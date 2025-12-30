Entretenimiento

Cary Elwes, protagonista de ‘La princesa prometida’, rompió su silencio sobre la muerte de Rob Reiner

El actor compartió en redes sociales anécdotas entrañables sobre el rodaje de la película en los años 80

El actor destacó la profunda humanidad de Rob Reiner y la influencia determinante que el director tuvo en su carrera artística (20th Century Studios/AP)

“La experiencia de trabajar junto a Rob Reiner fue incomparable”, expresó Cary Elwes en un emotivo mensaje en redes sociales, al compartir sus recuerdos del director de La princesa prometida tras conocerse su muerte.

El actor, quien interpretó a Westley en la reconocida película, relató: “Lo amé desde ese primer encuentro” y recordó el momento en que, con solo 24 años, fue elegido para el papel que cambió el rumbo de su vida. Elwes explicó que ser dirigido por Reiner fue “un sueño hecho realidad” y que, desde el inicio, supo que “quería a ese hombre en mi vida”.

Elwes destacó la profunda humanidad de Reiner y evocó cómo, en el set, el director transmitía su pasión por el cine y su aprecio por las personas: “Vi enseguida que Rob llevaba el corazón en la mano y era alguien que sentía profundamente”.

El actor mencionó una enseñanza que Reiner le confió sobre el oficio: “Solía decirme que una vez que la película se estrena, le pertenece al público, pero mientras la haces, ese es tu momento en el planeta, así que tienes que hacerlo bien”.

Cary Elwes recordó con emotivas palabras su experiencia junto a Rob Reiner en el rodaje de “The Princess Bride” tras conocerse su fallecimiento (Instagram/@caryelwes)

Según Elwes, el rodaje transcurrió entre la risa y la calidez: “No recuerdo un solo día sin risas. La película trata sobre el amor, la lealtad y el sacrificio, valores que Rob apreciaba profundamente”.

El tributo de Elwes incluyó también a la esposa de Rob, Michele Singer Reiner, a quien describió, junto a su marido, como un equipo comprometido en utilizar su notoriedad para apoyar a los más vulnerables. “Decir que eran un gran equipo sería quedarse corto”, escribió el actor, elogiando su capacidad para ayudar a quienes lo necesitaban.

Además, Elwes recordó la risa de Rob como “uno de los sonidos más hermosos que he conocido” y confesó que hacerle reír era para él como “ganarse la lotería”.

Su despedida resultó especialmente dolorosa: “Porque mi corazón sigue doliendo cada vez que pienso en ustedes, sé que el dolor de perderlos tan pronto probablemente nunca desaparezca. Claro, la muerte no puede detener el amor verdadero, pero la vida es dolor sin ustedes”.

El proceso judicial por la muerte de Rob Reiner y Michele Singer Reiner se mantiene bajo estricta confidencialidad y sin difusión de informes públicos (REUTERS/Aaron P. Bernstein)

Confidencialidad judicial y acusación contra Nick Reiner

El proceso judicial por la muerte de Rob Reiner y Michele Singer Reiner continúa bajo estrictas medidas de confidencialidad.

Según información de Los Angeles Times, la jueza Deirdre Hill del Tribunal Superior de Los Ángeles ordenó bloquear la publicación de los informes de autopsia y de cualquier detalle vinculado a la investigación, tras un pedido de la policía local.

El propósito, de acuerdo a las autoridades, es preservar la integridad de la investigación y permitir que los detectives accedan primero a la información relevante.

La oficina del forense confirmó previamente que la muerte de la pareja se debió a “múltiples heridas por objeto punzante”, pero, tras la orden judicial, estos datos fueron retirados de la base pública.

El hijo menor de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, enfrenta dos cargos de homicidio en primer grado.

Nick Reiner, hijo menor de la pareja, enfrenta cargos de homicidio en primer grado tras la muerte violenta de sus padres con arma blanca (Instagram/@michelereiner)

Según indicó el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, Nick habría atacado a sus padres en el dormitorio principal con un cuchillo y luego huyó de la residencia. Fue detenido esa misma noche en Exposition Park, cerca de la Universidad del Sur de California.

Si es declarado culpable, Nick podría recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o incluso la pena de muerte. Hasta el momento no presentó declaración de culpabilidad y la audiencia está programada para el 7 de enero de 2026.

El abogado defensor de Nick, Alan Jackson, señaló ante los medios que “hay asuntos muy, muy complejos y serios asociados a este caso”, solicitando que el proceso avance con “contención, dignidad y respeto”.

Diversas fuentes informaron a Los Angeles Times que Nick, diagnosticado con esquizofrenia y con antecedentes de adicción, tuvo una discusión con su padre horas antes del crimen en una fiesta en la casa del presentador Conan O’Brien. Algunas personas cercanas restaron relevancia a ese altercado.

