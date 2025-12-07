RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

RM compartió que BTS vivió momentos de incertidumbre sobre su futuro durante una transmisión por Weverse donde abordó la pausa del grupo (REUTERS/Big Hit Music)

RM, líder del grupo surcoreano de K-pop BTS, expresó que la agrupación atravesó momentos en que evaluar su continuidad resultó una pregunta recurrente.

El rapero abordó este tema en una reciente transmisión en la plataforma Weverse, donde compartió que durante el periodo de descanso del grupo, la duda sobre la permanencia estuvo presente.

“Hubo muchas veces en las que el equipo enfrentó situaciones donde podía haberse detenido. ‘¿Debemos disolvernos? ¿Deberíamos parar?’. Reflexioné sobre eso incontables veces. Aun así, agradezco que sigamos juntos”, afirmó, según reportó la agencia Yonhap.

Durante la emisión, Kim Nam-joon, conocido mundialmente como RM, señaló que su capacidad para transmitir ciertos detalles internos es limitada: “Hay cosas que no puedo revelar”.

Mediante una transmisión en vivo, el idol surcoreano aclaró que cada miembro del grupo se manifiesta individualmente (WeVerse)

El idol surcoreano abrió el directo reconociendo la atención permanente de sus fans, conocidos como ARMY, en medio de especulaciones acerca del supuesto romance de JungKook y Winter, integrante del grupo femenino Aespa. Al respecto, Big Hit Music y SM Entertainment, respectivas a agencias de los cantantes, se negaron a hacer comentarios a la prensa.

“Si algo pasa, lo difundirán”, señaló en referencia a sus compañeros de banda. “Pero tengo que tener cuidado con lo que digo durante una transmisión en vivo. No soy yo quien puede explicarlo todo”, afirmó.

Y agregó: “Chicos, no... Por favor, no busquen a nadie más. Ustedes acaban de llegar a mi estación y, bueno... Otros miembros tienen sus teléfonos. Ellos... Ellos van a encender sus luces si así lo desean”.

Jungkook, integrante de BTS, permanece en la atención del público debido a los rumores y especulaciones sobre su vida sentimental (REUTERS/Caitlin Ochs)

Aludiendo a la evolución de la dinámica interna, el artista enfatizó que cada integrante desarrolla hoy su individualidad.

“En el pasado, me adelanté por el equipo, pero ahora cada miembro es un individuo con su propia personalidad y tendencias. Lo que debía hacer ya no aplica”, aclaró durante el live.

BTS tiene previsto reunirse durante el próximo año tras la finalización de los compromisos militares y planea la publicación de un nuevo trabajo discográfico acompañado de una gira mundial. “El álbum está casi completo y practicamos todos los días”, puntualizó RM.

Asimismo, esclareció que, aun con este avance, existen factores legales y comerciales que impiden una comunicación total sobre los planes.

El cantante reconoció que la posibilidad de disolver BTS fue analizada repetidas veces durante el receso (REUTERS/Tyrone Siu)

¿Cuándo es el regreso de BTS?

RM reiteró el compromiso de la banda con su público y enfatizó las rutinas de ensayo que mantienen junto al proceso de grabaciones audiovisuales previstas para acompañar el siguiente lanzamiento.

Según el reporte de Yonhap, el músico comentó a través de Weverse: “Practicamos juntos ayer. Estamos grabando contenido y ensayando cada día. Les mostraremos todo una vez que esté bien preparado”.

El álbum en desarrollo representará el primer trabajo con todos los integrantes de BTS desde la publicación de la antología Proof y el concierto Yet to Come in Busan de 2022.

Se espera que la agrupación masculina de K-Pop regrese oficialmente en 2026. La expectativa por el retorno de los miembros en conjunto es alta entre los seguidores del grupo.

A pesar de las dificultades y las presiones surgidas en los últimos años, RM dirigió un mensaje directo a ARMY.

El esperado regreso de BTS incluirá nueva música y una gira mundial luego del servicio militar (EPA/KIM HEE-CHUL)

“Soy humano también, así que cometeré errores y habrá veces en que no podré cumplir sus expectativas. Todos tienen preocupaciones, pero al final, debemos seguir adelante”, expresó.

El idol de BTS insistió en que el afecto entre los miembros y el vínculo con el público son los motores que han permitido que la banda continúe, a pesar de enfrentar decisiones complejas respecto a su futuro.

En ese sentido, mencionó que en el segundo semestre del año se les interrogó sobre la aparente inactividad de la banda, a lo que expresó: “No quisimos desperdiciar el tiempo. Pero hay cosas que no puedo decir”.

Es posible que la existencia de situaciones estructurales u organizativas exceden la decisión individual de los músicos y, finalmente, influyen en la agenda oficial.