De la desconexión digital al Emmy: el recorrido de Erin Doherty hasta alcanzar el éxito con Adolescencia

Erin Doherty se destaca en Netflix con su papel en 'Adolescencia', una serie que supera los 150 millones de visualizaciones desde su estreno (REUTERS/Daniel Cole)

Erin Doherty, actriz británica reconocida por su labor en Adolescencia, relató a The Guardian cómo estuvo cerca de perder el papel que definiría su carrera debido a su escasa relación con la tecnología.

“Soy muy mala con mi móvil. Soy una tecnófoba y él lo sabía”, explicó sobre los mensajes que le enviaban Stephen Graham, creador de la serie, y Hannah Walters, productora, tras finalizar el rodaje de “A Thousand Blows”.

“Recibí notas de voz de Stephen y Hannah diciéndome: ‘¡Erin, contesta el teléfono!’”. Tras varios intentos, Doherty respondió y aceptó el papel en Adolescencia de inmediato, sin leer el guion.

Éxito en Netflix y reconocimiento profesional

La actriz británica confiesa su escasa relación con la tecnología, lo que estuvo a punto de costarle el rol protagónico en 'Adolescencia' (Netflix)

Desde su estreno en Netflix en marzo, el drama superó los 150 millones de visualizaciones, según datos citados por The Guardian, y generó un debate cultural considerable. La serie se proyectó en escuelas secundarias y sus creadores recibieron una invitación oficial a Downing Street.

“No, y no estoy segura de que debas hacerlo. Pero sí sabes cuando formas parte de algo bueno que merece ser visto, y lo sabíamos. Creo que, al venir de un lugar tan genuino y puro, eso influyó en el proceso. Desde el primer día, se sentía esa energía”, señaló Doherty. Su interpretación de Briony Ariston le valió el Emmy a mejor actriz de reparto, consolidando un periodo de logros destacados.

El proceso creativo y la colaboración en el set

Sobre el proceso creativo, Doherty resaltó la influencia del guionista Jack Thorne, a quien definió como “un escritor para actores”, por su disposición al diálogo y la búsqueda de autenticidad en el guion: “Era muy colaborativo y planteaba que debía sentirse real y crudo. Si algo no encajaba, lo cambiábamos. Eso es algo que libera mucho al intérprete”.

La interpretación de Doherty como Briony Ariston en 'Adolescencia' le valió el Emmy a mejor actriz de reparto y consolidó su carrera (REUTERS/Daniel Cole)

Los ensayos previos duraron dos semanas y el trabajo en el set se organizó en tomas largas, dos por día, conforme al estilo de Philip Barantini, director de la serie. “Por la naturaleza de lo que Philip quería lograr, tenía que sentirse peligroso y orgánico. Más tomas habrían destruido esa atmósfera”, aseguró Doherty.

Construcción de personajes y momentos de tensión

Para construir a Briony Ariston, la actriz recurrió a su experiencia en terapia y se propuso alejarse del estereotipo plano del terapeuta en pantalla: “Creo que hay mucho más en ellos. Son personas con una gran habilidad para desenvolverse entre las capas de cualquier intercambio. Buscaba aportarle esa humanidad. Briony es profesional, pero también espera ver algún gesto de remordimiento en Jamie, alguna señal de que no es irrecuperable”.

“Quise plasmar esa tensión, porque de otro modo solo habría un niño y una figura acorazada frente a frente. Los terapeutas tienen emociones y luchan con sus propios juicios; quería mostrar que ella también estaba implicada genuinamente en este chico”, expresó a The Guardian.

Doherty explora nuevas dimensiones en el personaje de terapeuta, aportando humanidad y profundidad al rol femenino en la serie (Netflix)

Uno de los instantes de mayor tensión en la serie surgió, según Doherty, con el llamado “momento del sándwich”. En una sesión, Briony comparte su almuerzo con Jamie y, al terminar, muestra repulsión por el sándwich ya marcado por los dientes del adolescente. Aquella reacción no figuraba en el guion: “La tensión fue en aumento. Realmente me afectó. Aunque en el set no le dimos importancia al sándwich”, afirmó entre risas.

“Me sorprendió que surgieran tantas teorías en torno a ese detalle. Es agradable que el público dedique tiempo a analizar esos pequeños gestos“, agregó.

Reflexiones sobre la industria y el futuro

Fuera del plató, Doherty reflexionó acerca de la atención fragmentada en la audiencia y la tendencia de la industria audiovisual a simplificar las historias para el “visionado casual”.

La audiencia analiza detalles como el 'momento del sándwich', que genera debate cultural sobre los pequeños gestos en la narrativa audiovisual (REUTERS/Peter Nicholls)

“Odio la idea de que la distracción de los teléfonos sea parte de una mente creativa. Para mí, eso es como la muerte del arte. Espero que esto sea una bandera para confiar en el público. Somos mucho más inteligentes de lo que muchos productos suponen”, defendió en su diálogo con The Guardian.

De cara al futuro, Doherty mantiene su compromiso con relatos diversos, en especial los queer, y expresa su interés en conectar con temas relevantes en la cultura actual: “Quiero dejarme guiar por lo que está ocurriendo en la cultura y en la realidad que vivimos”.

Reconoce lo aprendido junto a Stephen Graham y Jack Thorne y confía en forjar colaboraciones creativas duraderas en historias aún poco exploradas.