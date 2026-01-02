Al Pacino sorprende al revelar su canción favorita: “Va más allá de la música”

You've Got To Be Carefully Taught - SOUTH PACIFIC (1958)

Al Pacino, reconocido como uno de los actores más influyentes de la industria cinematográfica, sorprendió al público al revelar cuál es su canción preferida. En una reciente entrevista citada por Far Out Magazine, el actor no escogió un tema de moda ni una balada contemporánea, sino una pieza cargada de relevancia histórica: “You’ve Got to Be Carefully Taught”. Escrita por Rodgers and Hammerstein, esta canción forma parte del musical South Pacific (1949) y, según Pacino, posee una fuerza que “va más allá de la música”.

“Fue una época crucial para la historia de nuestro país debido a la tensión racial. La canción tiene una verdadera pasión y una relevancia para la época en la que vivíamos”, afirmó Pacino, destacando no solo la calidad artística de la pieza, sino su profundo significado sociocultural.

La historia detrás de “You’ve Got to Be Carefully Taught”

El origen de “You’ve Got to Be Carefully Taught” se remonta al exitoso musical South Pacific, estrenado en 1949 (no en 1939, como se consigna a veces erróneamente), cuya trama aborda temas de racismo, prejuicio y amor interracial en plena Segunda Guerra Mundial. La canción, con letra incisiva, expone cómo los prejuicios se transmiten de generación en generación y cuestiona las ideas arraigadas en la sociedad.

En aquel período, las palabras de la canción no pasaron inadvertidas. La letra hacía referencia directa a una relación amorosa interracial, algo inusual y disruptivo para la época. No obstante, el tema fue considerado tan controversial que recibió censura en varias partes de Estados Unidos. Georgia, por ejemplo, prohibió su emisión, argumentando que “su contenido amenazaba los valores familiares estadounidenses”.

El intérprete de “Scarface” destacó la importancia de las canciones con impacto social y reflexionó sobre su favorita (Richard Shotwell/Invision/AP)

Además, algunas personalidades y sectores conservadores catalogaron la canción como “propaganda comunista”, lo que intensificó la polémica. Sin embargo, lejos de limitarse a una historia de amor entre una enfermera y un soldado francés, la pieza trascendió y se convirtió en símbolo de una época marcada por los desafíos sociales, según recuerda Al Pacino.

A lo largo de los años, “You’ve Got to Be Carefully Taught” ha sido versionada por grandes figuras de la música internacional, como James Taylor, Billy Porter y Barbra Streisand, reafirmando el poder y la vigencia de su mensaje.

El significado de la canción para Al Pacino

Para Pacino, la fuerza de la canción no reside únicamente en su melodía o su estructura musical. Lo moviliza, principalmente, su contexto histórico y el impacto que tuvo en la cultura estadounidense. “Tiene pasión y relevancia”, explicó el actor, refiriéndose así al papel fundamental que la canción jugó en la lucha contra el racismo y la discriminación.

El intérprete de películas emblemáticas como “El Padrino” y “Scarface” aseguró que el valor de la canción “va más allá del arte”. “La música que nos apasiona puede emocionarnos por la melodía, la letra o el momento de nuestra vida en que la descubrimos, pero también por la relevancia sociocultural que contiene”, compartió Pacino, según recopiló Far Out Magazine.

El actor habló sobre sus arrepentimientos en el cine y cómo ciertas decisiones marcaron su trayectoria profesional

El mensaje de la canción resulta profundamente vigente en tiempos actuales, donde los conflictos en torno a la diversidad y la igualdad siguen generando debate.

Pacino y sus sueños no cumplidos en el cine

El universo artístico de Al Pacino no solo se limita a la música. En el ámbito cinematográfico, también ha reflexionado sobre proyectos que marcaron su carrera, incluso desde la ausencia.

En una entrevista realizada por Larry King en 2010, Pacino habló sobre el filme “Lenny” (1974), dirigido por Bob Fosse. Aunque estimaba que no era el actor adecuado para el papel en su momento, luego reconoció el arrepentimiento de no haber participado.

“No quiero avergonzar a nadie, ese es el problema. Cuando lo leí por primera vez, dije: ‘No, no soy el adecuado para ello’. Pero luego, cuando lo vi y cuando vi a alguien haciendo algo en un club, de repente vi lo que quería hacer con este papel”, relató Al Pacino, quien finalmente vio cómo Dustin Hoffman se convertía en el protagonista del drama biográfico sobre el comediante Lenny Bruce.