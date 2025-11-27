Quién es la actriz que interpreta a Holly Wheeler en la quinta temporada de “Stranger Things”

Nell Fisher da vida a Holly Wheeler en la última temporada de “Stranger Things”. (Captura de video)

Con el arranque de la temporada final de Stranger Things, el personaje de Holly Wheeler —la menor de los hermanos Wheeler— adquiere un protagonismo inesperado.

En esta nueva etapa, Holly es interpretada por la joven británica Nell Fisher, quien releva a las gemelas Anniston Price y Tinsley Price, que dieron vida al personaje en las primeras cuatro temporadas.

La actriz nació el 2 de noviembre de 2011 en Londres, Reino Unido, pero tiene doble nacionalidad neozelandesa gracias a su padre. Su infancia transcurrió entre distintos países —incluyendo un periodo en Wellington, Nueva Zelanda— lo que le dio una formación multicultural y la exposición a diversos acentos.

La carrera profesional de Nell comenzó en 2019 con el cortometraje Splendid Isolation. Más adelante participó en la cinta post-apocalíptica Northspur (2022), interpretando a un personaje llamado Tia.

Nell Fisher es originaria de Londres y comenzó su carrera en 2019. (REUTERS/Isabel Infantes)

Ese mismo año incursionó en la serie My Life Is Murder, con un papel episódico, y también participó en la película interactiva de Netflix Choose Love.

El verdadero salto a la atención internacional lo logró en 2023 con su papel de Kassie en Evil Dead Rise, la nueva entrega de la reconocida franquicia de terror. Un año después, participó en Bookworm (2024), una película de aventuras y fantasía, interpretando a Mildred.

Por si fuera poco, Nell Fisher no solo tiene experiencia en la actuación, pues tiene habilidades en gimnasia, escalada, equitación, danza, canto y piano, lo que la convierte en una artista integral.

Holly Wheeler como protagonista de la última temporada de Stranger Things

El cambio de actriz no es un simple detalle técnico, ya que responde a una decisión creativa. En esta temporada, Holly —tradicionalmente relegada a escenas familiares secundarias— adquiere mayor relevancia narrativa.

Holly Wheeler tiene mayor relevancia en la última temporada de Stranger Things. (Créditos: Netflix)

El personaje tiene conflictos escolares, relaciones sociales, y sobre todo, un papel central en los eventos sobrenaturales que marcarán el final de la serie.

Según declaraciones recogidas durante la premiere de la temporada, la experiencia fue “surrealista” para ella.

“Ha sido una experiencia increíble y he podido trabajar con gente increíble: el elenco, los directores, los hermanos Duffer, Shawn Levy,Frank Darabont... y poder trabajar con toda esa gente a los 13 años es simplemente alucinante“, expresó en el estreno mundial de la serie.

Nell Fisher aseguró que es una experiencia surrealista ser parte de "Stranger Things". (Captura de video)

Asimismo, Nell Fisher habló sobre una “secuencia de escena” que filmó con Cara Buono , quien interpreta a la madre de Holly, Karen Wheeler, y aseguró que “tiene un lugar especial en su corazón”.

También elogió lo acogedor que fue el elenco a pesar de que estaba “nerviosa” por ser la recién llegada. “Desde el principio sentí que realmente encajaba”, expresó.

Por si fuera poco, la actriz de 14 años se sinceró en una entrevista con la revista PEOPLE sobre trabajar con Finn Wolfhard en una de sus primeras escenas.

Nell Fisher aseguró que entabló una buena amistad con Finn Wolfhard. (Captura de video)

“Éramos muy buenos amigos. Es un tipo increíble. Sin duda, me ha ayudado mucho a hablar sobre lo que está por venir, porque lo hizo cuando era más joven. Tenía más o menos la misma edad, y me ha dado muchísimos consejos útiles”, señaló.

Los primeros cuatro capítulos de la quinta temporada de Stranger Things ya están disponibles en Netflix. La segunda parte de la temporada llegará el 25 de diciembre, mientras que el episodio final se estrenará el 31 de diciembre.