherencia sonora de la legendaria formación australiana, y reflexionó sobre los contrastes creativos entre ambos grupos

Guardar
Brian May revela su admiración
Brian May revela su admiración por AC/DC y confiesa que le habría gustado formar parte de la banda australiana (REUTERS/Ronda Churchill)

Brian May, legendario guitarrista de Queen, sorprendió recientemente al admitir su admiración por AC/DC y revelar que, en otro escenario, le habría gustado formar parte de la banda australiana: “Probablemente, me hubiera gustado estar en AC/DC”.

La revelación, citada por The Independent, pone en perspectiva las diferencias creativas entre dos de los grupos más influyentes del rock y resalta la autenticidad de la formación liderada por Angus Young.

Contrastes entre Queen y AC/DC

Durante la entrevista, May subrayó la marcada diferencia entre el enfoque musical de Queen y el de AC/DC.

La entrevista de Brian May
La entrevista de Brian May destaca las diferencias creativas entre Queen y AC/DC, dos referentes fundamentales del rock mundial (Courtesy of Queen Productions LTD/via REUTERS)

Mientras Queen se destacó por un estilo caracterizado por la exploración y la variedad sonora, AC/DC ha mantenido, a lo largo de su carrera, una identidad musical constante y reconocible.

“Probablemente, me hubiera gustado estar en AC/DC. Pero, por desgracia, no tengo la talla ni la forma adecuadas. Porque es diferente a Queen”, afirmó May, según lo recogido por The Independent. El guitarrista explicó que en Queen la experimentación y la búsqueda de nuevos caminos fueron una constante, lo que permitió al grupo sobresalir en distintos géneros y sorprender con cada disco.

En contraste, AC/DC se mantuvo fiel a un sonido que, en palabras de May, es “increíblemente puro”. Esta coherencia, lejos de resultar monótona, ha consolidado el prestigio y la autenticidad de la banda australiana. “Conocen su estilo y es increíblemente puro, y tengo un gran respeto por eso”, señaló el músico británico al medio.

El desafío de integrarse a la identidad de AC/DC

El guitarrista de Queen subraya
El guitarrista de Queen subraya la autenticidad y coherencia musical que caracteriza a AC/DC desde sus inicios

May reconoció que, a pesar de su destreza técnica, integrarse a una formación con un sello tan definido como AC/DC representaría un desafío considerable. Destacó que cada integrante de la banda aporta una parte esencial de esa identidad inconfundible.

“Y cada nota que tocan es completamente AC/DC”, remarcó el guitarrista, subrayando la unicidad de la agrupación australiana y la dificultad de incorporar elementos ajenos sin perder su esencia.

A lo largo de la conversación, May expuso su admiración por la capacidad de AC/DC para conservar su personalidad musical a lo largo del tiempo, evitando las tendencias pasajeras y manteniendo una propuesta sólida. El respeto por la trayectoria y el legado de la banda es un sentimiento compartido entre muchos músicos del género.

Angus Young, figura insustituible

Angus Young es señalado por
Angus Young es señalado por Brian May como líder indiscutible y símbolo irremplazable en la identidad de AC/DC (EFE/EPA/FRISO GENTSCH/Archivo)

Uno de los aspectos que más fascinación genera en May es la figura de Angus Young como líder indiscutido y símbolo de AC/DC.

El guitarrista británico consideró que sería “tan extraño” imaginar a Young interpretando clásicos de Queen como “Bohemian Rhapsody” o “We Are the Champions”, del mismo modo que él mismo se vería descolocado intentando adaptarse a la potencia minimalista de AC/DC.

Esta reflexión pone de manifiesto la importancia del rol que cada músico ocupa dentro de su respectivo grupo y cómo las personalidades artísticas moldean la dirección y el sonido de las bandas. El intercambio de elogios entre figuras centrales del rock clásico, como May y Young, evidencia una admiración mutua forjada a través del reconocimiento profesional y la pasión compartida por la música.

Influencias y referentes musicales

El solo de guitarra favorito
El solo de guitarra favorito de Brian May pertenece a Eric Clapton en el tema 'Key To Love', demostrando sus influencias (REUTERS/Lucas Jackson/Archivos)

En otra parte de la entrevista, May compartió detalles sobre sus propias influencias y preferencias musicales. En una conversación realizada en 2021 con Total Guitar, el guitarrista británico reveló que su solo de guitarra favorito es el de Eric Clapton en la canción “Key To Love”, incluida en el álbum “Blues Breakers” de John Mayall.

“Es ‘Key To Love’ de Eric Clapton, del álbum Blues Breakers de John Mayall. Me encanta. Es increíble y nunca la voy a superar. ¡Se lució en ese solo! Toda la pista gira en torno a ese solo. Cada vez que lo pongo, estoy esperándolo. John Mayall es genial, pero esperas ese momento en el que Eric se desata y de repente alcanza esas notas agudas. Es increíble. Absolutamente escalofriante", detalló May.

