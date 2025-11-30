Día Internacional del K-drama: 10 series coreanas que puedes ver gratis online en Latinoamérica

Día Internacional del k-drama: 10 series coreanas que puedes ver gratis online (Composición fotográfica/KBS/MBC/tvN/IMBD)

Cada 29 de noviembre, los fanáticos celebran el Día Internacional del K-drama, una fecha que pone en relieve el impacto global de las series coreanas y su expansión imparable en el mundo.

Lo que comenzó como un fenómeno localizado en Asia a mediados de los años 90 —la llamada ola coreana o Hallyu— terminó transformándose en un movimiento cultural que hoy abarca música, moda, gastronomía y, por supuesto, televisión.

De los primeros melodramas al boom continental

La llegada de los k-dramas a la región se remonta a inicios de los años 2000, cuando Sudamérica comenzó a recibir con entusiasmo las series que llegaban desde Corea del Sur. Entre 2001 y 2002, Un deseo en las estrellas (1997) se emitió con éxito en Chile, Perú y otros países, aunque fue en Perú donde alcanzó su mayor popularidad. Una muestra de ello fue la formación inédita de un club de fans dedicado a su protagonista, Ahn Jae-wook, segun los registros históricos de audiencia de la época

Asimismo, Todo sobre Eva (MBC) fue el primer k-drama emitido oficialmente en México en 2000 y también se convirtió en la puerta de entrada para miles de espectadores.

En los años siguientes, títulos como Sonata de Invierno (2002) Una joya en el palacio (2003), Escalera al cielo y Full House (2004) consolidaron el gusto latinoamericano por estas producciones.

"Todo sobre Eva" fue uno de los primeros kdramas que se transmitieron por señal abierta en América Latina (MBC)

Algunos estudios especializados explican el vínculo de la audiencia local por su semejanza estructural con la telenovela tradicional: melodramas intensos, personajes entrañables y un fuerte componente emocional. Pero pronto llegaron otros géneros, desde el terror y thriller (Sweet Home, El juego del calamar) hasta las comedias modernas, ampliando aún más el espectro de seguidores.

Si los años 2000 marcaron el descubrimiento, la década de 2010-2020 fue la de la masificación. Plataformas globales como Netflix, Disney+ y Prime Video impulsaron una nueva ola de consumo gracias a sus catálogos crecientes de contenido coreano.

El acceso continuo, la traducción simultánea y la posibilidad de maratonear cambiaron por completo la experiencia de los fans.

Hoy, el k-drama es parte estable de la oferta de streaming regional y conecta audiencias de distintas edades, desde quienes crecieron con Un deseo en las estrellas hasta las nuevas generaciones que descubrieron Corea gracias a El juego del calamar.

Dramas coreanos clásicos para matonear Credito:SBS

Dónde ver k-dramas gratis en Latinoamérica

Además del streaming por suscripción, existen plataformas completamente gratuitas que permiten disfrutar k-dramas legalmente y sin costo.

Pluto TV, respaldada por Paramount, ofrece un canal lineal llamado Dramas Coreanos, donde se emiten episodios de varias series durante todo el día. También dispone de un catálogo on demand sin necesidad de pagar una suscripción.

Aquí podrás encontrar más de 20 títulos, entre los que se encuentran I’m Not a Robot, Big, y estas series destacadas:

Vientos de Amor

Do-hoon se divorció de Soo-jin cuando se enteró de que tenía la enfermedad de Alzheimer. Se reencuentran cinco años después y Soo-jin descubre el motivo que llevó al divorcio en aquel entonces. Actúan Kam Woo-sung, Kim Ga-eun y Kim Ha-neul.

"Vientos de amor", una serie coreana disponible en el catálogo de Pluto TV (IMBD)

Madres felices y fatales

La historia de cuatro madres que viven en el apartamento más caro de Corea. Aunque aparentemente son felices, en realidad viven intrigas en medio de una feroz competencia en las redes sociales. Todo cambia cuando una miembro del grupo aparece sin vida. Actúan Woo Jung-woon, Lee El, Park Hyo-joo y Cha Ye-ryun.

Madres felices y fatales es un kdrama de intriga y competencia entre mujeres adineradas (Pluto TV)

Un mundo maravilloso

Este drama trata sobre un niño al borde de la vida o la muerte debido a un incidente de bullying. Mientras esperan que el pequeño despierte, su familia navega mentiras, secretos y dolor en su búsqueda de justicia. Actúan Park Hee-son, Cho Ja-hyun y Nam Da-reum.

