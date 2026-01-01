Sabrina Carpenter reveló que casi incendia su baño por accidente

La imagen del baño quemado contrastó con los logros profesionales que Carpenter celebró en su balance anual.(Composición: Reuters/Instagram)

En medio de un repaso por uno de los años más intensos de su carrera, la cantante y actriz Sabrina Carpenter sorprendió a sus seguidores al revelar que, en algún momento de 2025, provocó accidentalmente un incendio en el baño de su casa.

El pasado 31 de diciembre, la artista hizo un breve recorrido por los recuerdos del año que se fue. Entre los selfies y las fotos de concierto, Carpenter adjuntó la imagen de su lavabo quemado.

“Prendí fuego al baño por accidente”, escribió vía Instagram Stories. En la foto también se observa una vela en un vaso rojo cerca de la zona afectada, aunque no está claro si ésta fue la causa directa del accidente.

Sabrina Carpenter no precisó la fecha exacta del accidente (Captura: Instagram/Sabrina Carpenter)

La intérprete de “Tears” no es la única celebridad que tuvo un percance doméstico de este tipo. Como se recuerda, Britney Spears sufrió un incendio en su gimnasio personal en 2020, también causado accidentalmente.

Otro incidente viral fue protagonizado por Taylor Swift y Gracie Abrams, quienes durante una sesión nocturna de creación musical en 2024 provocaron un pequeño incendio en la cocina del departamento de Swift en Nueva York.

Taylor Swift y Gracie Abrams tuvieron un percance con fuego durante una sesión creativa en 2024.(Twitter/REUTERS)

El hecho quedó documentado en un video en el que Swift, desconcertada, sostenía un extintor mientras intentaba apagar las llamas.

El 2025 de Sabrina Carpenter

El accidente doméstico ocurrió en el marco de un año particularmente exitoso en cuanto a lo profesional.

Entre los momentos más celebrados por la cantante se encuentra su colaboración con Dolly Parton en el remix de “Please Please Please”, un trabajo que reunió a dos generaciones de la música.

A ello se sumó su participación junto a Paul Simon en Saturday Night Live.

Sabrina Carpenter posa con el premio a la mejor interpretación pop solista y al mejor álbum vocal pop durante la 67ª edición anual de los Premios Grammy, en 2025 (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

El balance de 2025 también incluyó su portada para la revista Vogue, un logro que reflejó su creciente influencia en la moda y el entretenimiento, así como el rodaje de varios proyectos audiovisuales, entre ellos el videoclip de “Manchild”.

En el plano musical, Carpenter celebró el lanzamiento de su álbum Man’s Best Friend, publicado el 29 de agosto, que debutó en el primer lugar del Billboard 200. Asimismo, resaltó el segundo tramo de la gira internacional Short n’ Sweet Tour, con la que recorrió distintas ciudades alrededor del mundo.

Además de recordar los hitos del año, Carpenter quiso cerrar 2025 con un gesto especial para sus seguidores: el lanzamiento de una canción navideña titulada “Such a Funny Way”.

Aunque originalmente la canción fue lanzada como un track en la edición deluxe vinilo de su álbum Man’s Best Friend, la cantante decidió ampliar su distribución como descarga digital en septiembre.

La gira Short n’ Sweet Tour fue uno de los ejes del intenso calendario de la artista durante el año que se fue (Instagram/Sabrina Carpenter)

Fue este 24 de diciembre de 2025 cuando Carpenter la liberó en todas las plataformas de streaming como un “regalo” para sus fans.

En una publicación de Instagram acompañando el lanzamiento, la artista escribió que la había compartido “para agradecer por un año tan hermoso… y para ofrecer, a quien lo necesite, una canción catártica de Navidad”. También aprovechó para expresar su cariño hacia quienes han apoyado su música, agradeciendo un “2025 tan especial” y sugiriendo que “aún hay mucho bueno por venir”.