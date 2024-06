El momento en que Taylor Swift apagó un incendio en su apartamento de Nueva York

Mientras escribía una canción junto a Gracie Abrams, la cantante tuvo que extinguir el incendio en una habitaciones de su apartamento en Nueva York.

Gracie Abrams, la cantautora estadounidense, ha revelado detalles sobre su colaboración con Taylor Swift en su nuevo álbum “The Secret of Us”. A través de Twitter, compartió un video del momento exacto cuando Taylor apagó un pequeño incendio en su apartamento de Nueva York.

“Escribir toda esta canción desde las 2am hasta las 6am fue de lo más divertido que he tenido en mi vida. @taylorswift13 ahora sabemos cómo usar un extintor. Los quiero”, escribió para acompañar la singular escena que no puedo desvelar hasta hoy por el lanzamiento de su segundo disco.

En una entrevista con Billboard, Abrams había detallado la anécdota sobre la noche en que ambas trabajaron juntas en la canción “Us” en el apartamento de Swift en Nueva York. Según relató, la sesión de composición se extendió hasta altas horas de la madrugada incluyó cena y bebidas, y se vio interrumpida por un pequeño incendio en la cocina.

“Ella fue una leyenda. No sé cómo a esa hora y en nuestro estado supo qué hacer”, comentó Abrams, refiriéndose a cómo Swift reaccionó rápidamente y extinguió las llamas con un extintor a pesar de haber estado bebiendo.

El incendio fue provocado por una vela que se volcó accidentalmente. Aunque el incidente no escaló a mayores, ambas cantautoras sufrieron tos durante semanas debido a los vapores del extintor.

“Inicialmente confundimos el sonido de la vela cayendo con el de uno de los gatos de Taylor saltando por la casa”, explicó Gracie Abrams, quien de hecho logró en cámara captar a uno de los gatos de estrella pop luego del suceso.

La colaboración para “Us” surgió mientras escuchaban instrumentales creados por Aaron Dessner, miembro de la banda The National. Abrams comentó que “corrió al piano para comenzar a escribir la canción”, un momento que describió como un sueño de infancia hecho realidad.

Dessner elogió la química entre ambas artistas, destacando la admirable capacidad de Taylor Swift para grabar y producir sus interpretaciones vocales. Según Dessner, “la admiración de Abrams por Swift es palpable”.

La admiración de Gracie Abrams por Taylor Swift contribuyó a una fructífera colaboración reflejada en la canción "Us" para su nuevo álbum "The Secret of Us" (Interscope Records)

Antes del incendio, Taylor compartió con Gracie algunas canciones de su entonces inédito álbum The Tortured Poets Department. La joven artista de 24 años recordó bailar con la canción “But Daddy I Love Him” y quedarse impresionada al escuchar “The Smallest Man Who Ever Lived”.

El apartamento de Taylor Swift, ubicado en el barrio de Tribeca y valorado en USD 50 millones de dólares, fue el escenario de esta colaboración y del inesperado incidente.

La anécdota ha capturado la atención de los seguidores de ambas artistas, quienes han revisitado una publicación de Instagram de Abrams de diciembre de 2023. En dicha publicación, la intérprete aparece tumbada en el suelo del apartamento de Swift, ahora contextualizada como parte de esa noche memorable.

Abrams recordó bailar con Taylor Swift al ritmo de "But Daddy I Love Him" durante la sesión de composición (Instagram/@gracieabrams)

La conexión entre Taylor Swift y Gracie Abrams

Las dos cantantes aprovecharon este tiempo para profundizar en su relación profesional, que antes había comenzado durante el Eras Tour de Swift en 2023, donde Abrams fue telonera. En una entrevista posterior con People, expresó su gratitud hacia su colega diciendo: “Participar en la gira ‘cambió el curso de mi vida de muchas maneras’”.

Además, Gracie Abrams, nominada a mejor artista nuevo en los Grammy 2024, atribuyó parte de su éxito a la confianza que Swift depositó en ella. “Ella es la intérprete más increíble y la amiga más generosa”, destacó, reconociendo la influencia positiva de Swift en su carrera.

“Cambió el curso de mi vida de muchas maneras”, expresó la artista de 24 años tras ser incluida como telonera en el Eras Tour (TAS2023 via Getty Images)

La canción “Us” refleja esta sinergia artística como una de las piezas centrales del nuevo álbum “The Secret of Us”. Abrams, que volverá a unirse a Swift como telonera en los conciertos finales de la etapa estadounidense del Eras Tour a finales de este año, continúa mostrando su gratitud y admiración hacia Swift.

“El hecho de que apostara por mí es, creo, la razón por la que puedo estar en esta sala esta noche”, dijo la estrella en ascenso durante la ceremonia de los Grammy.