“Me hubiera gustado estar en AC/DC”: la inesperada confesión de Brian May

Brian May revela su admiración por AC/DC y confiesa que le habría gustado formar parte de la banda australiana (REUTERS/Ronda Churchill)

Brian May, legendario guitarrista de Queen, sorprendió recientemente al admitir su admiración por AC/DC y revelar que, en otro escenario, le habría gustado formar parte de la banda australiana: “Probablemente, me hubiera gustado estar en AC/DC”.

La revelación, citada por The Independent, pone en perspectiva las diferencias creativas entre dos de los grupos más influyentes del rock y resalta la autenticidad de la formación liderada por Angus Young.

Contrastes entre Queen y AC/DC

Durante la entrevista, May subrayó la marcada diferencia entre el enfoque musical de Queen y el de AC/DC.

La entrevista de Brian May destaca las diferencias creativas entre Queen y AC/DC, dos referentes fundamentales del rock mundial (Courtesy of Queen Productions LTD/via REUTERS)

Mientras Queen se destacó por un estilo caracterizado por la exploración y la variedad sonora, AC/DC ha mantenido, a lo largo de su carrera, una identidad musical constante y reconocible.

“Probablemente, me hubiera gustado estar en AC/DC. Pero, por desgracia, no tengo la talla ni la forma adecuadas. Porque es diferente a Queen”, afirmó May, según lo recogido por The Independent. El guitarrista explicó que en Queen la experimentación y la búsqueda de nuevos caminos fueron una constante, lo que permitió al grupo sobresalir en distintos géneros y sorprender con cada disco.

En contraste, AC/DC se mantuvo fiel a un sonido que, en palabras de May, es “increíblemente puro”. Esta coherencia, lejos de resultar monótona, ha consolidado el prestigio y la autenticidad de la banda australiana. “Conocen su estilo y es increíblemente puro, y tengo un gran respeto por eso”, señaló el músico británico al medio.

El desafío de integrarse a la identidad de AC/DC

El guitarrista de Queen subraya la autenticidad y coherencia musical que caracteriza a AC/DC desde sus inicios

May reconoció que, a pesar de su destreza técnica, integrarse a una formación con un sello tan definido como AC/DC representaría un desafío considerable. Destacó que cada integrante de la banda aporta una parte esencial de esa identidad inconfundible.

“Y cada nota que tocan es completamente AC/DC”, remarcó el guitarrista, subrayando la unicidad de la agrupación australiana y la dificultad de incorporar elementos ajenos sin perder su esencia.

A lo largo de la conversación, May expuso su admiración por la capacidad de AC/DC para conservar su personalidad musical a lo largo del tiempo, evitando las tendencias pasajeras y manteniendo una propuesta sólida. El respeto por la trayectoria y el legado de la banda es un sentimiento compartido entre muchos músicos del género.

Angus Young, figura insustituible

Angus Young es señalado por Brian May como líder indiscutible y símbolo irremplazable en la identidad de AC/DC (EFE/EPA/FRISO GENTSCH/Archivo)

Uno de los aspectos que más fascinación genera en May es la figura de Angus Young como líder indiscutido y símbolo de AC/DC.

El guitarrista británico consideró que sería “tan extraño” imaginar a Young interpretando clásicos de Queen como “Bohemian Rhapsody” o “We Are the Champions”, del mismo modo que él mismo se vería descolocado intentando adaptarse a la potencia minimalista de AC/DC.

Esta reflexión pone de manifiesto la importancia del rol que cada músico ocupa dentro de su respectivo grupo y cómo las personalidades artísticas moldean la dirección y el sonido de las bandas. El intercambio de elogios entre figuras centrales del rock clásico, como May y Young, evidencia una admiración mutua forjada a través del reconocimiento profesional y la pasión compartida por la música.

Influencias y referentes musicales

El solo de guitarra favorito de Brian May pertenece a Eric Clapton en el tema 'Key To Love', demostrando sus influencias (REUTERS/Lucas Jackson/Archivos)

En otra parte de la entrevista, May compartió detalles sobre sus propias influencias y preferencias musicales. En una conversación realizada en 2021 con Total Guitar, el guitarrista británico reveló que su solo de guitarra favorito es el de Eric Clapton en la canción “Key To Love”, incluida en el álbum “Blues Breakers” de John Mayall.

“Es ‘Key To Love’ de Eric Clapton, del álbum Blues Breakers de John Mayall. Me encanta. Es increíble y nunca la voy a superar. ¡Se lució en ese solo! Toda la pista gira en torno a ese solo. Cada vez que lo pongo, estoy esperándolo. John Mayall es genial, pero esperas ese momento en el que Eric se desata y de repente alcanza esas notas agudas. Es increíble. Absolutamente escalofriante", detalló May.

Este testimonio ilustra cómo, incluso para músicos consagrados como May, existen interpretaciones y artistas que logran marcar un antes y un después, influyendo en su propio desarrollo artístico y motivando una búsqueda constante de excelencia.

La autenticidad como sello distintivo

La confesión de May aporta una perspectiva sobre el respeto mutuo y la diversidad de estilos entre grandes figuras del rock internacional EFE/Antonio Lacerda

Para Brian May, la autenticidad y la fidelidad a una esencia musical inalterable representan el sello distintivo de AC/DC en el panorama internacional del rock. El guitarrista resaltó la capacidad de la banda para mantenerse firme en sus principios creativos, sin dejarse influir por modas pasajeras o presiones externas, algo que considera digno de admiración.

En definitiva, la confesión de May no solo revela una afinidad artística inesperada, sino que también pone en valor la diversidad dentro del rock y la importancia de la autenticidad en la construcción de legados duraderos.

El respeto entre músicos de la talla de May y Young demuestra que, más allá de los estilos y las diferencias, existe un reconocimiento profundo por quienes logran dejar una huella indeleble en la historia de la música.