¿Al Pacino se casó por primera vez? El anillo que desató rumores y la respuesta del actor

A sus 85 años, el artista de Hollywood no se casó con ninguna de sus parejas

Al Pacino participó en un
Al Pacino participó en un evento en Los Ángeles donde lució un anillo dorado que despertó rumores sobre un posible casamiento (Richard Shotwell/Invision/AP)

Al Pacino fue fotografiado recientemente en un evento en Los Ángeles, organizado para celebrar el lanzamiento de la película Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio.

En el encuentro, el actor de 85 años posó para una serie de fotos junto a DiCaprio y Teyana Taylor, entre otros asistentes. Lo que atrajo la atención de la prensa fue la presencia de un anillo dorado en la mano izquierda de Pacino, lo que dio pie a especulaciones sobre una supuesta boda.

Las imágenes, ampliamente difundidas, lo muestran sonriendo y compartiendo momentos con sus colegas, siempre con el mencionado anillo visible.

Este detalle impulsó rumores sobre la posibilidad de que la estrella de Hollywood pudo haberse casado por primera vez, algo que hasta ahora no había ocurrido en su vida personal pese a varias relaciones sentimentales de alto perfil.

Sin embargo, pocas horas después de la aparición de las fotografías, un representante de Pacino confirmó a la revista People que este no se ha casado.

El representante de Pacino negó
El representante de Pacino negó categóricamente que el actor haya contraído matrimonio por primera vez en sus 85 años de vida (REUTERS/Mario Anzuoni)

La declaración fue categórica: “Al Pacino no está casado”. La aclaración echa por tierra los rumores en torno al supuesto matrimonio, que habían surgido debido al anillo de oro que lució durante el evento.

El portavoz del artista también se pronunció en un comentario a Page Six, insistiendo en que Al Pacino no ha contraído matrimonio. La cadena especulativa inició porque los asistentes al evento notaron el anillo y porque, a su avanzada edad, el intérprete nunca ha formalizado una relación por la vía legal.

Pacino ha mantenido a lo largo de su vida una postura reservada sobre su vida sentimental. A lo largo de su carrera, fue vinculado con figuras como Beverly D’Angelo, con quien tuvo a los mellizos Anton y Olivia, y Jan Tarrant, madre de su hija Julia.

El protagonista de Caracortada también es padre de Roman, nacido en 2023, fruto de su relación con la productora de cine Noor Alfallah.

Sobre su relación actual con Alfallah, declaró a People en octubre de 2024 que no existe una relación romántica entre ambos. “No. Tengo amistad”, explicó.

Personas cercanas a la estrella
Personas cercanas a la estrella de Hollywood afirman que sus hijos han sido la prioridad en su vida personal (REUTERS/Mario Anzuoni)

El representante también recalcó para la revista que “Al y Noor son muy buenos amigos, lo han sido durante años, y son co-padres de su hijo Roman”.

A propósito del matrimonio, Al Pacino manifestó públicamente en varias ocasiones que no descarta la posibilidad.

Claro que es posible [que me case]. Aunque parece fuera de lugar. No tengo idea, pero nunca digo nunca”, detalló a Boston Herald en 2015.

El actor también mencionó en su autobiografía publicada en 2024, Sonny Boy, que veía el matrimonio como “un boleto al tren del dolor”.

En palabras recogidas por People, explicó: “Todo es un boleto al tren del dolor. ¿Vas a subir o no? No, me quedo aquí. Me quedo aquí en la estación, no me subo”.

Noor Alfallah y Al Pacino
Noor Alfallah y Al Pacino mantienen una relación de amistad y co-parentalidad tras el nacimiento de su hijo Roman, sin vínculo romántico actual confirmado (Backgrid/The Grosby Group)

Al Pacino ha convivido con varias de sus parejas a lo largo de su vida, aunque nunca formalizó ninguna de esas relaciones mediante el matrimonio.

“Me gustaba vivir juntos, y después… depende de con quién te lleves bien. Si vives con alguien, tiene que haber una comunión. Si no, es casi una invasión. Así que me gusta saber que, si encuentro a alguien con quien me conecte, eso es importante”, afirmó en la misma entrevista sobre la convivencia.

Uno de sus romances más recordados fue con la actriz Diane Keaton, quien falleció recientemente a los 79 años. Estuvieron juntos con intermitencias entre 1971 y 1987.

Según un testimonio recogido por Daily Mail tras la muerte de Keaton, “mirando hacia atrás, Al admite que el amor de su vida fue Diane, a quien siempre llamó una ‘mujer increíble’”. El mismo contacto señaló que “siempre lamentará no haber dado el paso cuando tuvo la oportunidad”.

Aunque su vida afectiva ha sido objeto de constante atención por los medios, Pacino sostuvo en reiteradas oportunidades que sus hijos han sido el aspecto más relevante de su vida personal.

El romance entre Al Pacino
El romance entre Al Pacino y Diane Keaton marcó una etapa importante, pero nunca se concretó en matrimonio pese al cariño duradero (Archivo IMDB)

Un allegado citado por Daily Mail indicó que “Al adora a todos sus hijos”, y que, pese a su preferencia por vivir en Nueva York, adquirió una vivienda en Los Ángeles para pasar más tiempo con sus hijos menores.

Hasta el momento, no existen pruebas de que Al Pacino se haya casado, pese a las especulaciones originadas por el uso del anillo.

