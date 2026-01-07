Entretenimiento

Emilia Fox compartió anécdotas desconocidas y los desafíos que marcaron su vida con el éxito de Testigo silencioso

La actriz británica reveló facetas insospechadas en una reciente entrevista con “Dish Podcast”, compartiendo detalles personales sobre su carrera, errores simpáticos en sus inicios y reflexionando sobre el crecimiento con la exitosa serie

Emilia Fox es reconocida por liderar producciones de ficción sobre detectives e investigaciones, como "Señora Volpe" o "Testigo silencioso", misma en la que celebra más de 20 años como protagonista

Consolidada como una artista internacionalmente reconocida gracias a su amplia filmografía, Emilia Fox compartió en un episodio reciente de Dish Podcast sus impresiones tras 21 años interpretando el personaje central de la exitosa serie británica Testigo silencioso.

La conversación con Nick Grimshaw y Angela Hartnett abordó el futuro de la producción, anécdotas personales desconocidas, junto con reflexiones sobre su trayectoria actoral. Además destacó la importancia que tiene la serie en su propia vida.

La actriz británica resaltó el
impacto de la serie Testigo silencioso en la audiencia y su poder para inspirar vocaciones en medicina forense

Futuro de “Testigo silencioso”

Durante el encuentro con Dish Podcast, Fox expresó su entusiasmo por el inminente aniversario número 30 de Testigo silencioso. “Realmente, todavía me encanta hacer la serie. Ha sido una compañera y aliada en mi vida”, confesó, enfatizando el fuerte lazo que ha desarrollado con el personaje y la historia.

Agregó que la posibilidad de evolucionar un personaje a lo largo de años es inusual en la televisión: “Es muy raro poder explorar todos los matices de un personaje durante tanto tiempo”. También afirmó que su protagonista “ha sido como una mejor amiga, presente a través de los desafíos y las alegrías”.

En relación al alcance de la serie, reconoció con sorpresa el efecto que produce en la audiencia. “Me impacta que una serie de ficción pueda inspirar vocaciones reales en la gente”, comentó. Explicó que, con frecuencia, jóvenes y estudiantes le cuentan cómo Testigo silencioso despertó su interés por la medicina forense o la patología.

Trabajo como camarera y aprendizajes

Recordando su juventud, la actriz de 51 años relató sus experiencias laborales desde los 14 en cafeterías y bares de Londres. “Pensé que era una gran camarera, pero me despedían por hablar demasiado con los clientes”, admitió, entre risas, al mencionar las causas recurrentes de sus despidos.

Describió que esa costumbre la llevó incluso a ser desplazada de la atención de las mesas a la limpieza de vasos, o a otras funciones en distintos establecimientos. Fox explicó que, en las vacaciones previas a iniciar un nuevo trabajo, surgió la posibilidad de una audición para “Orgullo y prejuicio”. “Me ofrecieron el papel y pensé que debía intentarlo, así que terminó mi etapa como camarera”, resumió.

Fox recordó sus trabajos en
cafeterías y la influencia de esa etapa en su desarrollo personal con su exitoso salto a la actuación

Anécdotas de la actuación, amistades y recuerdos de set

En el programa, compartió las particularidades de interpretar por más de dos décadas a una patóloga. Bromeó sobre la dificultad técnica del guion: “A veces sentía que necesitaba Duolingo para patología”, ilustrando los desafíos que le suponía memorizar términos médicos.

Explicó que suele asociar palabras y emplear reglas mnemotécnicas para manejar la terminología clínica, y recalcó el valor de contar con asesoría de profesionales forenses en el rodaje. “Intento siempre aprender de los verdaderos profesionales que colaboran en la serie para dar credibilidad y respeto a su trabajo”, indicó.

Entre los recuerdos más personales, evocó su amistad con Victoria Wood y rememoró con humor sus encuentros culinarios: “Ambas confesamos que solo sabíamos preparar sopa. Yo me arriesgué a hacer panecillos y fueron un desastre; eso causó muchas risas”.

La dificultad de memorizar términos
médicos para Testigo silencioso, la llevó a recurrir a reglas mnemotécnicas y aprender de profesionales forenses

Hábitos y costumbres personales

Durante un tramo más relajado de Dish Podcast, reveló aspectos cotidianos y hábitos fuera de la pantalla. Habló de su interés permanente por los idiomas y narró los esfuerzos por aprender italiano a pesar de haber trabajado en Italia en varias ocasiones: “Uno pensaría que sería fluida, pero todavía resulta un reto”. Añadió que estudia lenguaje de señas y procura asumir nuevos desafíos cada año para mantener la mente activa.

En cuanto a sus gustos y costumbres, Fox declaró con humor: “Me encanta el aceite de oliva, podría tomarlo a diario”. Enumeró preferencias simples como los huevos revueltos, pollo en sándwich y papas horneadas, además del uso frecuente de romero y la pizza margarita. “Elijo alimentos naturales, y no tengo problema en repetir los mismos platos si me hacen sentir bien”, comentó.

En sus reflexiones, Emilia Fox
valoró que su disposición a asumir nuevos desafíos, dentro y fuera del set, marcaron su crecimiento

Relató además que disfruta de los pequeños logros cotidianos, como interactuar en italiano al hacer la compra durante sus estancias recientes en Roma. Debido a esto, aseguró: “Intentar hablar italiano en el supermercado fue un pequeño logro personal. La gente se muestra muy acogedora solo por el hecho de intentarlo”.

Al cierre del episodio de Dish Podcast, Emilia Fox transmitió su convicción de que la disposición a lanzarse a lo desconocido y afrontar retos con decisión ha sido clave en su vida. Para la intérprete, aceptar cada oportunidad con determinación crea el espacio para crecer y superar barreras, tanto en la profesión como fuera de ella.

