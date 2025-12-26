Macaulay Culkin aseguró que este clásico de Hollywood no merece ser catalogado como película navideña: “No lo es y mi opinión influye”

Duro de matar, estrenada en 1988 y dirigida por John McTiernan, ha generado un prolongado debate respecto a su relación con la Navidad

Macaulay Culkin, recordado mundialmente por su papel en Mi pobre angelito, reavivó una de las discusiones más persistentes entre los cinéfilos. La misma gira en torno a sí Duro de matar debe considerarse como una película navideña.

En una entrevista, el actor fue categórico al afirmar que la cinta protagonizada por Bruce Willis no merece ese estatus, desatando una nueva ola de opiniones encontradas.

Mi pobre angelito y su vínculo con la Navidad

Desde su estreno en 1990, Mi pobre angelito se ha consolidado como un clásico absoluto de la temporada navideña. Dirigida por Chris Columbus, la historia de Kevin McCallister, el niño de ocho años que accidentalmente queda solo en casa durante las fiestas, ha trascendido generaciones y fronteras. La trama, centrada en el ingenio y la creatividad del pequeño para defender su hogar de dos torpes ladrones, se desarrolla íntegramente en un entorno marcado por los rituales y símbolos de la Navidad.

Macaulay Culkin afirma que 'Duro de matar' no debe considerarse una película navideña (foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El éxito de la película reside no solo en las situaciones cómicas y la actuación de Culkin, sino en la atmósfera cálida y familiar que transmite. El ambiente festivo, los villancicos, las luces y el reencuentro familiar forman parte esencial del relato, lo que ha llevado a que millones de familias la conviertan en una tradición durante cada mes de diciembre. La identificación con las emociones propias de la Navidad, como la soledad, el reencuentro y la solidaridad, refuerza su carácter de película navideña indiscutida.

El propio Culkin, con el paso del tiempo, se ha transformado en una especie de “padrino de Navidad”. Su imagen sigue asociada al espíritu festivo, y su opinión sobre el tema adquiere un peso particular, sobre todo cuando se trata de definir qué películas merecen ser consideradas como parte de la tradición navideña.

Desde 1990, 'Mi pobre angelito' se consolida como clásico navideño por su historia, ambiente familiar y símbolos de la Navidad (foto: 20th Century Fox)

Duro de matar, acción bajo el árbol y controversia

En contraste, Duro de matar, estrenada en 1988 y dirigida por John McTiernan, ha generado un prolongado debate respecto a su relación con la Navidad. La película narra la historia de John McClane, un policía de Nueva York interpretado por Bruce Willis, que acude a Los Ángeles para pasar las fiestas con su familia y acaba enfrentando a un grupo de terroristas en un rascacielos.

El film está ambientado durante la víspera de Navidad y utiliza elementos propios de la fecha, como decoraciones, villancicos y referencias a la festividad, pero lo hace como telón de fondo para una trama de suspenso y acción. Para muchos espectadores, el contexto navideño basta para incluirla en las listas de películas típicas de la temporada, aunque el debate persiste sobre si esto es suficiente para otorgarle ese estatus.

Consultado sobre la polémica, Macaulay Culkin fue enfático al desestimar la idea de que Duro de matar sea navideña. En diálogo con Mythical Kitchen, el actor expresó: “No lo es. Está ambientada en Navidad, ¡no se peleen! Pero si también fuera el Día de San Patricio, funcionaría igual. No podrías hacer Mi pobre angelito en el Día de los Caídos. No, no funciona así. Soy una especie de padrino de Navidad hoy, así que mi opinión influye”.

Con esta declaración, Culkin subrayó que el simple hecho de situar la acción durante las fiestas no convierte automáticamente a una película en navideña. Según su visión, debe existir una relación intrínseca entre la trama y el espíritu de la festividad, algo que, a su juicio, Duro de matar no cumple.

Culkin sostiene que la trama de 'Duro de matar' carece de conexión real con el espíritu navideño (foto: IMDb)

Una discusión sin fin

Las palabras de Culkin encontraron respuesta en quienes participaron en la creación de Duro de matar. El director John McTiernan defendió en 2020 que la película sí puede considerarse navideña, aunque reconoció que inicialmente “no era la intención”. “La alegría que desprendía es lo que la convirtió en una película navideña”, sentenció en declaraciones a The Independent.

El debate se amplifica con la postura del guionista Steven E. de Souza, quien sostuvo: “Se desarrolla íntegramente durante la Navidad”. Tanto él, como de Souza, resaltan el contexto festivo como un elemento central en el desarrollo de la historia, en clara oposición a la idea de Culkin.

Pese a estas opiniones divergentes, el público continúa apropiándose de la película según sus propias tradiciones y preferencias.

Para algunos, Duro de matar representa una alternativa a las propuestas clásicas navideñas, ofreciendo acción y adrenalina en lugar de sentimentalismo. Para otros, el verdadero espíritu de la Navidad debe estar en el corazón del relato, como ocurre en Mi pobre angelito.