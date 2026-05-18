La reacción de Scooter Braun a las escenas “provocativas” de su novia Sydney Sweeney en ‘Euphoria’

Scooter Braun respalda el trabajo de Sydney Sweeney en "Euphoria" y apoya sus escenas polémicas (Instagram/@sydney_sweeney/HBO)

Scooter Braun no tiene objeción alguna a las escenas más subidas de tono de su novia, Sydney Sweeney, en la serie Euphoria.

Según reveló una fuente de manera exclusiva a Page Six, el productor musical respalda por completo el trabajo de la actriz en la producción de HBO, incluidas las secuencias de desnudos y de alta carga sexual por las que su personaje se ha vuelto reconocible.

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“Scooter no tiene absolutamente ningún problema con las escenas más provocativas de Sydney en Euphoria ni con ninguno de los trabajos que realiza como actriz", afirmó el informante al medio. “Entiende perfectamente que forma parte de su trabajo y respeta la dedicación que ella tiene a su oficio”.

La misma fuente destacó que la relación entre ambos descansa sobre bases sólidas. “Su relación es muy segura y existe un gran nivel de confianza entre ellos”, continuó el informante.

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Las escenas más explícitas de la actriz en la tercera temporada de la serie generan intensos debates en redes sociales (HBO)

Y agregó: “Scooter no es del tipo que se siente amenazado por su trabajo ni que intenta controlar qué papeles acepta. La apoya enormemente en su carrera y está orgulloso de todo lo que ha logrado”.

El insider citado aseguró que “están muy felices juntos y las cosas entre ellos van realmente bien”.

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Dichas declaraciones surgen luego de que Euphoria captara la atención en línea por las tramas cada vez más explícitas que involucran al personaje de Sydney Sweeney. La estrella, nominada al Emmy, interpreta a Cassie Howard en la serie desde su estreno en 2019.

Braun, de 44 años, y Sweeney, de 28, se conocieron en la boda italiana de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en junio de 2025, un evento con un costo estimado de 50 millones de dólares. Su romance se hizo público en septiembre de ese año.

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La relación entre Braun y Sweeney se caracteriza por la confianza y el apoyo mutuo (Instagram/@sydney_sweeney)

Page Six informó en su momento que el empresario dudó al principio por la diferencia de edad, aunque finalmente decidió acercarse a la actriz.

La pareja formalizó su relación en redes sociales a comienzos de mayo de 2026, cuando ella publicó en Instagram una serie de fotografías del festival Stagecoach 2026, en Indio, California.

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Las imágenes mostraban a la actriz sobre los hombros de Scooter Braun entre el público, a la pareja frente a uno de los escenarios y a ambos en una cabina de fotos. Sydney Sweeney tituló la publicación: “un fin de semana al estilo vaquero”.

Braun estuvo casado con Yael Cohen entre 2014 y 2022, y tienen tres hijos en común: Jagger, de 11 años; Levi, de 9, y Hart, de 7. Por su parte, Sweeney rompió su compromiso con el empresario Jonathan Davino en marzo de 2025, tras siete años de relación.

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El personaje de Cassie Howard, interpretado por Sydney Sweeney, es clave en la polémica alrededor de "Euphoria" (HBO)

Las polémicas escenas de Sydney Sweeney en “Euphoria”

El sexto episodio de Euphoria, titulado “Stand Still And See” y emitido por HBO el pasado domingo, volvió a acaparar comentarios en redes sociales por una de sus secuencias más discutidas: la actriz forcejeó con una pitón blanca de gran tamaño casi sin ropa, mientras su personaje, Cassie, avanzaba en su carrera como creadora de contenido en OnlyFans.

En el capítulo, Cassie posó en bikini rosa sobre la barra de un club de striptease y luego luchó con el reptil vestida únicamente con una tanga beige.

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La reacción del público en redes fue inmediata. “¿Qué clase de trama es esta en Euphoria?“, escribió un usuario. “Tan cansado”, expresó otro. “Ese fue un episodio muy extraño”, sentenció un tercero.

Las escenas de Cassie en la tercera temporada no solo provocaron rechazo entre la audiencia general, sino también entre trabajadoras reales de OnlyFans, quienes denunciaron ante Variety que el retrato de la plataforma es inexacto y estereotipado.

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La nueva temporada de recibió críticas de creadoras reales de OnlyFans por su retrato estereotipado de la plataforma (HBO)

Sydney Leathers, creadora en la plataforma desde 2017, señaló al mismo medio que “hay mucho que es ridículo y caricaturesco” en la trama, y cuestionó la inclusión de contenido que “ni siquiera está permitido en OnlyFans”.

Maitland Ward, actriz y creadora con ingresos de seis cifras mensuales en la plataforma, fue más directa: “En el clima que vivimos, que la vistieran de bebé para hacer contenido pornográfico de OnlyFans fue más que preocupante y perpetúa el estereotipo de que las trabajadoras sexuales no tienen brújula moral y harán cualquier cosa por dinero”, declaró a la revista.

Ward también cuestionó las intenciones de la trama: “Siempre existe el estigma falso de que el trabajo sexual es sinónimo de tráfico sexual y abuso. Y simplemente dijeron, hagamos una broma de esto. Yo no me río”.