Carolina Sandoval reaccionó a la caída de Nicolás Maduro: “¡Arriba Venezuela libre!”

La conductora de televisión compartió su reacción tras la captura de Maduro en Caracas

La periodista y presentadora venezolana Carolina Sandoval, conocida popularmente como “La Venenosa”, se sumó este sábado 3 de enero de 2026 a la ola de reacciones que provocó el arresto de Nicolás Maduro tras una operación militar de Estados Unidos en Venezuela.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Sandoval expresó su euforia, incredulidad y emoción ante una noticia que calificó como histórica, mientras las imágenes de bombardeos y explosiones en Caracas daban la vuelta al mundo.

Carolina Sandoval aparece sosteniendo la bandera de Venezuela y cantando el himno nacional, visiblemente conmovida mientras revisa en tiempo real las actualizaciones informativas en redes sociales.

La presentadora celebró con bandera en mano (Captura de video/Instagram)

“¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó!”, canta frente a la cámara, antes de interrumpirse para expresar su sorpresa por lo que estaba ocurriendo.

“Júrame que esta vaina no es mentira. Júrenme que esto está pasando. O sea, Dios mío. Cristo. ¡Arriba Venezuela libre, carajo!”, exclama Sandoval en el clip, que fue grabado la mañana del 3 de enero.

Minutos después, la periodista vuelve a insistir en su asombro mientras observa las noticias en su teléfono móvil: “Esto es verdad. Esto está pasando. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Esto es verdad. Dios mío. Esto es verdad. Esto es verdad”.

Sandoval es una conocida figura venezolana en el mundo del entretenimiento hispano. Nació en Caracas, estudió periodismo y comenzó su carrera profesional en radio y prensa escrita antes de emigrar a Estados Unidos.

La venezolana radica en Miami y es una conocida figura en la televisión (Instagram/Carolina Sandoval)

Su popularidad creció de manera exponencial tras su participación en programas de televisión en Miami, como El Gordo y la Flaca, e Infraganti. Luego, tras ser parte de Suelta la Sopa, se ganó el sobrenombre de “La Venenosa” debido a su estilo directo, frontal y sin filtros al comentar noticias del espectáculo.

Actualmente, Sandoval forma parte del programa ¡Siéntese Quien Pueda!, donde continúa siendo una figura destacada del panel.

Cambios en Venezuela

La reacción de Carolina Sandoval se produjo pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara oficialmente la captura de Nicolás Maduro tras una operación militar en territorio venezolano.

Según informó el propio mandatario en su red Truth Social, “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.

Trump añadió que “esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses” y anunció que se brindarían más detalles en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. En una comunicación posterior con The New York Times, el presidente calificó la intervención como “una operación brillante” y aseguró que “hubo mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos”.

Humo se eleva tras las explosiones en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un video de Reuters. Video obtenido por Reuters/vía REUTERS.

Antes del anuncio oficial, Caracas fue escenario de fuertes explosiones registradas alrededor de las 02:00 hora local. Usuarios en redes sociales difundieron videos de detonaciones, columnas de humo y sobrevuelos de aviones y helicópteros militares, incluidos Chinook, sobre distintos puntos de la capital. También se reportaron ataques aéreos en bases militares estratégicas como La Carlota y Fuerte Tiuna, así como explosiones en La Guaira.