Este testimonio ilustra cómo, incluso para músicos consagrados como May, existen interpretaciones y artistas que logran marcar un antes y un después, influyendo en su propio desarrollo artístico y motivando una búsqueda constante de excelencia.

La autenticidad como sello distintivo

La confesión de May aporta
La confesión de May aporta una perspectiva sobre el respeto mutuo y la diversidad de estilos entre grandes figuras del rock internacional EFE/Antonio Lacerda

Para Brian May, la autenticidad y la fidelidad a una esencia musical inalterable representan el sello distintivo de AC/DC en el panorama internacional del rock. El guitarrista resaltó la capacidad de la banda para mantenerse firme en sus principios creativos, sin dejarse influir por modas pasajeras o presiones externas, algo que considera digno de admiración.

En definitiva, la confesión de May no solo revela una afinidad artística inesperada, sino que también pone en valor la diversidad dentro del rock y la importancia de la autenticidad en la construcción de legados duraderos.

El respeto entre músicos de la talla de May y Young demuestra que, más allá de los estilos y las diferencias, existe un reconocimiento profundo por quienes logran dejar una huella indeleble en la historia de la música.

Temas Relacionados

Brian MayQueenAC/DCAngus YoungRock clásicoEric ClaptonNewsroom BUE

Últimas Noticias

Kendall Jenner rompe el silencio sobre los rumores de “ser lesbiana en secreto”

La modelo habló sin rodeos sobre la especulación sobre su orientación sexual y cuestionó el tono hostil de los comentarios

Kendall Jenner rompe el silencio

“Disfruto la labor de detective, es parte de mi oficio como actriz”: la confesión de Helena Bonham Carter sobre su nuevo papel

Durante una charla con Radio Times, la intérprete británica contó cómo el universo de la autora de misterio marcó su carrera y expresó el deseo de asumir un desafío protagónico dentro del género policial

“Disfruto la labor de detective,

Netflix confirma el regreso de “Black Mirror” con su temporada 8

Tras las nominaciones a los Golden Globes por su temporada 7, la plataforma de streaming anunció que la serie distópica volverá pronto con más historias

Netflix confirma el regreso de

“Undercover Miss Hong”: fecha de estreno, tráiler y todo sobre el nuevo kdrama de Park Shin-hye

Netflix sumará a su catálogo una comedia surcoreana de estética noventera, con una protagonista que debe manejar una doble identidad

“Undercover Miss Hong”: fecha de

“Fue y será mi maestra y referente”, la conmovedora confesión de Emma Stone sobre Diane Keaton

En una entrevista con W Magazine, la actriz reveló el impacto imborrable de la fallecida figura en su camino artístico y destacó el aprendizaje que le brindó sobre autenticidad y pasión en la profesión

“Fue y será mi maestra
DEPORTES
“Necesitamos un título”: el diálogo

“Necesitamos un título”: el diálogo cara a cara de los hinchas de Cruzeiro con el refuerzo más caro de la historia

El estremecedor relato de un ex jugador del Chelsea que atraviesa una situación “crítica” de salud: “Me quedan unos días”

El llamativo posteo del Atlético de Madrid en medio del cruce entre Simeone y Vinícius: las versiones del inicio de la pelea

Un gigante de Brasil va a la carga por un jugador de la selección argentina que busca continuidad de cara al Mundial

Furor en la F1 por la primera prueba del nuevo monoplaza para el 2026: los detalles que se filtraron del auto de Audi

TELESHOW
Así es el mega vestidor

Así es el mega vestidor de Wanda Nara en su nueva casa de Nordelta que ocupa tres habitaciones

Las espectaculares postales de Yanina Latorre en Nueva York: visitas a sitios emblemáticos y gastronómicos

Ricardo Darín: “Esto de saber que vamos a ser abuelos en febrero es algo absolutamente maravilloso”

El emotivo posteo de Julieta Cardinali para el cumpleaños de Charo Calamaro

Las vacaciones de Cande Vetrano y Andrés Gil en Pinamar: sol, playa y churros

INFOBAE AMÉRICA

Cuando la humanidad desafió lo

Cuando la humanidad desafió lo imposible: el día en que los elefantes cayeron ante los primeros hombres

Entre ríos trenzados y picos irregulares: así es Fortuna Bay, el refugio remoto de pingüinos rey, elefantes marinos y restos de exploradores

El exiliado Reza Pahlaví pidió a los iraníes mantener las protestas

El enigma de Pompeya: por qué la fecha real de la erupción del Vesubio divide a la ciencia y a la historia

Estómago, intestino y cerebro: cómo un inesperado vínculo entre estos órganos puede impactar en la salud mental, según un estudio