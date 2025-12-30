Cómo es la nueva vida de Macaulay Culkin lejos de la fama y muy cerca de su familia

Macaulay Culkin revela en el pódcast Smartless su transformación tras la fama infantil de 'Mi pobre angelito' y su nueva rutina familiar

Macaulay Culkin reapareció en el pódcast Smartless en YouTube y ofreció una visión honesta acerca de su vida: desde la infancia marcada por el estrellato global de Mi pobre angelito, el retiro voluntario y el regreso esporádico a la actuación, hasta su presente como padre junto a Brenda Song.

Durante la charla con Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes, el actor compartió anécdotas y reflexiones que retratan la trayectoria de un niño prodigio cuyos desafíos y logros marcaron a toda una generación.

Culkin explicó que su entrada en la actuación fue casi accidental, determinada por la dinámica familiar. “Fue mi padre quien iba a fotografiar a mis hermanos mayores en el parque y mi madre le dijo: ‘Lleva a Mac contigo’. Creo que solo quería un descanso”, recordó.

Desde sus primeros trabajos en el Black Box Theatre de Manhattan, el salto al cine fue directo: “Literalmente, pasé de hacer teatro a participar en películas”.

Culkin describió cómo la fama global a los nueve años alteró radicalmente su entorno y relaciones cotidianas en Nueva York (REUTERS/David Swanson)

Sobre su debut en El cohete de Gibraltar a los seis años, lo describió como algo natural: “Solo debía memorizar las líneas, no mirar a cámara, encontrar la luz, marcar posiciones. Me resultaba sencillo”, contó.

La popularidad desbordante llegó con Mi pobre angelito cuando tenía nueve años. El actor evocó cómo su entorno cotidiano cambió de forma abrupta: “Era el aniversario 35 de la película; yo tenía nueve años, vivía en un barrio irlandés de Nueva York y de pronto era el niño más famoso de mi calle”.

La fama alteró su día a día y hasta sus amigos de siempre se convirtieron en espectadores: “Los chicos del barrio, que conocía de toda la vida, empezaron a espiar por mi ventana”.

Culkin admitió: “Siempre me sentí como alguien sin referentes; no podía mirar a los lados y encontrar a alguien igual. Fue una experiencia única, completamente diferente a la de cualquier otro niño”.

Infancia, retiro y autonomía

El actor relató que su incursión en la actuación fue accidental, motivada por la dinámica familiar y el impulso de sus padres (The Grosby Group)

Respecto a su padre, el actor fue enfático: “Tuve una relación bastante difícil con él, como es sabido. En cuanto logré distanciarme, mi calidad de vida mejoró”. Añadió que su experiencia escolar fue atípica: “Tuve una tutora excelente en los rodajes. Si notaba que estaba agotado, me leía un libro o directamente me daba tiempo de descanso”.

A los 14 años, Culkin optó por alejarse casi por completo de la actuación. “Me retiré durante casi una década. Ya había dejado mi nombre, mi huella y mi fortuna; ahora solo hago lo que me gusta”, explicó. Definió ese período como “una carrera de ratas” y remarcó la importancia de haber alcanzado la autonomía: “Cuando por fin la tuve, la tomé con ambas manos”.

Al cumplir 18 años, conoció sus verdaderos ingresos: “Fui a la oficina de mi representante y ahí me mostraron todo lo que había ganado. Sabía que era una suma importante, pero no llevaba la cuenta. Reconozco que tuve mucha suerte”, afirmó.

Tras vivir una infancia sin referentes, Culkin destacó el valor de la autonomía y el distanciamiento de la figura paterna en su bienestar (The Grosby Group)

El regreso a la actuación se dio bajo sus propios términos. “Volví a los escenarios en Londres con la obra ‘Madam Melville’, luego en Nueva York. Decidí retomar la actuación solo cuando realmente me interesa. Técnicamente sigo retirado; hago proyectos que me atraen, y luego me retiro de nuevo”. Desde esa posición, eligió propuestas distintas, como “Party Monster”, motivado por la necesidad de explorar otras alternativas fuera del circuito comercial.

Paternidad, estructura y una vida lejos de la exposición

Actualmente, Macaulay Culkin reside en Los Ángeles junto a Brenda Song, en una relación que comenzó durante el rodaje de una película en Tailandia. “Ya llevamos más de ocho años juntos. Nos conocimos en Tailandia aunque ella es de Sacramento”, relató con humor.

Al hablar de su vida familiar y la paternidad, remarcó la diferencia respecto a su propia infancia: “No tuve realmente buenos modelos, así que estoy reinventando la rueda como padre. No quiero que los pecados de mi padre se transmitan a mis hijos”.

La vida actual de Culkin junto a Brenda Song en Los Ángeles se sustenta en rutinas organizadas y tradiciones familiares alejadas del estrellato (Backgrid/The Grosby Group)

La búsqueda de estabilidad y estructura es un pilar en su hogar: “Nosotros sí tenemos cenas familiares, usamos pijamas a juego. Mis hijos llevan una vida mucho más organizada que la mía”. Los niños reconocen a su madre por la serie Zack y Cody: Gemelos en acción, aunque no asocian a su padre con el niño de Mi pobre angelito.

Sobre la fama y la privacidad, Culkin enfatizó que aprendió a poner límites claros: “No me gusta que la gente me aborde cuando estoy con mis hijos o en la mesa. No me sigas al baño. Yo decido cómo interactúo con las personas. Ese es mi contrato social”. En esta etapa adulta, la satisfacción la encuentra en el ámbito familiar: “Todo lo que busco lo hallo en mi interior, junto a mi familia”.

Legado, pasatiempos y la herencia de “Mi pobre angelito”

Entre sus pasatiempos favoritos, Culkin mencionó la afición por el universo Lego: “En los últimos 40 días armé treinta sets. Me resulta terapéutico, como un rompecabezas”, compartió, sumando una anécdota doméstica: “Al final, mi hijo de tres años y el de cuatro lo desarman todo, pero eso es parte de la diversión”.

Culkin busca romper patrones negativos de su propia infancia e inculcar valores y estabilidad a sus hijos mediante actividades cotidianas (REUTERS/Mario Anzuoni)

También relató las fiestas de pijamas, juegos de rol y actividades cotidianas para inculcar valores a sus hijos: “Les enseño a elegir flores para su abuela y a ser detallistas”.

La relación de los niños con Mi Pobre Angelito otorga un matiz especial a la vida familiar: “Ven la película y creen que ellos son ese niño. Les pregunto si recuerdan lanzarse en trineo o poner trampas, y me dicen que sí. Un día descubrirán la verdad y va a ser un momento increíble”, anticipó el actor en el pódcast.

Para Culkin, ver Mi pobre angelito con sus hijos le dio un sentido completamente nuevo: ahora representa un puente generacional y una experiencia compartida en familia, dotando a su legado de un valor renovado.