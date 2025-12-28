Entretenimiento

Timothée Chalamet celebró su cumpleaños 30 con fotos inéditas de su niñez

El protagonista de “Marty Supreme” compartió recuerdos de cuando era niño y agradeció los saludos

Guardar
El cumpleaños 30 de Timothée
El cumpleaños 30 de Timothée Chalamet generó homenajes y recuerdos emotivos en redes sociales (REUTERS/Instagram/@tchalamet)

La celebración de los 30 años de Timothée Chalamet reunió gestos personales y homenajes públicos que plasmaron tanto su trayectoria profesional como su vida privada.

El actor publicó en sus redes sociales imágenes de su niñez practicando deportes, una fotografía con su padre Marc Chalamet y dos retratos recientes en los que aparece con la cabeza rapada y dentro de una piscina.

En el mensaje que acompañó estas fotos, agradeció los saludos recibidos y escribió: “¡GRACIAS POR LOS MENSAJES DE CUMPLEAÑOS, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS! ¡TIMMYTIM ES OFICIALMENTE UNC! #uncletimmytim”, utilizando con humor el término “unc”, diminutivo de “tío”, que en la jerga implica que alguien ha alcanzado cierta edad.

Las imágenes de la infancia
Las imágenes de la infancia del actor muestran sus orígenes familiares y pasión por el deporte desde niño (Instagram/@tchalamet)

Entre los saludos, destacó el de Susan Boyle, quien grabó un video en el que cantó “Happy Birthday” tras recibir de Chalamet una chaqueta inspirada en su último filme, Marty Supreme.

Después de la dedicatoria de Boyle, respondió en sus historias de Instagram con la frase: “¡GRACIAS SUSAN!”.

El artista de Hollywood envió este obsequio como parte de la promoción de la película a figuras como Tom Brady, Justin Bieber y su novia Kylie Jenner.

Durante 2025, Timothée Chalamet consiguió un reconocimiento significativo en la industria cinematográfica gracias a su interpretación de Bob Dylan en la biopic Un completo desconocido.

Recibió nominaciones en los Premios Oscar, BAFTA, Critics’ Choice Awards y Golden Globe Awards, y se llevó el galardón en los Screen Actors Guild Awards.

La carrera de Chalamet se
La carrera de Chalamet se define por papeles icónicos y reconocimientos internacionales (Jordan Strauss/Invision/AP)

Al recibir el premio, Chalamet manifestó su ambición en público y declaró: “De verdad, estoy persiguiendo la grandeza. Sé que la gente no suele hablar así, pero yo quiero ser uno de los grandes. Me inspiran los grandes”, afirmó durante la ceremonia.

Timothée Chalamet es un actor franco-estadounidense nacido en Nueva York en 1995.

Comenzó su carrera en el teatro y series de televisión antes de saltar a la fama internacional por su papel en Llámame por tu nombre (2017), que le valió una nominación al Oscar como mejor actor.

Desde entonces, ha participado en películas como Lady Bird, Beautiful Boy, la saga Duna y Mujercitas, consolidándose como uno de los intérpretes más talentosos y versátiles de su generación.

Actualmente, el actor de 30 años es uno de los más voceados para las próximas nominaciones de los Oscar 2026 tras el lanzamiento de Marty Supreme.

El intérprete podría ser nominado
El intérprete podría ser nominado al Oscar un vez más por su papel en "Marty Supreme" (A24)

La celebración navideña de Timothée Chalamet

La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet generó interés durante las recientes fiestas navideñas de la familia Kardashian-Jenner.

Atiana De La Hoya, hijastra de Kourtney Kardashian, publicó una fotografía en la que se apreciaba una casa de jengibre decorada con placas de azúcar que incluían los nombres de los integrantes y allegados de la familia. Junto al de Kylie y los de sus hijos Stormi y Aire, figuraba el nombre “Timothée”.

A pesar de este detalle, ninguna imagen mostró a la pareja compartiendo las festividades, ya que Timothée no apareció en las fotos difundidas por Jenner ni por sus hermanas Kim Kardashian, Khloé Kardashian o Kendall Jenner.

