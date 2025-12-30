Entretenimiento

La razón por la que ASAP Rocky ayudará a pagar el alquiler del edificio donde vivió su infancia

El rapero celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum financiando el alquiler de un edificio de Harlem donde pasó su adolescencia

A$AP Rocky ayudará a las personas de su vecindario de la infancia en Nueva York. (REUTERS/Benoit Tessier)

A$AP Rocky cerrará 2025 con un gesto que trasciende la música. En la antesala del lanzamiento de Don’t Be Dumb, su esperado cuarto álbum de estudio, el rapero anunció una iniciativa solidaria destinada a la comunidad que lo vio crecer.

En colaboración con la empresa Bilt, el artista financiará el alquiler de todo un edificio de Harlem donde pasó parte de su adolescencia, cubriendo el pago correspondiente a enero de 2026 para todos sus residentes.

El proyecto acompaña la salida del disco, prevista para el viernes 16 de enero, y busca subrayar el vínculo profundo que Rocky mantiene con su barrio de origen.

“Para mí siempre se trató de tu comunidad y tu vecindario. Harlem me hizo quien soy. Cuando Bilt propuso cubrir el alquiler de todo el edificio donde crecí, eso fue diferente. No es solo un negocio, es entender de verdad lo que significa comunidad”, expresó el músico, de 37 años, en un comunicado.

A$AP Rocky aseguró que el barrio de Harlem lo hizo el hombre que es hoy. (REUTERS/Eduardo Munoz)

La donación, confirmada por Us Weekly, apunta a un edificio específico de Harlem que formó parte de la vida cotidiana del rapero durante sus años de formación.

Más allá del impacto económico inmediato, la acción se presenta como un símbolo de retribución a un entorno que moldeó su identidad artística y personal. Para Rocky, el lanzamiento del álbum y la iniciativa social forman parte de una misma idea: reconocer las raíces y devolver oportunidades.

El propio artista definió Don’t Be Dumb como “una carta de amor a Nueva York”. En ese sentido, destacó que poder apoyar al lugar exacto que lo crio, mientras también ayuda a personas de distintas ciudades a afrontar el pago del alquiler a través de Bilt, es el tipo de alianza que considera verdaderamente significativa.

La colaboración incluye además una edición limitada en vinilo del álbum, diseñada por el propio Rocky y disponible exclusivamente a través de la app y el sitio web de la compañía.

A$AP Rocky lanzó una edición especial en vinilo de "Don’t Be Dumb". (Instagram/ A$AP Rocky)

El nuevo disco marca el regreso discográfico de A$AP Rocky después de casi ocho años sin publicar un álbum de estudio, desde Testing en 2018. Aunque los detalles del proyecto se mantienen en reserva, el músico ya había explicado en entrevistas anteriores por qué evita lanzar música con frecuencia.

En declaraciones a Perfect Magazine, aseguró que su prioridad es construir un legado y no simplemente mantenerse vigente. “No hago cosas solo para seguir en la conversación. Busco que sean naturales, creativas y ambiciosas, cosas que realmente me satisfagan”, afirmó.

Durante este largo intervalo entre discos, la vida de A$AP Rocky cambió de manera profunda. Junto a Rihanna, con quien mantiene una relación consolidada, formó una familia y hoy es padre de tres hijos: RZA, de 3 años; Riot, de 2; y Rocki, de apenas tres meses.

El rapero ha señalado en varias ocasiones que la paternidad es una de las fuentes principales de su felicidad actual. “Ser padre, pareja y un hombre de familia es lo que realmente me impulsa. Eso, sumado a poder expresarme creativamente, es lo que me completa”, comentó.

A$AP Rocky afirmó que ser un hombre de familia es lo que realmente lo impulsa. (REUTERS/Manon Cruz)

Rihanna también ha elogiado públicamente el rol del rapero como padre. En una entrevista con Harper’s Bazaar, la cantante aseguró que lo mejor de su pareja es verlo ejercer la paternidad.

Entre risas, reconoció que sus hijos parecen adorarlo incluso más que a ella, una situación que, lejos de molestarla, considera una de las mayores alegrías de su vida.

