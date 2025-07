Sophie Turner habló de su crecimiento actoral: “Todo lo aprendí en Game of Thrones, más que de mis propios padres”

Sophie Turner reveló cómo "Game of Thrones" transformó su vida personal y profesional (HBO)

“Siempre tuve el paladar de una niña de cinco años”, confesó Sophie Turner, la actriz británica reconocida mundialmente por su papel de Sansa Stark en Game of Thrones, durante su reciente participación en el podcast culinario Dish. En una conversación distendida y repleta de anécdotas, compartió con los conductores Nick Grimshaw y la chef Angela Hartnett detalles íntimos sobre sus gustos en la cocina, su infancia y trayectoria profesional.

Durante la entrevista, la intérprete mostró una faceta reflexiva y honesta sobre el impacto que la actuación tuvo en su vida, así como su evolución dentro de la industria audiovisual. Además compartió detalles sobre sus proyectos más recientes.

Impacto de “Game of Thrones” y crecimiento personal

Turner describió su paso por Game of Thrones como una experiencia transformadora, tanto en el plano profesional como personal. “Fue el mejor curso de actuación que podría haber tenido”, afirmó, destacando que no había recibido formación formal antes de ser seleccionada para la serie.

Su aprendizaje lo atribuye a la convivencia en el set junto a actores de larga trayectoria, adoptando técnicas e inspirándose en su ética de trabajo. El rodaje, según relató, derivó en una convivencia casi familiar: “Éramos una familia y viví con ellos durante años. Al final, sentía que todos éramos una sola persona”.

En una entrevista con Dish Podcast, la actriz británica compartió detalles íntimos sobre su infancia, familia y nuevos proyectos (Dish Podcast)

La artista confesó que la serie le brindó herramientas esenciales para su desarrollo en ámbitos que trascendieron el trabajo actoral, como la toma de decisiones de negocios y la ética profesional. “Todo lo aprendí en Game of Thrones, más que de mis propios padres”, reveló Turner, subrayando el peso emocional de la producción en momentos difíciles de su vida.

Sobre la química del set, compartió: “Tuve una época complicada y todos me apoyaron. Encontré un lugar seguro en ese trabajo y lo amé profundamente”. A pesar del cariño por la serie, admitió que prefiere no ver sus propios episodios. “Me obligan a verlos en los estrenos, pero después entro en un mes de depresión, así que prefiero evitarlo”, expresó.

Nuevos horizontes: papeles reales y desafíos

Al hablar de sus proyectos recientes, Turner destacó especialmente su protagónico en la serie Joan, producción a la que considera su favorita después de Game of Thrones. “Fue un gran desafío interpretar a una persona real, pero la verdadera Joan fue increíblemente solidaria y eso hizo todo más fácil”, comentó la actriz, sobre una experiencia que le permitió explorar nuevos registros actorales.

Además compartió detalles de “Trust”, un thriller que se estrenará próximamente en Amazon. Describió la serie como una historia de ritmo vertiginoso, marcada por la tensión y los cambios inesperados. La trama gira en torno a una celebridad que, tras una filtración, debe refugiarse en un “panic room”, dando lugar a una sucesión de situaciones de suspenso.

El entusiasmo de Turner al encarar estos retos refleja una artista en pleno proceso de búsqueda y consolidación, capaz de asumir roles complejos y renovar su vínculo con la audiencia más allá de los personajes que marcaron el inicio de su carrera.

La estrella de "Game of Thrones" confesó que su paso por la producción le brindó importantes aprendizajes, dentro y fuera del set (Collage Infobae)

Tradiciones familiares y recuerdos a la mesa

Durante la charla con los podcasters culinarios describió cómo, en su infancia, las cenas familiares sin teléfonos eran una costumbre sagrada. “Siempre nos sentábamos todos juntos alrededor de la mesa. Era una hora de buena conversación con la familia y realmente disfrutaba de eso”, recordó. Ahora busca repetir esa rutina con su propia familia, aunque, con una hija pequeña no siempre resulta sencillo.

Sobre sus habilidades en la cocina, fue directa: “No soy una gran cocinera. Solo sé preparar los platos que aparecen en mi lista de favoritos y poco más”. Por eso, cuando recibe invitados, prefiere pedir comida en lugar de intentar experimentar con recetas que no domina. “Si no sé cocinarlo, simplemente no invito a la gente”, confesó con humor.

La intérprete británica recordó con cariño las tradiciones familiares y los platos de su infancia (Dish Podcast)

Trayectoria en evolución y mirada al futuro

Las declaraciones compartidas en Dish revelaron a Sophie Turner como una intérprete comprometida, que abraza la evolución constante y valora el aprendizaje de cada etapa. Entre historias y anécdotas, la británica entiende que su formación fue principalmente empírica, como su papel más destacado.

Luego de consolidar nombre propio de la televisión global, apuesta ahora por seguir expandiendo su recorrido artístico, eligiendo papeles que la obliguen a reinventarse y crecer.