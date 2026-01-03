Venezuela

El subsecretario de Estado de EEUU proclamó un “nuevo amanecer” para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El funcionario de la administración de Donald Trump celebró que “el tirano” se haya ido del territorio venezolano tras el ataque contra instalaciones militares del régimen chavista

El subsecretario de Estado estadounidense,
El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau (Yuki Iwamura/REUTERS)

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, afirmó este sábado que Venezuela vive un “nuevo amanecer” tras el anuncio del presidente Donald Trump de que las fuerzas estadounidenses capturaron al dictador Nicolás Maduro en Venezuela.

El alto diplomático estadounidense sostuvo vía X: “¡Un nuevo amanecer para Venezuela! El tirano se ha ido. Ahora, finalmente, enfrentará la justicia por sus crímenes”. En agosto pasado, Landau mencionó que “el pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su libertad".

En dicha ocasión, el funcionario calificó de “vergonzoso” que Maduro se mantenga en el poder tras las elecciones de julio de 2024, en las que María Corina Machado y Edmundo González “ganaron de forma aplastante”. Añadió que la prolongación de la crisis política ha agravado el éxodo venezolano, al que describió como “muy desestabilizador para todo el hemisferio occidental”.

Estados Unidos ha dado por concluida su acción militar en Venezuela tras la captura del dictador, según informó este sábado el senador estadounidense Mike Lee, citando al secretario de Estado Marco Rubio.

“Él (Rubio) no anticipa más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia estadounidense”, escribió Lee en X, tras una conversación telefónica con el secretario de Estado.

Hasta el momento, se desconoce
Hasta el momento, se desconoce el paradero de Nicolás Maduro (AP foto/Ariana Cubillos)

En medio de las repercusiones mundiales por la captura de Nicolás Maduro, la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, declaró esta mañana de este sábado que desconoce el paradero de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exigió una “fe de vida” de ambos tras el ataque estadounidense en el país caribeño.

El presidente de Estados Unidos confirmó esta madrugada que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.

“La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos”, afirmó Trump en un mensaje publicado en Truth Social, en el que anunció que ofrecerá más detalles en una rueda de prensa programada para las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

El anuncio de Trump se produce pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas de Venezuela. Según fuentes citadas por Fox News, la operación militar nocturna estadounidense incluyó el despliegue de helicópteros “Chinook” y otras unidades de fuerzas especiales para capturar a Maduro, quien habría sido trasladado fuera del país en una de estas aeronaves.

Donald Trump dará una conferencia
Donald Trump dará una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago este sábado tras la captura de Nicolás Maduro

En una breve entrevista con el diario The New York Times, desde Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump calificó la operación como “brillante”. “Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos” involucrados en una operación que, según el mandatario, depuso al venezolano y lo sacó del país junto a su esposa, Cilia Flores.

En apoyo a Maduro, Rusia condenó este sábado la acción militar de Estados Unidos en Venezuela y marcó que no existe justificación para el ataque y que la “hostilidad ideológica” se impuso sobre la diplomacia.

“Esta mañana Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado. “La hostilidad ideológica triunfó sobre el pragmatismo de negocios”, agregó el texto.

(Con información de AFP)

