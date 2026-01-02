Entretenimiento

Al Pacino sorprende al revelar su canción favorita: “Va más allá de la música”

Una confesión inesperada del protagonista de clásicos del cine revela el valor oculto que pueden tener las melodías en los momentos más significativos y brindó detalles sobre algunos aspectos de su trayectoria artística

Guardar
You've Got To Be Carefully Taught - SOUTH PACIFIC (1958)

Al Pacino, reconocido como uno de los actores más influyentes de la industria cinematográfica, sorprendió al público al revelar cuál es su canción preferida. En una reciente entrevista citada por Far Out Magazine, el actor no escogió un tema de moda ni una balada contemporánea, sino una pieza cargada de relevancia histórica: “You’ve Got to Be Carefully Taught”. Escrita por Rodgers and Hammerstein, esta canción forma parte del musical South Pacific (1949) y, según Pacino, posee una fuerza que “va más allá de la música”.

“Fue una época crucial para la historia de nuestro país debido a la tensión racial. La canción tiene una verdadera pasión y una relevancia para la época en la que vivíamos”, afirmó Pacino, destacando no solo la calidad artística de la pieza, sino su profundo significado sociocultural.

La historia detrás de “You’ve Got to Be Carefully Taught”

El origen de “You’ve Got to Be Carefully Taught” se remonta al exitoso musical South Pacific, estrenado en 1949 (no en 1939, como se consigna a veces erróneamente), cuya trama aborda temas de racismo, prejuicio y amor interracial en plena Segunda Guerra Mundial. La canción, con letra incisiva, expone cómo los prejuicios se transmiten de generación en generación y cuestiona las ideas arraigadas en la sociedad.

En aquel período, las palabras de la canción no pasaron inadvertidas. La letra hacía referencia directa a una relación amorosa interracial, algo inusual y disruptivo para la época. No obstante, el tema fue considerado tan controversial que recibió censura en varias partes de Estados Unidos. Georgia, por ejemplo, prohibió su emisión, argumentando que “su contenido amenazaba los valores familiares estadounidenses”.

El intérprete de “Scarface” destacó
El intérprete de “Scarface” destacó la importancia de las canciones con impacto social y reflexionó sobre su favorita (Richard Shotwell/Invision/AP)

Además, algunas personalidades y sectores conservadores catalogaron la canción como “propaganda comunista”, lo que intensificó la polémica. Sin embargo, lejos de limitarse a una historia de amor entre una enfermera y un soldado francés, la pieza trascendió y se convirtió en símbolo de una época marcada por los desafíos sociales, según recuerda Al Pacino.

A lo largo de los años, “You’ve Got to Be Carefully Taught” ha sido versionada por grandes figuras de la música internacional, como James Taylor, Billy Porter y Barbra Streisand, reafirmando el poder y la vigencia de su mensaje.

El significado de la canción para Al Pacino

Para Pacino, la fuerza de la canción no reside únicamente en su melodía o su estructura musical. Lo moviliza, principalmente, su contexto histórico y el impacto que tuvo en la cultura estadounidense. “Tiene pasión y relevancia”, explicó el actor, refiriéndose así al papel fundamental que la canción jugó en la lucha contra el racismo y la discriminación.

El intérprete de películas emblemáticas como “El Padrino” y “Scarface” aseguró que el valor de la canción “va más allá del arte”. “La música que nos apasiona puede emocionarnos por la melodía, la letra o el momento de nuestra vida en que la descubrimos, pero también por la relevancia sociocultural que contiene”, compartió Pacino, según recopiló Far Out Magazine.

El actor habló sobre sus
El actor habló sobre sus arrepentimientos en el cine y cómo ciertas decisiones marcaron su trayectoria profesional

El mensaje de la canción resulta profundamente vigente en tiempos actuales, donde los conflictos en torno a la diversidad y la igualdad siguen generando debate.

Pacino y sus sueños no cumplidos en el cine

El universo artístico de Al Pacino no solo se limita a la música. En el ámbito cinematográfico, también ha reflexionado sobre proyectos que marcaron su carrera, incluso desde la ausencia.

