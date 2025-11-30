Día Internacional del K-drama: 10 series coreanas que puedes ver gratis online en Latinoamérica

Cada 29 de noviembre, los fanáticos celebran el Día Internacional del K-drama, una fecha que pone en relieve el impacto global de las series coreanas y su expansión imparable en el mundo.
Lo que comenzó como un fenómeno localizado en Asia a mediados de los años 90 —la llamada ola coreana o Hallyu— terminó transformándose en un movimiento cultural que hoy abarca música, moda, gastronomía y, por supuesto, televisión.
De los primeros melodramas al boom continental
La llegada de los k-dramas a la región se remonta a inicios de los años 2000, cuando Sudamérica comenzó a recibir con entusiasmo las series que llegaban desde Corea del Sur. Entre 2001 y 2002, Un deseo en las estrellas (1997) se emitió con éxito en Chile, Perú y otros países, aunque fue en Perú donde alcanzó su mayor popularidad. Una muestra de ello fue la formación inédita de un club de fans dedicado a su protagonista, Ahn Jae-wook, segun los registros históricos de audiencia de la época
Asimismo, Todo sobre Eva (MBC) fue el primer k-drama emitido oficialmente en México en 2000 y también se convirtió en la puerta de entrada para miles de espectadores.
En los años siguientes, títulos como Sonata de Invierno (2002) Una joya en el palacio (2003), Escalera al cielo y Full House (2004) consolidaron el gusto latinoamericano por estas producciones.
Algunos estudios especializados explican el vínculo de la audiencia local por su semejanza estructural con la telenovela tradicional: melodramas intensos, personajes entrañables y un fuerte componente emocional. Pero pronto llegaron otros géneros, desde el terror y thriller (Sweet Home, El juego del calamar) hasta las comedias modernas, ampliando aún más el espectro de seguidores.
Si los años 2000 marcaron el descubrimiento, la década de 2010-2020 fue la de la masificación. Plataformas globales como Netflix, Disney+ y Prime Video impulsaron una nueva ola de consumo gracias a sus catálogos crecientes de contenido coreano.
El acceso continuo, la traducción simultánea y la posibilidad de maratonear cambiaron por completo la experiencia de los fans.
Hoy, el k-drama es parte estable de la oferta de streaming regional y conecta audiencias de distintas edades, desde quienes crecieron con Un deseo en las estrellas hasta las nuevas generaciones que descubrieron Corea gracias a El juego del calamar.
Dónde ver k-dramas gratis en Latinoamérica
Además del streaming por suscripción, existen plataformas completamente gratuitas que permiten disfrutar k-dramas legalmente y sin costo.
Pluto TV, respaldada por Paramount, ofrece un canal lineal llamado Dramas Coreanos, donde se emiten episodios de varias series durante todo el día. También dispone de un catálogo on demand sin necesidad de pagar una suscripción.
Aquí podrás encontrar más de 20 títulos, entre los que se encuentran I’m Not a Robot, Big, y estas series destacadas:
Vientos de Amor
Do-hoon se divorció de Soo-jin cuando se enteró de que tenía la enfermedad de Alzheimer. Se reencuentran cinco años después y Soo-jin descubre el motivo que llevó al divorcio en aquel entonces. Actúan Kam Woo-sung, Kim Ga-eun y Kim Ha-neul.
Madres felices y fatales
La historia de cuatro madres que viven en el apartamento más caro de Corea. Aunque aparentemente son felices, en realidad viven intrigas en medio de una feroz competencia en las redes sociales. Todo cambia cuando una miembro del grupo aparece sin vida. Actúan Woo Jung-woon, Lee El, Park Hyo-joo y Cha Ye-ryun.
Un mundo maravilloso
Este drama trata sobre un niño al borde de la vida o la muerte debido a un incidente de bullying. Mientras esperan que el pequeño despierte, su familia navega mentiras, secretos y dolor en su búsqueda de justicia. Actúan Park Hee-son, Cho Ja-hyun y Nam Da-reum.
El misterio de mi jefe
Un CEO queda atrapado en un teleéfono inteligente momentos antes de ser asesinado. Un desempleado en búsqueda de trabajo contesta ese móvil por casualidad. Ahora, actuando como una marioneta del jefe, los dos trabajan juntos para encontrar al verdadero asesino. Actúan Chae Jong-hyeop, Seo Eun-soo y Park Sung-woong.
Kill Me Heal Me
El millonario Cha Do-hyun tiene un trastorno de identidad disociativo, por lo que su mente adapta su personalidad a siete identidades diferentes. La historia se centra en cómo se enamora de Oh Ri Jin, una psiquiatra residente de primer año que se convierte en su psiquiatra secreta y trata de ayudarlo a recuperar el control de su vida. Actúa Ji-sung, Hwang Jung-eum y Park Seo-joon.
Una segunda opción es Viki. La plataforma especializada en contenido asiático cuenta con un sistema de membresías (Viki Pass), pero mantiene varios títulos disponibles sin costo para usuarios de Latinoamérica.
En su amplio portafolio podrás encontrar decenas de opciones, como El guardaespaldas K2, W: Two worlds, La flor del mal, Hotel del Luna y los siguientes kdramas destacados:
Descendientes del Sol
Narra la historia de amor entre un capitán de las fuerzas especiales, Yoo Shi Jin, y una cirujana, Kang Mo Yeon, quienes se enamoran tras conocerse en un hospital. Sus mundos opuestos los separan, pero se reencuentran en un país ficticio en guerra, donde deben trabajar juntos. Está protagonizado por Song Joong-ki y Song Hye-kyo
Playful Kiss
Es una comedia romántica surcoreana que trata sobre la estudiante Oh Ha-ni, quien está enamorada de Baek Seung-jo, un chico popular y de excelentes calificaciones. Tras el rechazo inicial de él, un terremoto destruye la casa de Ha-ni, lo que provoca que ella y su padre se muden a la casa de un viejo amigo de la familia, que resulta ser el padre de Seung-jo. Es ahí donde la convivencia podría hacerle cambiar de opinión al protagonista. Actúan Jung So-min y Kim Hyun-joong.
La leyenda del mar azul
La leyenda del mar azul es un drama romántico de fantasía sobre el amor entre una sirena y un estafador a través de sus vidas pasadas y presentes. Los protagonistas son interpretados por Jun Ji-hyun y Lee Min-ho. La trama alterna entre la era Joseon y el presente contemporáneo.
Yumi’s Cells
Es una serie híbrida que mezcla acción real con animación. La historia sigue la vida de Yumi, una oficinista soltera, vista a través de las células que viven en su cerebro y controlan sus pensamientos, emociones y acciones. A lo largo de los episodios se ven sus reacciones en la vida laboral, sus romances y su creciimiento personal. Está protagonizada por Kim Go-eun y Ahn Bo-hyun.
Boys Over Flowers
Un clásico entre los fanáticos de los k-dramas. Boys Over Flowers cuenta las aventuras de Geum Jan-di, una joven de origen humilde que ingresa a una escuela de élite y se enfrenta al poderoso grupo de los F4, liderado por el adinerado Gu Jun-pyo. Los actores principales son Koo Hye-sun, Lee Min-ho, Kim Hyun-joong, Kim Bum y Kim Joon.