One Piece: Netflix lanzará un especial animado en Lego que repasa las dos primeras temporadas del live-action

La propuesta combina la historia de la serie live-action con el estilo icónico de Lego para todos los públicos

Netflix anunció importantes novedades para los fanáticos de One Piece, ampliando la franquicia con un especial animado de Lego, actualizaciones sobre la tercera temporada de la serie live-action, un nuevo anime japonés, un podcast oficial y productos de merchandising.

El éxito de la serie live-action ha sido notable. La segunda temporada debutó en el puesto número uno del Netflix Global Top 10 y mantiene una calificación del 100 % por parte de los críticos en Rotten Tomatoes.

Este desempeño ha impulsado la expansión de la franquicia a nuevas producciones y formatos. Entre las novedades, Netflix presentó un especial animado en dos partes titulado Lego One Piece, que se estrenará el 29 de septiembre.

Lego One Piece se estrenará el 29 de septiembre. (Captura de video)

Producido en colaboración con Lego Groupempresa de juguetes"], Shueisha y Atomic, el especial recreará los eventos de las dos primeras temporadas live-action en formato Lego, con un tono cómico. Katey Sagal prestará su voz al personaje de Lego Dr. Kureha.

Por si fuera poco, Netflix informó que la tercera temporada de la serie live-action se titulará The Battle of Alabasta y se estrenará en 2027. La segunda temporada concluyó con Luffy y su tripulación, los Sombrero de Paja, dirigiéndose al reino desértico de Alabasta, la tierra natal de la princesa Vivi.

La nueva temporada abordará una rebelión que amenaza con desestabilizar el reino, instigada en secreto por uno de los Siete Guerreros del Mar, Sir Crocodile, y su organización Baroque Works, que buscan tomar el control del territorio.

Netflix describe la temporada como una historia marcada por “lazos inquebrantables y decisiones imposibles”, en la que los Sombrero de Paja deberán enfrentar una guerra civil y un poderoso guerrero para salvar el reino de Vivi antes de que se desintegre.

La tercera temporada de “One Piece” ya se encuentra en desarrollo y se estrenará en 2027. (Créditos: Netflix)

La producción promete enemigos formidables y mundos inéditos que elevarán las apuestas de la narrativa.

Joe Tracz e Ian Stokes, co-showrunners de la serie afirmaron que la saga de Alabasta es “una de las historias más queridas de todo One Piece” y destacaron que la tercera temporada continuará con un relato “épico y emocional, espectacular y sorprendente”.

Además, los seguidores del anime japonés podrán disfrutar de un nuevo proyecto producido por Netflix en colaboración con Wit Studio, conocido por trabajos como Attack on Titan, Great Pretender, Ranking of Kings y Spy × Family.

La serie animada, anunciada originalmente en 2024, reimaginará la saga East Blue de Eiichiro Oda. La producción se realiza junto a Toei Animation y Fuji Television Network.

Netflix seguirá ampliando el universo de One Piece. (Captura de video)

Netflix también anunció nuevas experiencias digitales y físicas para los fans. Se habilitará un centro de contenido en Tudum.com y dentro de la plataforma de streaming, además de actividades presenciales en ubicaciones de Netflix House, como la experiencia One Piece: Quest for the Devil Fruit.

Asimismo, habrá contenido en servicios de audio, incluyendo un podcast oficial de la franquicia.

En cuanto a productos de merchandising, Netflix incrementará su oferta con juguetes, coleccionables y colaboraciones de estilo de vida, en asociación con empresas como Moose Toys, NERF, Quiksilver, Funko, Netflix Shop, Penguin Random House, Hot Topic y Primark. También se anunciaron futuros sets de Lego inspirados en la segunda temporada.