La última vez que se los vio juntos en público fue durante el estreno de Marty Supreme, donde ambos vistieron conjuntos naranjas a juego de Chrome Hearts. La discreción definió la relación desde el inicio.

La discreción de Timothée Chalamet
La discreción de Timothée Chalamet y Kylie Jenner definió su romance ante la opinión pública (REUTERS/Carlos Barria)

En una entrevista con Elle, Kylie Jenner explicó su postura en torno a su actual romance. “Creo que es importante guardarse ciertas cosas para uno mismo. A veces me cuesta tomar decisiones sola, así que la opinión de todo el mundo... puede ser difícil”, aclaró.

Durante la tradicional fiesta de Nochebuena, la influencer eligió un vestido Galliano blanco y negro sin tirantes y posó junto a su hermana mayor, Kendall Jenner, quien lució un diseño vintage blanco de Thierry Mugler.

Temas Relacionados

Timothée ChalametMarty Supremeestrellas de hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

‘Stranger Things’ vs. ‘Dark’: las similitudes entre la quinta temporada y la serie alemana

El desenlace de la exitosa producción de Netflix provocó una ola de comparaciones. ALERTA SPOILERS

‘Stranger Things’ vs. ‘Dark’: las

Así fue la última aparición pública de Brigitte Bardot

La retirada actriz francesa fue captada el año pasado en Saint-Tropez durante su 90º cumpleaños

Así fue la última aparición

“El gran diluvio”: final explicado de la película coreana que arrasa en Netflix

Kim Da-mi encarna a An-na, una científica especializada en inteligencia artificial, quien se enfrenta a un reto emocional y existencia

“El gran diluvio”: final explicado

Así fue el sensual baile de Brigitte Bardot en “Y Dios Creó a la Mujer” que revolucionó la industria del cine

Una escena icónica de cine convirtió a un tranquilo pueblo pesquero en sinónimo de glamour internacional y rompió barreras culturales

Así fue el sensual baile

Britney Spears pasó la Navidad con su hijo Jayden tras años de distancia

La cantante compartió una “fiesta muy especial” con su hijo menor en Los Ángeles

Britney Spears pasó la Navidad
DEPORTES
El fuerte comunicado de Atlético

El fuerte comunicado de Atlético Nacional en medio de las negociaciones con Boca por el pase de Marino Hinestroza

Entrada glamorosa, baile y un punto que despertó la ovación rival: el show de Sabalenka en la Batalla de los Sexos ante Nick Kyrgios

La lupa sobre la última gran gala del fútbol en 2025: quién ganó el “premio Maradona” y la polémica a nivel selecciones

El impactante récord que logró el argentino Faustino Oro en el Mundial de Ajedrez Rápido

Fue clave en los títulos de Max Verstappen, podría dejar Red Bull y lo buscan otros dos equipos de F1

TELESHOW
Sol Pérez compartió el importante

Sol Pérez compartió el importante logro de su hijo Marco: “¿En qué momento?"

Entre mates y playa, Leo Sbaraglia eligió Punta del Este para desconectar antes del 2026

Paula Chaves y sus hijos sorprendieron a Pedro Alfonso en su debut teatral en Carlos Paz: “¡Iguales a papá!"

El deslumbrante look de Juana Viale para cerrar el año: strapless, lentejuelas y falda ajustada

Murió Guadalupe Leuviah, histórica vedette que trabajó junto a Alberto Olmedo y Tato Bores

INFOBAE AMÉRICA

El hallazgo de un mosaico

El hallazgo de un mosaico romano en Inglaterra aporta nueva interpretación sobre la guerra de Troya

Putin eliminó la obligación de declarar ingresos para altos funcionarios rusos y refuerza la opacidad sobre los controles anticorrupción

Los 20 puntos del plan conjunto de Estados Unidos y Ucrania que busca una salida negociada a la invasión rusa

Rusia condicionó el fin de la guerra a la retirada ucraniana del Donbás y descartó un cese al fuego temporal

Miles de estudiantes serbios impulsaron una campaña nacional para exigir elecciones anticipadas y desafiar al presidente Vucic