Entretenimiento

Los Critics Choice Awards 2026 rindieron homenaje a Rob Reiner a semanas de su trágica muerte

Figuras reconocidas recordaron el aporte artístico y el compromiso social del director y su esposa Michele Singer

Guardar
La ceremonia de los Critics Choice Awards 2026 dedicó un sentido homenaje a Rob Reiner, director y actor recientemente fallecido junto a su esposa Michele Singer. Chelsea Handler, conductora del evento, recordó la calidez y el legado de Reiner ante los asistentes. (Critics Choice Association)

Un ambiente cargado de emoción se apoderó de los Critics Choice Awards 2026 cuando la industria del cine rindió homenaje a Rob Reiner, el director y actor cuya reciente muerte junto a su esposa Michele Singer había conmocionado a Hollywood.

A solo tres semanas del trágico suceso, la ceremonia, conducida por Chelsea Handler, abrió con palabras que buscaron capturar la esencia y el legado del cineasta.

“Todos en esta sala saben que el hombre más amable de Hollywood era Rob Reiner” dijo Handler frente a los asistentes, según recogió Variety.

La presentadora relató además cómo el director lograba que, desde el primer encuentro, cualquier conversación con él se sintiera como un reencuentro con un viejo amigo, resaltando su presencia, enfoque y sentido del humor.

La ceremonia de los Critics
La ceremonia de los Critics Choice Awards 2026 rindió homenaje póstumo a Rob Reiner y Michele Singer tras conmocionar a Hollywood con su fallecimiento (EFE/ Peter Foley)

“Te hacía preguntas de todo tipo, ya fuera sobre política, cine o tendencias de belleza. Siempre estaba completamente presente” sostuvo Handler.

En un tono aún más personal, Handler recordó un intercambio reciente con Reiner. “Le envié un mensaje agradeciéndole y él me respondió: ‘Nos divertimos mucho anoche contigo. Gracias por explicarnos tanto sobre cirugía plástica. Fue muy edificante’”, relató.

Durante su monólogo, la anfitriona también destacó el compromiso social de la pareja y añadió que “Rob y Michele trabajaron incansablemente por muchas causas importantes, todo a partir de una idea básica: la decencia, y el deber de cuidar los unos de los otros. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que necesitamos más de eso” expresó Handler.

En días posteriores a la muerte del cineasta, figuras cercanas a Reiner como Billy Crystal, Larry David, Martin Short y Albert Brooks difundieron un comunicado conjunto, donde destacaron tanto su calidad humana como su talento profesional.

El cineasta fue recordado por
El cineasta fue recordado por su calidez personal, su compromiso social y su exitosa carrera como director y actor en Hollywood (Europa Press)

“No existe otro director con su rango. De la comedia al drama, del ‘mockumentary’ al documental, siempre estaba en la cima de su arte. Encantaba al público. Ellos confiaban en él y hacían fila para ver sus películas. Su toque cómico era inigualable, su oído para el ritmo de los diálogos y su habilidad para afilar el drama eran simplemente elegantes” afirmaron los colegas de Reiner.

Por su parte, el presentador Jimmy Kimmel calificó la actitud del presidente como “odiosa y vil” y afirmó desde su programa que “lo que necesitamos en momentos como este, además de sentido común sobre armas y salud mental, es compasión y liderazgo“.

Eso no lo recibimos de nuestro presidente, porque no tiene nada de eso para dar. En su lugar, obtuvimos a un tonto divagando tonterías” manifestó Kimmel.

Jake y Romy Reiner, hijos
Jake y Romy Reiner, hijos de la pareja, agradecieron el apoyo público y pidieron respeto, privacidad y compasión en medio de la tragedia familiar (Evan Agostini/Invision/AP)

El caso de Rob Reiner y Michele Singer

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer, de 70, fueron hallados sin vida en su residencia de Los Ángeles el 14 de diciembre.

Las autoridades determinaron que ambos presentaban “múltiples lesiones por objeto cortante” y la causa oficial de muerte fue catalogada como homicidio tras la autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los ángeles.

Los certificados de defunción obtenidos por el medio señalaron que la pareja habría muerto en cuestión de minutos debido a las heridas recibidas con un cuchillo.

La hija de la pareja, Romy, de 28 años, fue quien los encontró, tras varias horas de haber fallecido.

