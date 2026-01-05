Entretenimiento

De Adam Sandler a Dwayne Johnson: 7 figuras del cine hablaron sobre riesgo, rechazo y transformación actoral

En diálogo con The Hollywood Reporter, un grupo de actores, perfilados por los críticos como principales candidatos a los Oscar, reflexionaron sobre los desafíos personales y profesionales que enfrentaron en sus roles más recientes, desde la exigencia física hasta la presión emocional

Siete actores destacados compartieron sus experiencias y desafíos en una mesa redonda de The Hollywood Reporter (Portada The Hollywood Reporter/Beau Grealy)

Siete actores de reconocimiento internacional, cada uno con trayectorias y orígenes distintos, participaron en una mesa redonda organizada por The Hollywood Reporter en The Sun Rose, West Hollywood, California.

Ninguno posee un premio Oscar, pero de acuerdo con la mayoría de los críticos, todos se perfilan como principales candidatos a las nominaciones de esta temporada y a la estatuilla, gracias a sus destacadas actuaciones en producciones recientes.

  • Michael B. Jordan: Sinners
  • Dwayne Johnson: The Samshing Machine
  • Adam Sandler: Jay Kelly
  • Jeremy Allen White: Springsteen
  • Jacob Elordi: Frankenstein
  • Wagner Moura: El Agente Secreto
  • Mark Hamill: The Life of Chuck

Trayectorias y comienzos de los actores

Para Dwayne Johnson, la transición desde la lucha libre profesional hasta alcanzar el estrellato en el cine fue, según explicó, el resultado de “algo más poderoso” y de su propio afán de crecimiento. “Quería crecer y desafiarme a mí mismo, y la transición a Hollywood era algo que definitivamente quería”, relató el actor de 53 años, dejando claro su deseo de evolucionar constantemente.

Michael B. Jordan encontró en el rechazo inicial un motivo para mantenerse enfocado. “A esa edad, te tomas el rechazo como algo personal; yo lo hice y lo convertí en una motivación para trabajar duro y seguir adelante”, confesó.

Mark Hamill recordó los constantes cambios provocados por la carrera militar de su padre: “Fui a nueve escuelas en 12 años por los traslados, y desde siempre supe que quería dedicarme a esto”, comentó. El visionado de clásicos como “King Kong” le despertó la pasión por una industria capaz de resucitar dinosaurios en pantalla.

Los intérpretes describieron al entrevistador Scott Feinberg cómo se prepararon física y emocionalmente para sus papeles más destacados de 2025 (Captura de video: YouTube)

Por su parte, Adam Sandler evocó su paso por el stand-up y la televisión. “Empecé con monólogos, después participé en Saturday Night Live y soñaba con hacer películas como Eddie Murphy”, compartió, añadiendo que siempre pensó que sería divertido interpretar algún día un papel dramático.

La diversidad cultural y el sentido de pertenencia son centrales para Wagner Moura, quien destacó el valor de mantener su identidad brasileña en Hollywood. “Nunca quise venir aquí y probar Hollywood. Lo que me hace especial es que no soy de aquí”, explicó el actor.

El recorrido de Jeremy Allen White comenzó con el arte desde la adolescencia. “Me transferí a una secundaria especializada en artes escénicas y entré al programa de danza, pero luego preferí el teatro”, recordó, valorando la seriedad con la que algunos docentes abordaban el oficio y cómo eso lo motivó desde temprana edad.

Cada actor relató cómo su trayectoria previa los preparó para asumir roles que los destacaron en 2025 (Captura de video: YouTube)

Un giro inesperado llevó a Jacob Elordi, de origen australiano, a la actuación: “Me rompí la espalda a los 16 años. Recuerdo estar en el suelo y reírme porque al mismo tiempo ensayaba una obra escolar y estaba decidiendo entre el rugby y el teatro”, relató, ejemplificando cómo a veces las circunstancias obligan a elegir un camino nuevo.

Resiliencia y autenticidad ante el rechazo

La resiliencia y la aceptación del fracaso ocuparon un lugar central en el encuentro. Moura reafirmó su autenticidad y explicó que nunca comprendió a quienes intentaron perder su acento para adaptarse al mercado estadounidense.

Johnson reflexionó sobre la presión interna y la búsqueda de sentido en su carrera, preguntándose si realmente vivía su propio sueño o el de otros. Los siete actores coincidieron en que los desafíos personales y profesionales forman parte de un proceso de crecimiento que trasciende la mera búsqueda de premios.

Desafíos emocionales y transformaciones

Los actores narraron las exigencias físicas y emocionales de sus papeles. Sandler expresó: “Cuando ves en el guion que tu personaje llora sin control, dices: ‘El miércoles será difícil. ¿Cómo voy a llorar?’”, ejemplificando la presión emocional de ciertos roles.

Elordi explicó que transformarse en Frankenstein supuso un recorrido intenso y profundo. Según contó, Guillermo del Toro le advirtió desde el comienzo que no sería un proceso solo de prótesis, sino un “sacramento”, algo casi sagrado que requiere tiempo para alcanzar la transformación.

Los actores coinciden en que la preparación física y emocional, como la transformación de Elordi en Frankenstein o la de Johnson en Mark Kerr, son claves en sus roles (Captura de video: YouTube)

Allen White, al interpretar a Bruce Springsteen, debió enfrentarse a retos inéditos. “Tenía que cantar y tocar guitarra, algo que nunca había hecho, y solo teníamos seis meses”, admitió.

Sobre sus inseguridades, agregó: “No creo que alguna vez me sienta totalmente seguro en ningún trabajo, pero para este, nunca sentí que estuviera en un terreno firme”.

Johnson también resaltó la preparación física necesaria para sus personajes. Describió que pasaba cuatro horas diarias en la silla de maquillaje para interpretar a Mark Kerr y que, al salir, la transformación era total: el ambiente en el set cambiaba y él estaba listo para asumir el personaje por completo.

Colaboración y crecimiento profesional

El intercambio creativo con directores resultó fundamental en la evolución de estos actores. Michael B. Jordan destacó la conexión con Ryan Coogler: “Definitivamente hay una taquigrafía que se desarrolla que es extremadamente importante. Poder hablar y presionarnos mutuamente sacó lo mejor de mí”.

Hamill valoró la apertura de Broadway y la posibilidad de explorar nuevos proyectos, relatando que se presentó a audiciones abiertas para descubrir nuevas facetas más allá de los grandes éxitos comerciales.

La colaboración con directores como Ryan Coogler y Noah Baumbach impulsa la creatividad y evolución profesional de figuras como Michael B. Jordan y Adam Sandler (Captura de video: YouTube)

Sandler subrayó la confianza depositada por Noah Baumbach y cómo esa relación se tradujo en papeles escritos especialmente para él: “Me hice amigo de Noah tras las historias de Meyerowitz. Es muy divertido, muy considerado y quiere que lo hagas bien”.

El impacto de estos trabajos recientes dejó huella en los actores, tanto a nivel profesional como personal. “Se siente bien estar en el set y ser esa persona. Incluso cuando vas a casa por la noche, piensas: ‘Tengo que ser un poco más así’”, reflexionó Sandler.

A medida que avanza la temporada de premios, los actores compartieron que la esencia de su oficio reside en el proceso de cambio diario, más allá de la búsqueda de estatuillas. Afirmaron que el arte transforma su manera de verse y de estar en el mundo.

