Nell Fisher contó cómo fue actuar con sus ídolos de Stranger Things: “Fue bastante abrumador”

La actriz de 14 años compartió en Wonderland Magazine las sensaciones de enfrentar un entorno desconocido junto al elenco principal de la exitosa serie de Netflix, experimentando emociones intensas en su primer gran papel internacional

Nell Fisher destacó la calidez del elenco de Stranger Things durante su integración en la última temporada de la exitosa serie (Netflix)

La llegada de Nell Fisher a la última temporada de Stranger Things marcó un hito para la joven actriz británico-neozelandesa, quien confesó en exclusiva con Wonderland Magazine: “Fue bastante abrumador estar en un ambiente lleno de mis héroes, pero todos me hicieron sentir cómoda”.

La intérprete de 14 años, que da vida a Holly Wheeler (la hija menor de la familia) en la serie, compartió que la calidez del elenco y la atmósfera colaborativa facilitó su integración a un desafío excepcional tanto en lo profesional como en lo personal.

La joven intérprete afrontó el
La joven intérprete afrontó el desafío de rodar lejos de su hogar en Londres mientras compaginaba su vida escolar y profesional (REUTERS)

Primeras impresiones y el proceso de audición

Durante su conversación con Wonderland Magazine, Fisher rememoró su primer día en el rodaje con emoción y nerviosismo. “Consistió en rodar la escena del desayuno con los Wheeler y los Byers. Fue bastante impactante estar de repente rodeada de tus ídolos”, explicó.

Destacó que intérpretes como Cara Buono (con el papel de Karen Wheeler), Sadie Sink (Max), Jamie Campbell-Bower (Vecna) y su joven compañero, Jake Connelly (Derek) “fueron impresionantes y siempre estuvieron dispuestos”.

La oportunidad de formar parte del elenco surgió de manera inesperada. Con respecto a esto, confesó: “Nunca había visto la serie antes de la audición; la llegada de la prueba fue la excusa perfecta para hacerlo. Me volví fan enseguida, tras ver las cuatro primeras temporadas en unas tres semanas”.

El proceso comenzó con una prueba en video en la que el proyecto y el personaje —entonces llamado April— no estaban identificados. “Aunque no lo especificaba, enseguida intuí que se trataba de Stranger Things. Todo era raro, y al mismo tiempo, emocionante”, recordó.

A continuación, fue convocada para una prueba presencial con Sadie Sink en Nueva York. “Fue tan emocionante como alarmante porque tenía solo 11 años, vivía en Londres y mis padres tenían trabajos a tiempo completo. Organizar un rodaje casi anual en Estados Unidos parecía inviable”, relató.

Sin embargo, tras superar dudas y obstáculos logísticos, viajó a Nueva York, congenió con Sink y obtuvo el papel que la catapultó internacionalmente.

La actriz destacó la colaboración
La actriz destacó la colaboración y apoyo de figuras clave como Sadie Sink, Cara Buono y Jamie Campbell-Bower en el set (Netflix)

Adaptación y vida lejos de casa

Su incorporación al set significó importantes retos personales. “El mayor desafío fue vivir lejos de casa casi un año… Aunque fue una aventura increíble”, confesó en su entrevista.

Reconoció haber sentido nostalgia en distintas ocasiones y comentó: “A veces sentía deseos de volver a casa”. Asimismo, procuró mantener el equilibrio entre sus compromisos escolares y su participación en la serie: “Entre ensayos de una obra escolar, exámenes de matemáticas y la premiere mundial de Stranger Things, mi vida fuera de Hawkins es mucho más corriente”.

Colaboraciones con aprendizajes en el set

El trabajo junto a figuras notables dejó una huella significativa en Fisher. “Ser dirigida por los hermanos Duffer, Shawn Levy y Frank Darabont fue una bendición”, expresó. También resaltó la generosidad de sus compañeros: “He tenido la suerte de compartir escenas con personas maravillosas, como Sadie Sink, quien eleva el nivel de todos a su alrededor”.

Asimismo, valoró especialmente experiencias anteriores con Lee Cronin (“me dio mi primer gran oportunidad y creó un ambiente de rodaje fabuloso”), Lucy Lawless y su labor junto a Elijah Wood en la película Bookworm.

La experiencia personal de Fisher
La experiencia personal de Fisher en Stranger Things incluyó superar la nostalgia y mantener un equilibrio entre exámenes escolares y grabaciones (REUTERS)

Holly Wheeler y perspectivas a futuro

Sobre el personaje de Holly Wheeler, la joven artista afirmó: “Es curiosa, inteligente y empática”. En tanto, expresó entusiasmo por el desarrollo de la historia de su personaje, que, según señaló a Wonderland Magazine, se aparta en algunos momentos del grupo central y permite contar una trama igual de atractiva.

“Lo que no resultó nada difícil de interpretar fue compartir escenas con Sadie Sink; es una actriz increíble”, resaltó. El mayor desafío, a su juicio, fue el aspecto emocional de permanecer tanto tiempo lejos de casa, más que los retos profesionales.

Consultada sobre otros miembros del elenco, Fisher manifestó: “Me encanta el personaje de Robin (aunque sobre todo me encanta Maya Hawke)”. También compartió su opinión sobre una posible habilidad para Holly, y sugirió: “Le daría el poder de teletransportarse. Quizás eso la ayudaría a escapar…”.

Sobre su personaje, Holly Wheeler,
Sobre su personaje, Holly Wheeler, Fisher destacó su inteligencia y empatía, así como la evolución de su historia en la trama principal (Netflix)

De cara al futuro, lo que más le entusiasma es la conclusión de la temporada final. “Los hermanos Duffer han cerrado la serie de la mejor manera y creo que los fans la adorarán”, anticipó. Aun así, mantiene la atención en su día a día, y aseguró: “Después del estreno, me esperan una prueba de latín, algunos ensayos y un examen de matemáticas”.

En el balance de su experiencia, Nell Fisher subrayó el aprendizaje y el coraje: la oportunidad de trabajar en Stranger Things representó para ella un escenario donde descubrir su voz y asumir retos, consolidándola como una promesa en grandes producciones.

