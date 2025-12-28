El día que Gwyneth Paltrow se negó a filmar una escena sexual con Ethan Hawke: “Me sentí incómoda”

Gwyneth Paltrow y Ethan Hawke compartieron anécdotas inéditas del rodaje de “Grandes esperanzas” (20th Century Fox)

Gwyneth Paltrow y Ethan Hawke compartieron recuerdos sobre el rodaje de Grandes esperanzas (1998), adaptación de la novela de Charles Dickens dirigida por Alfonso Cuarón.

Uno de los momentos más reveladores surgió cuando la actriz explicó la razón por la cual rechazó filmar una escena sexual que había sido propuesta por el director.

La situación estuvo definida por una preocupación personal en torno a la imagen que su familia tendría de ella en la gran pantalla. “Me sentí realmente incómoda con la idea de que mi padre y mi abuelo vieran ese tipo de cosas”, confesó Paltrow en referencia a la presión que sentía en los inicios de su carrera.

Durante la conversación, Hawke recordó que Cuarón le propuso a Paltrow una secuencia de carácter íntimo en la que su personaje recibiría sexo oral de parte de él.

El director, según relató el actor, explicó de manera gráfica cómo planeaba filmar la escena: “La cámara va a bajar por tu vientre, subir por tu pecho y luego enfocarte la cara mientras llegas al éxtasis. Y cuando llegues al éxtasis, la luz explotará como el sol”.

El director Alfonso Cuarón describió en detalle la escena íntima a los actores que nunca llegó a filmarse (REUTERS/Henry Romero)

La reacción de Gwyneth Paltrow fue inmediata y directa ante la propuesta. “Alfonso, nunca voy a hacer eso”, fue la respuesta que, entre risas, recordó la actriz al repasar el episodio.

“Realmente me molestaba”, agregó, matizando que, con el paso del tiempo, su perspectiva fue cambiando: “Ahora no me importaría”.

Por su parte, Ethan Hawke valoró la forma en que su compañera gestionó aquel momento, calificando su actitud como firme, pero sin caer en la petulancia, y destacando su madurez profesional.

“Tenías conciencia de cómo funciona el negocio y de cómo podrían manipularse esas imágenes, y de lo que significaba para tu papá”, expresó el actor.

Su-coestrella, al reflexionar sobre su decisión años después, admitió: “Tal vez fui demasiado recatada en ese momento”, aunque Hawke aseguró que no compartía esa visión.

La actriz reflexionó sobre cómo sus principios y raíces familiares influyeron en su carrera artística (20th Century Fox)

La conversación también abordó la manera en que ambos actores han mantenido, a pesar del tiempo y los cambios en la industria, una fidelidad a sus principios y raíces.

“Creo que seguimos siendo fundamentalmente las mismas personas. Hemos tenido vidas con muchos giros, pero permanecemos fieles a quienes somos”, señaló Paltrow durante el intercambio en Vanity Fair.

Hawke coincidió en esa apreciación y afirmó: “Éramos dos personas extremadamente idealistas con una visión clara de lo que queríamos hacer y cómo queríamos contribuir. Y tú nunca fuiste ordinaria. Siempre has sido tú”.

En paralelo a este repaso por el pasado, la artista de Hollywood se refirió a otro hito relevante de su carrera: la noche de los premios Oscar en la que Shakespeare in Love (1998), la película que protagonizó junto a Joseph Fiennes y que contó con la producción de Harvey Weinstein, se impuso en la categoría de mejor película frente a Rescatando al soldado Ryan (1998), dirigida por Steven Spielberg.

La noche de los Oscar en la que “Shakespeare in Love” superó a “Rescatando al soldado Ryan” fue un momento clave para la actriz (Universal Pictures)

El triunfo fue considerado polémico por muchos, ya que el filme de Spielberg era el favorito para alzarse con el máximo galardón y logró cinco estatuillas, incluyendo mejor director, mientras que la comedia romántica obtuvo siete, entre ellas mejor actriz para Gwyneth Paltrow.

Consultada sobre si alguna vez conversó con Spielberg, su padrino, acerca de ese resultado, ella respondió en el pódcast The Awardist de EW que nunca tocaron el tema en profundidad.

“Fue gracioso porque Steven ganó como director y yo gané como mejor actriz. Y Steven llevaba mucho tiempo en esto, incluso hace 25 años ya era todo un veterano”, comentó la actriz, restando dramatismo al episodio.

En su reflexión, Paltrow puso en perspectiva la naturaleza de los premios en la industria cinematográfica y señaló que, en ocasiones, el resultado parece arbitrario y que las distinciones responden tanto al reconocimiento del talento como a la dinámica comercial del sector.

“Creo que los premios están diseñados, sí, para reconocer logros asombrosos, pero también son una herramienta de monetización para la industria”, indicó, sugiriendo que la mera inclusión de una película en la conversación ya constituye un honor importante para el equipo y para la viabilidad del modelo de negocio del cine.

En la actualidad, Gwyneth Paltrow da vida a Kay Stone en “Marty Supreme”, compartiendo pantalla con Timothée Chalamet (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la actualidad, Gwyneth Paltrow integra el elenco de Marty Supreme, donde interpreta a Kay Stone, una acaudalada socialité y actriz en declive que entabla una relación inesperada con un joven prodigio del ping-pong interpretado por Timothée Chalamet.