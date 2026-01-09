“Me entusiasmaba volver a reunir a la familia”: Morena Baccarin explicó por qué regresó a la saga “Greenland”

“Me entusiasmaba mucho volver a reunir a la familia y embarcarnos en esta loca aventura juntos”, aseguró

Morena Baccarin, reconocida internacionalmente por su versatilidad en la pantalla, vuelve como Allison Garrity en la esperada secuela Greenland 2: Migration. En una entrevista con Infobae, la actriz compartió sus impresiones sobre el reencuentro con su personaje, el proceso de rodaje y las expectativas ante el estreno.

Al explicar los motivos para retomar el papel de Allison Garrity, Baccarin manifestó entusiasmo por la dinámica familiar de la historia.

“Me entusiasmaba mucho volver a reunir a la familia y embarcarnos en esta loca aventura juntos”, aseguró. Valoró el reencuentro con Gerard Butler, su coprotagonista, y la oportunidad de explorar la evolución de su hijo en la ficción, consolidando así el trío familiar en la trama.

Morena Baccarin destaca la esperanza para la humanidad como mensaje central de Greenland 2: Migration en su entrevista para Infobae (REUTERS/Caitlin Ochs)

Además, la actriz reconoció que volver a trabajar con el mismo equipo generó un ambiente familiar también detrás de cámaras, lo que facilitó la creación de escenas más auténticas y emotivas.

Baccarin subrayó que esa cercanía potenció la química en pantalla y permitió profundizar tanto en los vínculos familiares como en la respuesta emocional de los personajes ante situaciones límite, algo que distingue a la secuela de su predecesora.

Colaboración y transformación en el rodaje

La relación con Gerard, centro emocional de la primera entrega, evolucionó notablemente en esta secuela. “Trabajamos muy de cerca con Gerard, conectamos mucho sobre la familia y estábamos en la misma sintonía creativa sobre quiénes son y cómo trabajar juntos para aportar más humanidad a la película”, explicó.

La actriz resalta la evolución de Allison Garrity y la dinámica familiar como ejes de la esperada secuela protagonizada junto a Gerard Butler (Courtesy of Lionsgate)

Además, destacó el ambiente de colaboración y la buena sintonía durante el rodaje, lo que enriqueció tanto la experiencia como el resultado final.

El proceso de filmación presentó desafíos emocionales y físicos. “Cada escena fue un reto”, afirmó. Recordó especialmente la secuencia donde su personaje recibe la noticia de la enfermedad y posible muerte de Gerard, una de las escenas que más le costaba por miedo a que resultara forzada, pero que finalmente se convirtió en una de sus favoritas.

En el aspecto físico, mencionó la dificultad de rodar en la playa, sobre todo al sumergirse en aguas frías para asistir a personas en un bote salvavidas, experiencia que describió como especialmente exigente.

Un personaje anclado en la realidad y la esperanza

Morena Baccarin revela que la colaboración con Gerard Butler fue clave para aportar humanidad y realismo a la película (Courtesy of Lionsgate)

Consultada sobre la influencia del realismo en su interpretación, Baccarin destacó la importancia de plasmar la humanidad en relatos de esta naturaleza.

“Con una película así, todo es muy humano. Aunque no hayamos vivido algo así, es plausible, y creo que uno aporta su humanidad y experiencias a una historia como esta. Debe sentirse realista y con los pies en la tierra, de lo contrario, no resulta creíble ni peligroso”, afirmó.

En cuanto a la evolución de Allison Garrity respecto a otros personajes de su carrera, como Vanessa Carlysle en Deadpool, la actriz subrayó el enfoque realista de este rol. “Es mucho más realista que muchos de los papeles que interpreté. Probablemente, es el más cercano a mí en el aspecto familiar. Aunque las circunstancias sean extraordinarias, ella es una persona muy realista y con los pies en la tierra”, sostuvo.

El enfoque realista de Allison Garrity marca una diferencia clave respecto a Vanessa Carlysle en Deadpool

Con relación al impacto en el público, expresó su deseo de que la película ofrezca entretenimiento, y también un mensaje positivo.

“Espero que la audiencia se divierta, pero también que se lleve algo de esperanza para la humanidad y que la película los eleve”, manifestó, resaltando el equilibrio entre acción y un mensaje inspirador que busca transmitir la historia.

Para finalizar, Baccarin sintetizó la esencia de Greenland 2: Migration en tres conceptos: intensidad, emoción y un ritmo imparable, cualidades destinadas a dejar una huella profunda en quienes disfruten esta nueva entrega cinematográfica.

Baccarin sintetiza Greenland 2: Migration en tres conceptos clave: intensidad, emoción y ritmo imparable (REUTERS/Isabel Infantes)

La actriz remarcó que el filme busca sorprender visualmente, abriendo un espacio de reflexión sobre la resiliencia humana ante la adversidad, invitando a la audiencia a conectar emocionalmente con los personajes y sus desafíos.