Mickey Rourke enfrenta un proceso de desahucio por una deuda de más de 60 mil dólares

Mickey Rourke enfrenta un proceso de desahucio en Los Ángeles tras acumular una deuda de alquiler superior a 60.000 dólares (The Grosby Group)

Mickey Rourke afronta un proceso de desahucio en Los Ángeles por una deuda de alquiler que superó los 60.000 dólares.

Según documentos judiciales citados por Los Angeles Times, el actor recibió el 18 de diciembre una notificación para saldar la deuda o abandonar la vivienda en un plazo de tres días y, al no cumplir con el pago, su situación legal se complicó aún más.

La propiedad que ocupó, descrita como un “bungaló español cuidadosamente renovado” y construida en 1926, fue alquilada por Rourke en marzo por 5.200 dólares mensuales, cantidad que luego se incrementó hasta los 7.000 dólares al mes.

El arrendador, Eric Goldie, reclamó no solo la suma adeudada sino también compensación por costas legales y daños materiales.

Con 73 años y tras alternar el boxeo con la actuación, Rourke experimentó una carrera con grandes éxitos y notorios altibajos.

El actor estadounidense recibió una notificación judicial para abandonar una propiedad de estilo español renovada, alquilada a un costo de hasta 7.000 dólares mensuales (Backgrid/The Grosby Group)

Tras obtener reconocimiento en películas como Diner y protagonizar películas como La ley de la calle y Nueve semanas y media, su vida personal y profesional se vio afectada por episodios controvertidos.

En 2008, el propio intérprete reflexionó en declaraciones a Los Angeles Times: “Perdí todo. Mi casa, mi esposa, mi credibilidad, mi carrera”, asegurando que su conducta, más asociada a heridas emocionales de la infancia que a la ira, “asustaba a la gente”.

El resurgir llegó en 2005 con su participación en Sin City y, tres años más tarde, con su interpretación en The Wrestler, que le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar como mejor actor.

Sin embargo, su presencia pública continuó generando polémica. En abril, acordó abandonar el reality británico Celebrity Big Brother UK tras recibir advertencias por el uso repetido de “lenguaje inapropiado” y “comportamiento inaceptable”, según confirmó un portavoz del programa a Variety.

La salida se produjo después de un enfrentamiento verbal con el concursante Chris durante una prueba, en el que Rourke utilizó expresiones consideradas “amenazantes y agresivas”, aunque no existió contacto físico.

A sus 73 años, Mickey Rourke ha experimentado una carrera marcada por éxitos en el cine, altibajos personales y episodios controvertidos (Moviestore/Shutterstock)

La situación se agravó días antes cuando Mickey Rourke dirigió comentarios sobre la orientación sexual de la también participante JoJo Siwa.

Según lo recogido por BBC, el actor le dijo: “Voy a votar para que la lesbiana se vaya rápido”, a lo que Siwa respondió que esa argumentación era homofóbica.

Rourke también fue reprendido por referirse a la zona de fumadores con un término peyorativo, luego de lo cual aclaró que hablaba de un cigarrillo y no hacia ella.

Tras la intervención de la producción, lo llamaron al confesionario, donde recibió un aviso formal. “Tu lenguaje fue ofensivo e inaceptable. Si persiste, serás expulsado de la casa”, le indicaron en su momento.

El propio Rourke se disculpó en varias ocasiones. “No tengo malas intenciones. Solo hablo sin filtro, no lo tomé tan en serio. Si he causado daño, lo siento”, indicó en una de sus declaraciones a la prensa.

En abril, Mickey Rourke abandonó el reality "Celebrity Big Brother UK" tras advertencias sobre lenguaje inapropiado y comportamiento inaceptable hacia otros concursantes (Big Brother UK)

En respuesta a estos incidentes, un portavoz de ITV indicó a BBC que todos los participantes recibieron formación para garantizar el respeto y la inclusión antes de ingresar al programa, y que la convivencia se mantuvo bajo vigilancia continua para abordar cualquier conducta inapropiada de forma inmediata.

Tras su salida, la representante de Mickey Rourke anunció que iniciarían acciones legales por una disputa salarial, alegando que el programa “humilló públicamente” al actor y se negó a pagarle, según información de Los Angeles Times.

Durante las últimas décadas, la figura del artista apareció tanto en titulares por su desempeño artístico como por controversias y problemas personales fuera de los focos, situándose en el centro de la atención mediática por motivos que fueron más allá de su trabajo en la industria cinematográfica.