En una entrevista realizada por Larry King en 2010, Pacino habló sobre el filme “Lenny” (1974), dirigido por Bob Fosse. Aunque estimaba que no era el actor adecuado para el papel en su momento, luego reconoció el arrepentimiento de no haber participado.

“No quiero avergonzar a nadie, ese es el problema. Cuando lo leí por primera vez, dije: ‘No, no soy el adecuado para ello’. Pero luego, cuando lo vi y cuando vi a alguien haciendo algo en un club, de repente vi lo que quería hacer con este papel”, relató Al Pacino, quien finalmente vio cómo Dustin Hoffman se convertía en el protagonista del drama biográfico sobre el comediante Lenny Bruce.

Temas Relacionados

Al PacinoYou’ve Got to Be Carefully TaughtRodgers and HammersteinRacismo en Estados UnidosSouth PacificJames TaylorBarbra StreisandNewsroom BUE

Últimas Noticias

La hija de Tommy Lee Jones había sido arrestada por presunta posesión de drogas meses antes de su muerte

Victoria Jones había enfrentado un par de procesos judiciales en 2025, dato que cobra relevancia mientras se investiga su deceso

La hija de Tommy Lee

Muerte de Victoria Jones: llamada al 911 alertaba de supuesta sobredosis

La hija del actor Tommy Lee Jones murió el 1 de enero en San Francisco, en circunstancias que todavía se investigan

Muerte de Victoria Jones: llamada

Will Smith ha sido demandado por acoso sexual y despido injustificado

Un violinista sostiene que fue separado de la gira del actor tras alertar de un inquietante episodio en su habitación de hotel

Will Smith ha sido demandado

La única condición que planteó Bryan Cranston para el regreso de Breaking Bad

A pesar del paso de los años, la serie sigue creciendo y los fanáticos piden la vuelta de Walter White

La única condición que planteó

Niño de 12 años murió al tratar de imitar una escena de “El juego del calamar”

Los padres del adolescente alertaron sobre la falta de control de retos peligrosos en redes sociales

Niño de 12 años murió
DEPORTES
La leyenda del deporte que

La leyenda del deporte que celebró Año Nuevo con una mujer 23 años menor y generó rumores de romance: “Fueron a un camarote”

Los 7 aspectos que entusiasman a la F1 para la temporada 2026: desde el nuevo reglamento al estreno de un circuito urbano

La oferta de Roma a Paulo Dybala para renovar contrato que podría arruinar el sueño de Boca Juniors

Tras su polémico posteo contra la dirigencia de Vélez, Thiago Fernández fue presentado en su nuevo club de Europa

La lista de futbolistas de Boca Juniors que volvieron al club y se entrenarán separados del plantel

TELESHOW
Ale Lacroix habló del monstruo

Ale Lacroix habló del monstruo que lo abusó sexualmente a los 16 años: “Hace poco lo crucé en el lobby de un hotel”

Entre la arena y los sueños: el verano íntimo de Floppy Tesouro y Salvador Becciu en Punta del Este

Silvina Scheffler recibió el alta luego de una semana internada

Daniela Christiansson, conmovida por la tragedia de Crans-Montana: “Un lugar lleno de recuerdos de mi infancia”

Horacio Pagani aclaró por qué no acompañará a Beto Casella en América: “No todo es plata”

INFOBAE AMÉRICA

El director ruso Tugan Sokhiev

El director ruso Tugan Sokhiev es el elegido para dirigir el Concierto de Año Nuevo 2027 de la Filarmónica de Viena

Cómo la computación analógica puede reducir mil veces el gasto energético de la inteligencia artificial

La policía suiza cree que las bengalas sobre botellas de champaña causaron el incendio mortal en Crans-Montana

Los microplásticos generan nuevas moléculas químicas bajo la acción de la luz solar

Las acciones europeas cerraron en máximos históricos y el petróleo comienza el año con nuevas pérdidas