Los 10 mejores k-dramas del 2025 que puedes ver en streaming

El 2025 confirmó que el fenómeno del K-drama sigue vigente, con diversidad de historias de romance, acción y drama humano. Al mismo tiempo, la industria televisiva en Corea del Sur empieza a transformarse tras la agresiva incursión de plataformas globales como Netflix y Disney+, compañías que reforzaron su inversión en las producciones desarrolladas en la península.

Si antes era extraño ver k-dramas con más de una temporada, ahora es algo que sucede con más frecuencia. La revista Time también detalla que las compañías locales, que luchan por competir con los gigantes, han reducido la cantidad de proyectos al aire.

Cada vez hay menos episodios, y se favorecen los relatos pensados para audiencias internacionales.

En este contexto, este artículo reseña los mejores k-dramas que se emitieron en 2025 evaluados por la mirada extranjera de Time Magazine, y la perspectiva local de Korea Herald.

Ambos medios destacan el predominio de los slice of life, los thrillers de suspenso psicológico y los dramas médicos, sin abandonar el romance, la comedia ni la crítica social.

10. Bon Appétit, Majestad

Ambientado en la era Joseon, Bon Appetit, Your Majesty evitó los clichés centrados en la realeza absoluta para apostar por una mezcla de comedia romántica y gastronomía. La trama sigue a Yeon Ji-young (Im Yoon-ah), una chef estrella especializada en cocina francesa, que termina viajando al pasado tras encontrar un antiguo libro de recetas. Allá deberá usar sus habilidades para ganarse el favor del rey Yi-Heon, un monarca conocido tanto por ser un tirano despiadado como por tener el paladar más exigente de todo el reino.

La propuesta caló bien en territorio local y global. Según Korea Herald, fue uno de los títulos más sólidos de tvN, con ratings que superaron el 17% en Corea pese a emitirse simultáneamente en Netflix.

9. El precio de una confesión

Este thriller de misterio cuenta la historia de Yun‑su, acusada de haber asesinado a su esposo, y explora los secretos que la unen a Mo Eun, una mujer misteriosa a la que todos consideran una bruja.

El thriller psicológico fue una de las grandes tendencias de 2025, y El precio de una confesión se ubicó entre los exponentes más sólidos del género.

La historia gira en torno a Ahn Yoon-soo (Jeon Do-yeon), una profesora de arte cuya vida se desmorona tras ser acusada del asesinato de su marido. Mientras está en prisión, conoce a Mo-eun (Kim Go-eun), una misteriosa reclusa que le ofrece un trato peligroso: ella confesará el crimen del que acusan a la maestra; pero esta debe ajusticiar a otra persona elegida por Mo-eun.

La crítica elogió la calidad interpretativa de las protagonistas y destacó el ritmo de la serie, que conserva su tensión constante hasta el final.

8. Manual para residentes

Este título llegó a Netflix y tvN como un spin-off del universo de Hospital Playlist. La serie sigue a cuatro residentes novatos en un departamento de obstetricia y ginecología, en un contexto de sobrecarga laboral y en medio de la crisis de natalidad en Corea. Cuenta con un reparto coral compuesto por Go Youn-jung, Pyo Nam-kyung, Um Jae-il y Kim Sa-bi.

Su enfoque celebra “el viaje del principiante”, con una mirada más cercana a la frustración y el aprendizaje intergeneracional en lugar de los milagros médicos.

7. Gatillo

La revista Time destacó a Gatillo como una propuesta audaz entre los thrillers de acción. La historia de Netflix imagina un escenario inquietante: un Corea del Sur donde las armas de fuego comienzan a circular con facilidad.

Su protagonista, un policía decidido a evitar que la violencia armada se normalice, sostuvo una historia tensa de 10 episodios que explora el miedo y los dilemas morales de una nación al borde del colapso.

6. Nuestro Seúl por descubrir

Los dramas slice of life vivieron un año especialmente fértil y ahí encontramos este relato protagonizado por Park Bo-young en un doble papel.

La historia se centra en dos hermanas gemelas idénticas con vidas opuestas: Yoo Mi-rae, una perfeccionista que trabaja en una corporación financiera en Seúl y enfrenta acoso laboral, y Yoo Mi-ji, una exatleta que vive de forma despreocupada en su pueblo natal cuidando de su abuela. Tras una crisis personal de Mi-rae, ambas deciden intercambiar identidades por unos meses para intentar sanar y reescribir sus historias.