"Beautiful World" es una serie coreana que aborda el bullying escolar, y el juego de poder mientras los afectados buscan justicia (IMBD)

El misterio de mi jefe

Un CEO queda atrapado en un teleéfono inteligente momentos antes de ser asesinado. Un desempleado en búsqueda de trabajo contesta ese móvil por casualidad. Ahora, actuando como una marioneta del jefe, los dos trabajan juntos para encontrar al verdadero asesino. Actúan Chae Jong-hyeop, Seo Eun-soo y Park Sung-woong.

"El misterio de mi jefe", una serie de fantasía y comedia sobre el CEO de una empresa de tecnología atrapado en un smartphone (Pluto TV)

Kill Me Heal Me

El millonario Cha Do-hyun tiene un trastorno de identidad disociativo, por lo que su mente adapta su personalidad a siete identidades diferentes. La historia se centra en cómo se enamora de Oh Ri Jin, una psiquiatra residente de primer año que se convierte en su psiquiatra secreta y trata de ayudarlo a recuperar el control de su vida. Actúa Ji-sung, Hwang Jung-eum y Park Seo-joon.

La serie coreana Kill Me Heal Me está disponible en Pluto TV de forma gratuita. (IMBD)

Una segunda opción es Viki. La plataforma especializada en contenido asiático cuenta con un sistema de membresías (Viki Pass), pero mantiene varios títulos disponibles sin costo para usuarios de Latinoamérica.

En su amplio portafolio podrás encontrar decenas de opciones, como El guardaespaldas K2, W: Two worlds, La flor del mal, Hotel del Luna y los siguientes kdramas destacados:

Descendientes del Sol

Narra la historia de amor entre un capitán de las fuerzas especiales, Yoo Shi Jin, y una cirujana, Kang Mo Yeon, quienes se enamoran tras conocerse en un hospital. Sus mundos opuestos los separan, pero se reencuentran en un país ficticio en guerra, donde deben trabajar juntos. Está protagonizado por Song Joong-ki y Song Hye-kyo

Song Joong Ki y Song Hye Kyo en "Descendientes del sol" (KBS2)

Playful Kiss

Es una comedia romántica surcoreana que trata sobre la estudiante Oh Ha-ni, quien está enamorada de Baek Seung-jo, un chico popular y de excelentes calificaciones. Tras el rechazo inicial de él, un terremoto destruye la casa de Ha-ni, lo que provoca que ella y su padre se muden a la casa de un viejo amigo de la familia, que resulta ser el padre de Seung-jo. Es ahí donde la convivencia podría hacerle cambiar de opinión al protagonista. Actúan Jung So-min y Kim Hyun-joong.

El K-Drama de romance escolar de 2010. Crédito: Group8

La leyenda del mar azul

La leyenda del mar azul es un drama romántico de fantasía sobre el amor entre una sirena y un estafador a través de sus vidas pasadas y presentes. Los protagonistas son interpretados por Jun Ji-hyun y Lee Min-ho. La trama alterna entre la era Joseon y el presente contemporáneo.

El drama está inspirado en la historia "Eou yadam" del erudito Yoo Mong In. Foto: Soompi.com

Yumi’s Cells

Es una serie híbrida que mezcla acción real con animación. La historia sigue la vida de Yumi, una oficinista soltera, vista a través de las células que viven en su cerebro y controlan sus pensamientos, emociones y acciones. A lo largo de los episodios se ven sus reacciones en la vida laboral, sus romances y su creciimiento personal. Está protagonizada por Kim Go-eun y Ahn Bo-hyun.

Las dos temporadas del kdrama "Las células de Yumi" están disponibles en Viki. (Captura: tvN)

Boys Over Flowers

Un clásico entre los fanáticos de los k-dramas. Boys Over Flowers cuenta las aventuras de Geum Jan-di, una joven de origen humilde que ingresa a una escuela de élite y se enfrenta al poderoso grupo de los F4, liderado por el adinerado Gu Jun-pyo. Los actores principales son Koo Hye-sun, Lee Min-ho, Kim Hyun-joong, Kim Bum y Kim Joon.

Una de las series más populares está disponible en Viki, en su versión subtitulada (KBS/2009)