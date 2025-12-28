De Hollywood a una granja en Nueva York: cómo Amanda Seyfried transformó su vida y sus prioridades

Amanda Seyfried reveló cómo la vida rural en los Catskills transformó su bienestar y prioridades personales tras dejar el teatro (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz Amanda Seyfried profundizó en los cambios que la vida rural y la maternidad trajeron a su bienestar y prioridades. Desde su granja en los Catskills, Seyfried se mostró genuina y directa al hablar sobre su cotidianidad y sus decisiones profesionales en el podcast Dear Chelsea en YouTube.

La protagonista de Mamma Mia! y The Housemaid explicó por qué decidió alejarse definitivamente del teatro, a la vez que compartió anécdotas familiares y reflexiones sobre la fama y la salud mental.

Rutina y desafíos en la granja

“Es tan agradable vivir aquí”, afirmó Seyfried sobre la rutina en la granja, donde convive con su esposo, sus hijos, su madre y una perra de dieciséis años. La actriz describió con humor y franqueza su día: “Esta mañana dejé a los niños en la escuela, me despedí y lloré porque estoy a punto de tener el periodo. Ellos no lloraron, solo yo. Sus aulas están una al lado de la otra. Es una vida bonita”.

La actriz de Mamma Mia! detalló los desafíos y satisfacciones de su rutina diaria en la granja junto a su familia y animales (Instagram/mingey)

Entre tareas rurales, como alimentar animales y limpiar establos, Seyfried encuentra satisfacción y sentido: “Hoy, con el tiempo que tenía, ayudé a la persona que alimenta a los animales, limpié los establos, saqué el estiércol de los caballos, puse virutas nuevas y llené los cubos. Es la tarea que menos me gusta, pero lo hice porque quería sentirme productiva y útil”.

La vida en los Catskills, lejos de ser idílica, implica retos constantes. “Esta mañana hacía 6°C y todos los animales caminaban sobre hielo. Tienen cuatro patas, así que es como si tuvieran tracción en las cuatro ruedas. Hay muchos en el establo, así que tenemos muchas lámparas de calor y siempre pienso en el riesgo de incendios. Es mucho que gestionar, pero elegí esta vida, así que no puedo quejarme”, relató la actriz en Dear Chelsea.

Contraste con la ciudad y la industria

El contraste con el ritmo urbano y la industria del espectáculo fue claro para Seyfried. “Aquí todo es básico, pero no en el sentido de simpleza, sino porque la naturaleza es más grande que tú”, explicó.

Amanda Seyfried destacó el contraste entre la tranquilidad de la vida rural y el ritmo exigente de la industria del espectáculo (REUTERS/Yara Nardi)

“En cierto modo, te sientes protegida porque la naturaleza es poderosa, pero no intenta fastidiarte, ni juzgarte, ni quitarte el trabajo. Solo está ahí. Cuando desaparece el ruido, puedes operar en una frecuencia más baja, probablemente más saludable. Además, te preocupas por cosas reales”, reflexionó.

El adiós al teatro: salud mental y nuevos límites

En el mismo espacio, Seyfried habló sin rodeos sobre su decisión de apartarse del teatro. “Decidí que no volvería a hacer teatro, fue demasiado para mi psique”, confesó.

Recordó su última experiencia sobre las tablas como un punto de inflexión: “La primera y última vez que hice una obra de teatro fue también la última vez que me expuse a eso. Me asustó mucho. Tenía un gran director y me sentí segura, pero fue una experiencia salvaje y nueva que me superó”.

La actriz relató cómo el apoyo incondicional de su esposo fue clave para enfrentar sus miedos en el teatro (REUTERS/Yara Nardi)

“Cuando tienes a alguien que te apoya incondicionalmente, como mi esposo, te ayuda a atravesar ese miedo, pero entendí que no era para mí”, agregó.

El canto, la autenticidad y los premios

Premiada con nominaciones en los Globos de Oro y los Critics’ Choice Awards, Seyfried relató también su evolución como cantante y actriz.

“Durante las audiciones de Wicked, canté mejor de lo que pensaba. Me sentí orgullosa de mí misma, pero también entendí que quizá no soy ese tipo de cantante y no necesito sonar como nadie más. Me llevó cuatro años aceptarlo, pero al menos llegué a ese punto”, expresó en el podcast.

Seyfried reflexionó sobre su evolución como cantante y actriz, y la aceptación de su voz auténtica en musicales como Les Misérables (Prime Video/Laurie Sparham)

Sobre su participación en musicales como Les Misérables, Seyfried admitió: “Dejé de escucharme de la manera que hacía que cantar no fuera divertido. Mi voz es humana, no entrenada, y eso es perfecto para lo que hago ahora”.

Ansiedad, maternidad y equilibrio personal

La maternidad y la salud mental fueron temas recurrentes en la conversación. Seyfried se expresó con honestidad sobre su ansiedad y la prioridad que le asigna al bienestar emocional.

“No fui a recoger mi primer Globo de Oro porque tenía que trabajar, pero también porque la idea de subirme a ese escenario me generaba mucha ansiedad. Probablemente, fue mejor para mi salud personal quedarme en el taller”, reconoció.

La ganadora de nominaciones a los Globos de Oro y Critics’ Choice Awards subrayó el valor de la autenticidad y la vida sencilla en la naturaleza (YouTube: Dear Chelsea)

Hizo hincapié en el valor de la autenticidad y la necesidad de equilibrio entre vida profesional y personal: “Vivir en la granja me permite preocuparme por cosas reales y sentirme protegida por la naturaleza”.