Los Critics Choice Awards 2026 rindieron homenaje a Rob Reiner a semanas de su trágica muerte

La ceremonia de los Critics Choice Awards 2026 dedicó un sentido homenaje a Rob Reiner, director y actor recientemente fallecido junto a su esposa Michele Singer. Chelsea Handler, conductora del evento, recordó la calidez y el legado de Reiner ante los asistentes. (Critics Choice Association)

Un ambiente cargado de emoción se apoderó de los Critics Choice Awards 2026 cuando la industria del cine rindió homenaje a Rob Reiner, el director y actor cuya reciente muerte junto a su esposa Michele Singer había conmocionado a Hollywood.

A solo tres semanas del trágico suceso, la ceremonia, conducida por Chelsea Handler, abrió con palabras que buscaron capturar la esencia y el legado del cineasta.

“Todos en esta sala saben que el hombre más amable de Hollywood era Rob Reiner” dijo Handler frente a los asistentes, según recogió Variety.

La presentadora relató además cómo el director lograba que, desde el primer encuentro, cualquier conversación con él se sintiera como un reencuentro con un viejo amigo, resaltando su presencia, enfoque y sentido del humor.

La ceremonia de los Critics Choice Awards 2026 rindió homenaje póstumo a Rob Reiner y Michele Singer tras conmocionar a Hollywood con su fallecimiento (EFE/ Peter Foley)

“Te hacía preguntas de todo tipo, ya fuera sobre política, cine o tendencias de belleza. Siempre estaba completamente presente” sostuvo Handler.

En un tono aún más personal, Handler recordó un intercambio reciente con Reiner. “Le envié un mensaje agradeciéndole y él me respondió: ‘Nos divertimos mucho anoche contigo. Gracias por explicarnos tanto sobre cirugía plástica. Fue muy edificante’”, relató.

Durante su monólogo, la anfitriona también destacó el compromiso social de la pareja y añadió que “Rob y Michele trabajaron incansablemente por muchas causas importantes, todo a partir de una idea básica: la decencia, y el deber de cuidar los unos de los otros. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que necesitamos más de eso” expresó Handler.

En días posteriores a la muerte del cineasta, figuras cercanas a Reiner como Billy Crystal, Larry David, Martin Short y Albert Brooks difundieron un comunicado conjunto, donde destacaron tanto su calidad humana como su talento profesional.

El cineasta fue recordado por su calidez personal, su compromiso social y su exitosa carrera como director y actor en Hollywood (Europa Press)

“No existe otro director con su rango. De la comedia al drama, del ‘mockumentary’ al documental, siempre estaba en la cima de su arte. Encantaba al público. Ellos confiaban en él y hacían fila para ver sus películas. Su toque cómico era inigualable, su oído para el ritmo de los diálogos y su habilidad para afilar el drama eran simplemente elegantes” afirmaron los colegas de Reiner.

Jake y Romy Reiner, hijos de la pareja, agradecieron el apoyo público y pidieron respeto, privacidad y compasión en medio de la tragedia familiar (Evan Agostini/Invision/AP)

El caso de Rob Reiner y Michele Singer

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer, de 70, fueron hallados sin vida en su residencia de Los Ángeles el 14 de diciembre.

Las autoridades determinaron que ambos presentaban “múltiples lesiones por objeto cortante” y la causa oficial de muerte fue catalogada como homicidio tras la autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los ángeles.

Los certificados de defunción obtenidos por el medio señalaron que la pareja habría muerto en cuestión de minutos debido a las heridas recibidas con un cuchillo.

La hija de la pareja, Romy, de 28 años, fue quien los encontró, tras varias horas de haber fallecido.

Los cuerpos fueron posteriormente cremados y las cenizas entregadas a su hijo mayor, Jake. Su hermano menor, Nick Reiner, fue arrestado el mismo día en conexión con las muertes y enfrenta actualmente dos cargos de asesinato en primer grado.

Nick Reiner fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato en primer grado por el presunto homicidio sus padres (Richard Shotwell/Invision/AP)

Nick permanece en régimen de aislamiento y bajo vigilancia para prevenir intentos de suicidio en el Twin Towers Correctional Facility, considerado la mayor cárcel psiquiátrica de Estados Unidos. Su primera comparecencia ante la corte se fijó para el 7 de enero de 2026.

Tras la audiencia judicial, Jake y Romy Reiner divulgaron un comunicado en el que expresaron la situación emocional que están viviendo tras perder a sus padres.

“Las palabras ni siquiera empiezan a describir el dolor inimaginable que sentimos cada momento del día. La pérdida horrible evastadora de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar. No solo eran nuestros padres, eran nuestros mejores amigos” manifestaron.