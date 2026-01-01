Un cartel original de Star Wars sorprende en una subasta al batir un récord histórico

La pintura original de Star Wars creada por Tom Jung en 1977 alcanza un récord mundial de USD 3,875 millones (Heritage Auctions)

Un nuevo récord dentro del universo Star Wars ha capturado la atención tanto de coleccionistas como de fanáticos: la pintura original en formato halfsheet creada en 1977 por Tom Jung fue vendida por USD 3,875 millones, según informó Popular Science.

Esta transacción ha consagrado la pieza como el objeto de memorabilia más caro jamás relacionado con la saga, desplazando a otros artículos emblemáticos como el sable láser utilizado en pantalla por Darth Vader.

Características de la obra subastada

Esta obra subastada por Heritage Auctions pertenece al poco común formato halfsheet, que se caracteriza por su orientación horizontal y por estar impresa en papel más grueso destinado a vestíbulos de cines en la década de los 70.

Su limitada disponibilidad y la especificidad de su formato figuran entre los principales motivos del elevado valor alcanzado, de acuerdo con expertos consultados por Popular Science.

Un hito visual en la historia de Star Wars

El arte de Jung funcionó como primer acercamiento del público al universo de George Lucas en 1977 (Photo by Chris DELMAS / AFP)

La singularidad de la pintura de Jung también radica en su impacto visual e histórico. Para gran parte del público, fue el primer contacto con el universo creado por George Lucas, ya que desde inicios de mayo de 1977 el arte se utilizó en anuncios impresos varias semanas antes del estreno en salas.

Dentro del cuadro se establecieron íconos visuales que definirían la franquicia: la presencia dominante de Vader, los droides R2-D2 y C-3PO, Chewbacca —apreciable en los detalles—, y los rostros de Obi-Wan Kenobi y Luke Skywalker. Un guiño a los seguidores se manifiesta en la caminata de Luke, Chewbacca y Han Solo rumbo a la ceremonia de medallas, adelantando un hito del filme aún desconocido en aquel año.

Popular Science destaca que, más allá del récord, la imagen concebida por Jung se transformó en la referencia visual de Star Wars, apareciendo luego en portadas de programas oficiales, vallas publicitarias de gran formato y numerosas publicaciones gráficas durante el lanzamiento original de la película.

Subastas récord y el auge del coleccionismo

La subasta récord se inscribe en un momento de fuerte interés global por coleccionables de Star Wars. Recientemente, el sable láser de Darth Vader, único con autenticidad comprobada por su uso en pantalla, fue vendido por USD 3,64 millones en una subasta de Los Angeles Entertainment Memorabilia Live Auction, liderando el ranking hasta ser superado por el halfsheet de Jung.

El sable láser de Darth Vader, autenticado por su uso en pantalla, alcanzó un valor de USD 3,64 millones en Los Ángeles (Foto: Star Wars)

El mercado continúa ofreciendo auténticos “Santos Griales” vinculados a la saga. En 2023, Heritage Auctions adjudicó por USD 3,1 millones un modelo original de X-Wing de 50 centímetros, hallado en el garaje del modelista Greg Jein y utilizado en la batalla final del filme.

En el ámbito de los juguetes, la figura de Vlix —fabricada en escasísima cantidad tras la cancelación de la serie Star Wars: Droids y la venta de sus moldes a la brasileña Glasslite— se ha valorado entre USD 5.000 y USD 50.000 gracias a su misterioso recorrido.

El cómic Star Wars #1 de Marvel, publicado en julio de 1977 y creado por Roy Thomas junto al artista Howard Chaykin, mantiene su lugar entre los ejemplares más codiciados del coleccionismo galáctico, con precios que oscilan entre USD 2.500 y USD 11.500, dependiendo de su estado de conservación.

Curiosidades y rarezas del universo Star Wars

Entre los objetos más curiosos, los huesos del dragón Krayt —vistos cuando C-3PO recorre el desierto de Tatooine— son en realidad piezas de utilería de una película de Disney reutilizadas durante el rodaje. Tras ser abandonados en Túnez, fueron descubiertos en 1995 por un arqueólogo, y los entusiastas del universo Star Wars aún buscan y comercian fragmentos, cuyos valores varían de USD 150 a USD 1.800.

Al situar a la pintura de Tom Jung como la pieza de memorabilia más valiosa de Star Wars, Popular Science subraya su papel como imagen inaugural del universo de la saga y referente visual definitivo que definiría la identidad de Star Wars en distintas plataformas durante su estreno original.