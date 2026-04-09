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Patrick Ball revela cómo The Pitt lo ayudó a salir de una deuda de 80 mil dólares: “Pensé que iba a morir con ella”

El actor contó que su participación en la serie de HBO Max cambió no solo cambió su situación financiera, también le permitió enfocarse en la actuación

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Patrick Ball comparte cómo la serie cambió su situación financiera. (Captura de video)
Patrick Ball comparte cómo la serie cambió su situación financiera. (Captura de video)

Patrick Ball, conocido por su papel del Dr. Frank Langdon en The Pitt, reveló en una entrevista con la revista Cultured cómo su participación en la producción le permitió saldar una deuda estudiantil de 80,000 dólares.

El actor relató que logró pagar la totalidad de sus préstamos estudiantiles aproximadamente tres meses después de integrarse al elenco de la serie médica de HBO Max. El actor agregó que la carga financiera había sido un factor constante en su vida y en sus relaciones personales.

“Eso fue un momento realmente significativo porque pensé que iba a morir con esa deuda. Es un peso enorme, y mucha gente lo lleva. Tenía 80,000 dólares en deuda y había pasado por varias relaciones fallidas donde mi inseguridad financiera era un problema real. Pensaba que eso iba a ser mi vida para siempre”, indicó.

Patrick Ball admitió que si no fuera por su papel en The Pitt, seguiría con problemas financieros. (Captura de video)
Patrick Ball admitió que si no fuera por su papel en The Pitt, seguiría con problemas financieros. (Captura de video)

Además, Ball subrayó que la eliminación de la deuda le permitió experimentar una sensación de libertad y seguridad financiera. “Recuerdo haber pensado, ‘Si este programa funciona, genial. Si no funciona, no pueden quitarme esto. Estoy libre de deudas. No hay vuelta atrás’”, explicó.

El artista ha sido reconocido por su desempeño en la serie, recibiendo una nominación al Critics’ Choice Television Award como mejor actor de reparto en una serie dramática y obteniendo un SAG Award como parte del elenco.

The Pitt está encabezada por Noah Wyle, ganador de un Emmy. Antes de ser seleccionado para la serie, Ball había considerado abandonar la actuación profesional.

“Las perspectivas financieras pueden ser desalentadoras. Estaba buscando una salida”, comentó Ball, señalando que en ese momento su pareja lo animaba a unirse al FBI. Además, confesó que antes de mudarse a Nueva York, trabajaba en múltiples empleos para mantener su estabilidad económica.

Patrick Ball aseguró que tuvo múltiples trabajos antes de ser parte de la serie. (Captura de video)
Patrick Ball aseguró que tuvo múltiples trabajos antes de ser parte de la serie. (Captura de video)

Entre los trabajos que desempeñaba, mencionó ser mesero en un café y un restaurante, así como asistencia de vestuario para la serie And Just Like That.

Además, realizaba seminarios corporativos donde, como actor, ayudaba a capacitar a empleados de compañías como Blackstone y Goldman Sachs en la práctica de conversaciones difíciles, incluyendo simulaciones de despido.

“Me llevaban como actor para que estos administradores pudieran practicar despidiendo a alguien. Así que me han despedido más veces que nadie que hayas conocido, te lo aseguro. Me han despedido miles de veces. Y entonces llegó la llamada para ‘The Pitt’ y todo cambió”, dijo.

Patrick Ball admitió que entrar a The Pitt cambió su vida. (REUTERS/Caroline Brehman)
Patrick Ball admitió que entrar a The Pitt cambió su vida. (REUTERS/Caroline Brehman)

Patrick Ball indicó que la oportunidad de integrarse a The Pitt cambió significativamente su trayectoria profesional y personal. La llamada para unirse al elenco representó un giro en su carrera, permitiéndole concentrarse en la actuación y dejando atrás la incertidumbre financiera y laboral.

Actualmente, la segunda temporada de The Pitt continúa su emisión en HBO Max.

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