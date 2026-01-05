Entretenimiento

La pelea interna que desató el final de ‘Stranger Things’ entre los creadores de la serie: “No sé cómo abordar esto”

Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, discutieron durante meses sobre este cierre que ha dado tanto de qué hablar. ALERTA DE SPOILERS

El final de "Stranger Things"
El final de "Stranger Things" no sólo causó conflicto en redes, sino también en la sala de guion de la serie (Netflix)

ALERTA DE SPOILERS

Las decisiones clave sobre el destino de Eleven y el desenlace de Stranger Things generaron extensos debates entre los hermanos Matt y Ross Duffer, según revela el documental One Last Adventure, The Making of Stranger Things 5, que estará disponible en Netflix el lunes 12 de enero.

En el tráiler, los creadores admiten que “hubo un debate en términos del destino de Eleven”, mientras las imágenes muestran momentos de incertidumbre en el equipo, incluido un momento en el que Ross Duffer exclama: “Dios, no sé cómo abordar esto”, expresó.

Incluso Millie Bobby Brown confiesa en el set: “No estoy lista para dejarla ir”, reconoció, mostrando su apego emocional hacia el personaje.

La conclusión de la serie, estrenada tanto en la plataforma de streaming como en salas de cine la víspera de Año Nuevo, muestra a Eleven sacrificándose para eliminar a los cazadores militares que la perseguían, liderados por la Dra. Kay (Linda Hamilton).

Durante el clímax, sus amigos y familiares observan cómo Eleven se coloca en el portal entre Hawkins y el Abismo, permitiendo su propia destrucción al detonar la bomba que destruye el puente entre ambos mundos.

La actriz Millie Bobby Brown
La actriz Millie Bobby Brown expresó su apego emocional al personaje de Eleven en la última temporada (Netflix)

Esta decisión responde a un plan ideado por su hermana Kali (Linnea Berthelsen), quien sostenía que la única forma de detener el programa gubernamental de niños psíquicos y erradicar el Upside Down era terminar con sus propias vidas.

Después de un salto temporal de 18 meses, el grupo liderado por Mike (Finn Wolfhard) se reúne la noche de la graduación para una última partida de Dungeons & Dragons, donde surge la teoría de que Kali sobrevivió tras recibir un disparo y usó sus poderes para fingir la muerte de Eleven, facilitando su huida.

Ross Duffer explicó a Entertainment Weekly que “nuestro objetivo es dejarlo en manos de los fans y de la audiencia, igual que lo dejamos en manos de los personajes en ese sótano, para que decidan qué creer”.

Matt Duffer señaló que “probablemente dedicamos más tiempo a debatir el destino de Eleven que a cualquier otro aspecto mientras trabajábamos en la quinta temporada”, y agregó que los diálogos del episodio final reproducen las discusiones del equipo de guionistas.

Las imágenes del documental, dirigido por Martina Radwan, muestran tanto la carga emocional de la producción como las lágrimas de los actores durante la lectura de guion y el rodaje del episodio final.

Kali, hermana de Eleven, diseña
Kali, hermana de Eleven, diseña el plan para acabar con el Upside Down y el programa gubernamental de niños psíquicos en el desenlace (Netflix)

Uno de los momentos más importantes para los creadores fue, según relatan en el tráiler, escribir “fin de la serie”. “Esas dos palabras tuvieron el mayor impacto”, afirmaron.

En declaraciones a Variety, los Duffer desmintieron rumores sobre episodios ocultos o interferencias de Netflix, asegurando que “no hay ninguna injerencia ni dirección por parte de Netflix. Ellos confían plenamente en nosotros, y así ha sido desde la primera temporada”.

Los creadores también contaron que, aunque los seguidores se preguntan por detalles no mostrados, como la relación entre Joyce y Hopper con Vecna o el destino de Robin y Vickie, prefirieron dejar muchas cuestiones fuera de pantalla para que el público las interprete.

Sobre Vecna, optaron por no incorporar elementos del musical First Shadow y concluyeron que el personaje debía justificar todo lo que ha hecho con la frase “yo elegí esto, y todavía creo en esto”.

La ambigüedad deliberada es una constante en el enfoque de los Duffer, quienes aseguran que “nunca existió una versión del final en la que Eleven viviera una vida normal con los demás”.

Los Duffer desmienten rumores sobre
Los Duffer desmienten rumores sobre episodios ocultos y aseguran independencia de Netflix en la creación de "Stranger Things" (REUTERS/Isabel Infantes)

Por eso, tanto Mike como el resto eligen creer que ella sigue viva en otro plano tras su sacrificio. “Era una mejor forma de cerrar la historia y simbolizar el paso de la infancia a la adultez”, agregó Ross Duffer durante una sesión de preguntas y respuestas de Netflix.

Mientras los seguidores continúan elaborando teorías sobre el destino de Eleven y otros personajes, los Duffer insisten en que la interpretación queda en manos del público, sin planes oficiales de aclarar los enigmas a corto plazo.

La serie, con sus cinco temporadas, permanece disponible en Netflix para quienes deseen revisitar la historia y buscar sus propias respuestas.

