Meryl Streep protagonizará y producirá una serie basada en Las correcciones: qué se sabe

Meryl Streep protagoniza y produce la serie 'Las correcciones' de Netflix, basada en la premiada novela de Jonathan Franzen - REUTERS/Maja Smiejkowska

La plataforma de streaming Netflix confirmó la producción de una serie basada en la novela Las correcciones, con Meryl Streep como protagonista y productora ejecutiva. La adaptación de la obra de Jonathan Franzen cuenta con la dirección de Cord Jefferson, ganador del Óscar, y forma parte de un acuerdo alcanzado tras una intensa puja entre estudios, según informó Deadline.

La miniserie, de la mano de Paramount Television Studios, marca el regreso de Streep a la televisión y refuerza la tendencia de grandes alianzas entre el cine y la literatura.

La noticia, difundida por medios como TUDUM, destaca que Streep asumirá el papel de Enid Lambert, matriarca de una familia del Medio Oeste estadounidense. La historia se centra en el intento de Enid por reunir a sus tres hijos adultos en una última Navidad, mientras la salud de su esposo se deteriora por el avance del Parkinson.

La adaptación de 'Las correcciones' cuenta con dirección de Cord Jefferson, ganador del Óscar, y guion del propio Franzen

Según Deadline, la serie fue adquirida por Netflix luego de superar ofertas de otras plataformas, incluyendo Paramount+, en una operación que subraya el interés de la compañía por ampliar su catálogo de dramas de alto perfil.

Las correcciones fue publicada en 2001 y se consolidó como un fenómeno literario, alcanzando el número uno de ventas y obteniendo el Premio Nacional del Libro de Ficción en Estados Unidos. El texto fue finalista del Pulitzer y ha sido calificado por Publishers Weekly como “una obra compuesta en igual medida de furia y humor, que observa sin sentimentalismo los dramas culturales y personales de la sociedad norteamericana”.

La novela explora el impacto de las expectativas familiares, la enfermedad y las crisis personales, elementos que la serie busca trasladar a la pantalla.

La serie marca el regreso de Meryl Streep a la televisión y refuerza las alianzas entre cine, literatura y las grandes plataformas de streaming - REUTERS/Mario Anzuoni

El equipo creativo detrás de la adaptación incluye, junto a Franzen y Jefferson, a los productores ejecutivos Nicole Clemens, Paul Lee y Mark Roybal. Según People, la participación de Streep añade un peso significativo al proyecto, en tanto su trayectoria y prestigio trasladan altas expectativas a la producción.

La actriz ha recibido tres premios Óscar y se ha destacado en otras miniseries como Holocausto y Angels in America, por las que obtuvo sendos premios Emmy. El elenco completo no se ha anunciado, aunque Streep lidera la promoción del proyecto.

La presencia de Cord Jefferson en la dirección añade otro elemento de interés. Jefferson, reconocido por su trabajo en American Fiction y Watchmen, ha sido distinguido con un Óscar, un BAFTA y un Emmy, consolidando su reputación en la industria televisiva y cinematográfica.

'Las correcciones' se suma a la tendencia de adaptaciones literarias exitosas en Netflix, junto a títulos como 'Strangers' y 'The Favorites'

En esta ocasión, Jefferson dirigirá todos los episodios, mientras que Franzen será responsable de la adaptación del guion de su propia novela. Deadline subrayó que Paramount Television Studios ha confiado la supervisión de la serie a Nora Skinner, vicepresidenta de dramas de Netflix, cuya incorporación al equipo provino de HBO en 2024.

El estreno de Las correcciones en Netflix aún no tiene fecha confirmada, aunque la magnitud del proyecto y la relevancia de sus creadores anticipan una estrategia de lanzamiento global. La serie se suma a una lista creciente de adaptaciones literarias de alto perfil, en línea con producciones como Strangers, protagonizada por Gwyneth Paltrow, y The Favorites, ambas en desarrollo para Netflix.

En paralelo, la agenda profesional de Streep incluye la secuela de El diablo viste a la moda, cuyo estreno mundial está previsto para el 1 de mayo, donde retoma el personaje de Miranda Priestly. Además, la obra de Franzen sigue generando interés en la industria audiovisual, con la próxima adaptación televisiva de Freedom y el reciente lanzamiento literario de Crossroads.

La adaptación de 'Las correcciones' cuenta con dirección de Cord Jefferson, ganador del Óscar, y guion del propio Franzen - REUTERS/Carlos Barria

El recorrido de Las correcciones hacia la pantalla no ha estado exento de intentos previos. Según Deadline, HBO desarrolló un piloto en 2012, dirigido por Noah Baumbach y con un elenco destacado, que no llegó a concretarse como serie.

La actual versión, impulsada por Paramount Television Studios y Netflix, representa el primer proyecto de este tipo que logra avanzar hacia su producción integral bajo la supervisión de Clemens tras la reestructuración de los estudios en 2024.

La consolidación de este proyecto refuerza la apuesta de Netflix por los dramas literarios y por el trabajo de figuras reconocidas internacionalmente. La conjunción de Streep, Franzen y Jefferson posiciona la serie como uno de los lanzamientos más esperados para los próximos meses, con el respaldo de una obra que ha sido descrita como “brillante” por The New York Observer.

Las correcciones busca captar tanto a los aficionados de la literatura como a los seguidores del drama familiar televisivo, en una propuesta que combina prestigio literario y solidez audiovisual.