Los cuerpos fueron posteriormente cremados y las cenizas entregadas a su hijo mayor, Jake. Su hermano menor, Nick Reiner, fue arrestado el mismo día en conexión con las muertes y enfrenta actualmente dos cargos de asesinato en primer grado.

Nick Reiner fue arrestado y
Nick Reiner fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato en primer grado por el presunto homicidio sus padres (Richard Shotwell/Invision/AP)

Nick permanece en régimen de aislamiento y bajo vigilancia para prevenir intentos de suicidio en el Twin Towers Correctional Facility, considerado la mayor cárcel psiquiátrica de Estados Unidos. Su primera comparecencia ante la corte se fijó para el 7 de enero de 2026.

Tras la audiencia judicial, Jake y Romy Reiner divulgaron un comunicado en el que expresaron la situación emocional que están viviendo tras perder a sus padres.

“Las palabras ni siquiera empiezan a describir el dolor inimaginable que sentimos cada momento del día. La pérdida horrible evastadora de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar. No solo eran nuestros padres, eran nuestros mejores amigos” manifestaron.

Temas Relacionados

Rob ReinerCritics Choice AwardsMichele SingerDonald Trumpestrellas de hollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

Hannah Montana cumple 20 años: Miley Cyrus y Disney preparan una celebración que hará historia

La cantante y actriz confirmó que ya están en marcha los planes para celebrar dos décadas de la icónica serie de Disney Channel, prometiendo una conmemoración especial que hará vibrar a todos los seguidores

Hannah Montana cumple 20 años:

El actor que conquistó a Stephen King con su autenticidad

Para el escritor, Gary Sinise logró en The Stand una actuación tan real y poderosa que ningún otro intérprete ha podido igualar en el universo de sus adaptaciones televisivas

El actor que conquistó a

John C. Reilly sorprende como Buffalo Bill en el neowestern que reinventa el género

La película “Heads or Tails?” presenta al actor en un papel extravagante y magnético, acompañado por Nadia Tereszkiewicz, mostrando una faceta poco vista del artista en una trama llena de giros inesperados y humor negro

John C. Reilly sorprende como

De Adam Sandler a Dwayne Johnson: 7 figuras del cine hablaron sobre riesgo, rechazo y transformación actoral

En diálogo con The Hollywood Reporter, un grupo de actores, perfilados por los críticos como principales candidatos a los Oscar, reflexionaron sobre los desafíos personales y profesionales que enfrentaron en sus roles más recientes, desde la exigencia física hasta la presión emocional

De Adam Sandler a Dwayne

Entre la fama y la rutina cotidiana: la vida de Owen Cooper tras “Adolescencia”

La trayectoria del actor de 16 años alcanzó un hito al obtener reconocimiento en premios internacionales

Entre la fama y la
DEPORTES
Enorme reconocimiento para Faustino Oro:

Enorme reconocimiento para Faustino Oro: fue elegido como el mejor ajedrecista juvenil del mundo

Difícil jornada para los argentinos en el Rally Dakar por una etapa extrema: “Le supliqué a Dios”

La reacción de Garnacho por el despido de Amorim del Manchester United tras el conflicto que terminó en su salida del club

El curioso gesto por la diferencia de estatura entre dos tenistas tras un partido que recorre el mundo

El contundente mensaje de Javier Frana antes del debut de la Copa Davis: “Vamos a ir a Corea a dar lo mejor”

TELESHOW
Quién es Candelaria, la joven

Quién es Candelaria, la joven novia de Roly Serrano, 44 años menor que él

Miriam Lanzoni dio detalles de la enfermedad que padece: “Noches interminables por dormir envuelta en un film”

La alegría de Marcelo Tinelli en el reencuentro con todos sus hijos: “El amor que siento por estas personas no existe”

El emotivo mensaje de amor de Darío Barassi a su esposa por su cumpleaños: “Somos equipo desde los 23″

Marta Fort contó los detalles de la fiesta más descontrolada que vivió: “Era un country entero”

INFOBAE AMÉRICA

Siete de cada 10 venezolanos

Siete de cada 10 venezolanos en Ecuador dicen que regresarían a su país si se consolida una transición política

Rusia condenó a 19 años de prisión a una campeona ucraniana de levantamiento de pesas por sabotaje

Wall Street registra fuertes alzas impulsadas por las petroleras tras la captura de Maduro en Venezuela

El Festival de Palm Springs inauguró la temporada de premios en Hollywood

Nuevas claves para entender cómo comienza la vida: la forma del embrión organiza el desarrollo