5. Tempest

Calificada por la crítica como un thriller ambicioso y a gran escala, el proyecto de Disney+ reunió a Jun Ji-hyun y a Gang Dong-won en una historia de romance adulto y conspiraciones internacionales.

La serie sigue a Seo Mun-ju, una brillante exembajadora de las Naciones Unidas cuya vida cambia tras el asesinato de su esposo, un candidato presidencial. Al investigar el incidente, ella descubre una red de engaños y secretos que involucran a países como Corea del Norte y Estados Unidos. En su búsqueda de la verdad, cruza caminos con Baek San-ho, un misterioso mercenario y agente especial que se convierte en su protector.

4. Héroes de guardia

El 2025 comenzó con fuerza gracias a este drama médico que, según Korea Herald, alcanzó el primer lugar del ranking global de series no inglesas de Netflix apenas diez días después de su estreno en enero.

La trama sigue a Baek Kang-hyuk, un brillante pero arrogante cirujano de traumatología con experiencia en zonas de guerra, que se une al Hospital Universitario de Hankook. Él llega a una unidad de trauma al borde del fracaso financiero, debido a que salvar a pacientes en estado crítico suele generar pérdidas para la institución.

Acompañado por un joven residente, una enfermera inquebrantable y un equipo dispar, el cirujano debe sacar adelante rescates extremos y lidiar con la burocracia hospitalaria que prioriza los protocolos.

Su éxito en rating se acompaña con una serie de premios ganados en Corea del Sur: el Baeksang a mejor actor para Ju Ji-hoon, y otros tres galardones en los Blue Dragon Series Awards.

3. Squid Game – Temporada 3

El cierre del fenómeno televisivo más influyente de los últimos años no podía quedar fuera del podio. Aunque el desenlace de El juego del calamar dividió a espectadores y críticos, su impacto fue incuestionable: 370 millones de horas vistas en su primera semana y el número uno en 93 países.

La actuación de Lee Jung-jae y Lee Byung-hun fue destacada por los críticos como el pilar de la ficción.

2. Way Back Love

Uno de los relatos más emotivos del año en solo 6 episodios. Adaptado de un webtoon y protagonizado por Kim Min-ha, Way Back Love narró el duelo de una joven que se reencuentra con su primer amor, ahora convertido en una figura sobrenatural. La calidad de la propuesta se refleja en puntuaciones sobresalientes, como un 8.3 en MyDramaList, portal que promedia reseñas de usuarios.

La historia sigue a Jung Hee-wan, una joven de 24 años que vive aislada y ha perdido las ganas de vivir. Su vida da un giro cuando su mejor amigo y primer amor, Kim Ram-woo, aparece frente a ella seis años después de su muerte.

Él ya no es humano, sino que es una parca con la misión específica de informarle a Hee-wan que le queda solo una semana de vida. Juntos deciden completar su bucket list durante esos últimos siete días, mientras recuerdan con nostalgia el pasado de sus sentimientos sin confesar. Está disponible en Viki Rakuten.

1. Si la vida te da mandarinas

El consenso fue absoluto y por ello no extraña que hasta el momento haya acumulado 53 premios en las ceremonias coreanas.

El k-drama protagonizado por IU y Park Bo-gum es una emotiva crónica que sigue la vida de dos personajes desde la década de 1950 hasta la actualidad.

Ae-sun es una joven rebelde que sueña con ser poeta a pesar de que su pobreza la limita de ir a la universidad. Es hija de una haenyeo y lucha contra las limitaciones impuestas a las mujeres de su época. A su lado aparece Gwan-sik, un chico diligente y muy leal que ha amado a Ae-sun desde su infancia. Él la apoya incondicionalmente en cada etapa de su vida.

A través de una narrativa no lineal, Si la vida te da mandarinas a muestra cómo su resiliencia los ayuda a sobrevivir a tragedias familiares, conflictos sociales y los desafíos de la vejez.

Es un k-drama imprescindible que toca fibras personales al interpelar al espectador sobre su relación con sus padres o su perspectiva del amor filial.