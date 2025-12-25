La sorprendente decisión de Ethan Hawke sobre quién debería interpretarlo en una película biográfica

Ethan Hawke sorprendió al revelar que prefiere a su hijo Levon Roan Thurman-Hawke como protagonista de una posible película sobre su vida (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Ethan Hawke sorprendió al público en la alfombra roja de los Gotham Awards 2025 al revelar quién desearía que lo interpretara en una posible película biográfica.

En declaraciones para People, señaló que su preferencia para este papel es su hijo Levon Roan Thurman-Hawke, de 23 años. “Mi hijo”, fue su escueta respuesta ante la pregunta de la revista.

Con una carrera de más de tres décadas, Hawke se consolidó como actor, escritor y director en cine, teatro y televisión. Su debut cinematográfico fue con Explorers (1985), aunque alcanzó fama internacional con La sociedad de los poetas muertos (1989).

Durante los años 90, participó en producciones como Reality Bites (1994) y Antes del amanecer (1995), primera parte de una trilogía seguida por Antes del atardecer (2004) y Antes del anochecer (2013).

El joven de 23 años se perfila como una nueva promesa en el mundo del cine y la televisión (REUTERS/Etienne Laurent)

La colaboración constante con Richard Linklater marcó su recorrido, trabajando juntos en nueve proyectos, entre ellos Boyhood (2014), filmado durante 12 años.

Por Día de entrenamiento (2001) recibió su primera nominación al Oscar. Su labor se distingue por la variedad de personajes y la profundidad de sus interpretaciones.

En 2023 dirigió Wildcat, un drama biográfico sobre Flannery O’Connor coprotagonizado por su hija, Maya Hawke. En 2025 actuó en Blue Moon, dirigido por Linklater, interpretando a Lorenz Hart.

En cuanto a la carrera de Levon Roan Thurman-Hawke, el joven artista empezó a cobrar notoriedad recientemente. Debutó en la serie The Crowded Room de Apple TV+ en 2023, y poco después formó parte de Wildcat junto a su padre y su hermana mayor.

Además, participó en la ópera prima de Zoë Kravitz, Parpadea dos veces, y en el thriller The Thicket. Recientemente, compartió escena con Timothée Chalamet en Marty Supreme, película ambientada en los años 50.

El actor reflexiona sobre los desafíos y aprendizajes a lo largo de más de tres décadas de carrera (REUTERS/Daniel Cole)

La familia ocupa un lugar central en la vida y la carrera de Ethan Hawke. Estuvo casado con Uma Thurman entre 1998 y 2005, con quien tuvo dos hijos, Maya y Levon.

Desde 2008 está casado con Ryan Shawhughes, con quien tiene otras dos hijas. La familia reside en Nueva York y también pasa temporadas en una isla privada en Canadá.

El actor y Thurman estuvieron bajo escrutinio público durante su matrimonio y posterior divorcio, un proceso sobre el que Hawke decidió no profundizar públicamente, en respeto a sus hijos.

La transmisión de valores artísticos es uno de los pilares del hogar Hawke. Maya Hawke, también siguió la actuación al igual que sus padres.

“No puedes proteger a nadie del desamor que es inevitable en esta profesión... Eso es lo que permite que el corazón se abra y crezca”, señaló Hawke a CBS Sunday Morning, aludiendo al modo en que prepara a sus hijos para los desafíos del arte.

Maya Hawke sigue los pasos de su padre, Ethan Hawke, consolidando juntos una relación única en el mundo del cine (Dave Allocca/Starpix/Shutterstock)

El nominado del Oscar mantiene una visión reflexiva sobre los retos y logros a lo largo de su recorrido personal y profesional. Recordó sus inicios en el teatro y las enseñanzas obtenidas de experiencias tempranas, como el estreno de Explorers y el impacto emocional de los éxitos y fracasos.

Para Hawke, cada obstáculo representa una oportunidad para el crecimiento personal: “Lo único que controlamos es nuestro punto de vista. Puedes tener una experiencia miserable, pero si tu actitud es la correcta, hasta lo malo se vuelve aprendizaje”, reflexionó para el citado medio.

En esa misma línea, aseguró que buscó transmitir esa filosofía a sus hijos y reconoce que la desilusión es parte esencial del proceso creativo.

Ethan Hawke considera que cada persona debe hallar su identidad a través de la actuación, enfrentando tanto los éxitos como las frustraciones. “Que te rompan el corazón no significa que algo malo ocurra, es parte del proceso”, concluyó en la misma entrevista.