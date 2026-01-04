Leonardo DiCaprio no pudo asistir al festival de Palm Springs por la restricción aérea en el Caribe

Las restricciones aéreas en el Caribe impidieron que Leonardo DiCaprio asistiera a los Palm Springs International Film Awards en California (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La imposibilidad de asistir a los Palm Springs International Film Awards se presentó para Leonardo DiCaprio debido a las restricciones aéreas en el Caribe generadas por la operación del gobierno de Donald Trump para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela.

La presencia del actor, quien debía recibir el Desert Palm Achievement Award por su actuación en Una batalla tras otra, quedó descartada cuando las condiciones del espacio aéreo impidieron su salida desde St. Barths, donde fue fotografiado junto a su pareja Vittoria Ceretti, el exjugador de la NFL Tom Brady y otros acompañantes.

Un portavoz del festival de cine confirmó a People que “Leonardo DiCaprio no puede acompañarnos en persona esta noche debido a interrupciones de viaje inesperadas y a la restricción del espacio aéreo”.

“Aunque extrañaremos celebrarlo presencialmente, nos sentimos honrados de reconocer su trabajo excepcional y su contribución duradera al cine. Su talento y dedicación a la interpretación siguen inspirando, y estamos encantados de celebrarlo con el Desert Palm Achievement Award esta noche”, añadió la organización.

La operación liderada por la administración Trump para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela provocó la suspensión de vuelos en el espacio aéreo caribeño (REUTERS/Jonathan Ernst)

Trump confirmó la orden de “operaciones de gran escala” en Venezuela para capturar al presidente Maduro, a quien acusa de delitos relacionados con drogas y de “forzar” la migración hacia Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos aseguró en Truth Social que Maduro fue capturado, y funcionarios detallaron a CBS News y la BBC que la operación incluyó acciones en Caracas y bases militares. Por esa razón, la presencia de fuerzas estadounidenses ha aumentado en el Caribe, con varios buques posicionados en la zona.

El aeropuerto internacional de Palm Springs informó a través de X que el tráfico aéreo en el sur de California se vio afectado por una incidencia en el control aéreo de la FAA, lo que provocó la suspensión temporal de salidas y retrasos en varios aeropuertos.

“Un problema de control del tráfico aéreo de la FAA está impactando el espacio aéreo del sur de California hoy. Las aeronaves han podido aterrizar, aunque algunos vuelos entrantes se han desviado y se esperan demoras. Esto no es exclusivo de PSP y afecta a múltiples aeropuertos del sur de California”, aclaró mediante sus canales oficiales. El cese se levantó cerca de las 16:20 horas locales.

El actor debía recibir el Desert Palm Achievement Award por su papel en "Una batalla tras otra", pero quedó varado en St. Barths (Warner Bros. Pictures vía AP)

La cancelación de vuelos comerciales no solo afectó a Estados Unidos. Según la Associated Press, ningún vuelo atravesó el espacio aéreo venezolano el sábado y las principales aerolíneas suspendieron cientos de vuelos en toda la región este del Caribe.

Las rutas canceladas incluyeron destinos como Puerto Rico, Islas Vírgenes, Aruba y más de una docena de islas de las Antillas Menores, al norte de Venezuela.

Varias compañías informaron que eximirán el cargo por cambio de itinerario a los pasajeros afectados durante ese fin de semana.

El festival anunció el 18 de noviembre que DiCaprio sería galardonado. Nachhattar Singh Chandi, presidente del evento, declaró en comunicado. “En Una batalla tras otra, Leonardo DiCaprio entrega una interpretación absorbente y cargada de emoción, encarnando a un hombre llevado al límite frente a la adversidad constante”, sostuvo en el mensaje oficial.

El ganador del Oscar fue elogiado por su actuación en la película dirigida por Paul Thomas Anderson (REUTERS/Mike Blake)

En el mismo pronunciamiento, Chandi destacó: “A lo largo de su carrera, DiCaprio ha redefinido constantemente lo posible en la actuación cinematográfica, aportando profundidad emocional, integridad artística y compromiso inquebrantable a cada papel. Es un honor para nosotros entregarle el Desert Palm Achievement Award, Actor, en reconocimiento a su influencia perdurable y su extraordinaria trayectoria”.

El ganador del Oscar comparte reparto en la película dirigida por Paul Thomas Anderson con Chase Infiniti, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Sean Penn y Regina Hall.

Tras la ceremonia, DiCaprio está nominado a Mejor Actor en los Critics Choice Awards del 4 de enero y al premio de Mejor Interpretación Masculina en una Película Musical o Comedia en los Globos de Oro del 11 de enero.